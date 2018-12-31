【圖輯】全球2019跨年：巴黎怕「黃背心」再起，紐約時代廣場卻由「媒體人」倒數

2019年即將到來，全球各地將在今年最後一天狂歡慶祝，從日本的寺廟敲鐘、紅白歌合大賽；曼谷、柏林、新加坡和倫敦等地耀眼的煙火秀，都將吸引巨量人潮，而值得特別注意的則是，每年吸引百萬人潮的美國紐約時報廣場跨年，今年邀請的「倒數嘉賓」是許多媒體從業人員，為了表達「新聞自由」的意涵。

日本跨年敲鐘，少不了紅白歌唱大賽

《中央社》報導，日本跨年有些民眾一邊吃年夜飯、蕎麥麵，一邊收看日本放送協會（NHK）跨年節目「紅白歌唱大賽」，快跨年時，有些人會前往寺院參拜，聆聽寺院108聲鐘響。

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近年來，號稱「全球最繁忙的十字路口」的澀谷十字路口成了年輕人跨年「名所」。日本年輕人過節慶像萬聖節，也愛到澀谷十字路口一帶表達歡慶心情，警方嚴防熱情民眾嗨到脫序，動員大批警力、警車戒備。

今年還有美國拳王梅偉瑟（Floyd Mayweather Jr.）這次將在東京郊外的一場擂台上，對壘日本格鬥技新星那須川天心（Tenshin Nasukawa），以別開生面的方式為日本帶來特別的跨年夜。

巴黎黃背心餘波盪漾，跨年維安升級

今年法國「黃背心」運動在12月初掀起法國數十年來罕見的嚴重街頭暴力，雖然抗議人數已減少，仍有反政府的黃背心示威人士打算在香榭大道（Champs-Elysees）發起抗爭，政府對維安仍不敢大意。

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香榭大道、凱旋門、托卡德洛廣場（Trocadero）、艾菲爾鐵塔及戰神廣場（Champ-de-Mars）在31日周邊都要管制，行人進入香榭大道前要接受隨身行李檢查，也可能搜身，禁止攜帶武器，假的也不允許。另外，煙火等爆裂物、酒精飲料、玻璃瓶飲料也在禁止攜帶之列，但管制區內的酒吧或餐廳會提供酒精飲料助興。

紐約時報廣場倒數，媒體人當嘉賓

《中央社》報導，美國紐約時報廣場萬眾矚目的跨年晚會，媒體將由旁觀的報導者變為重要的「倒數」嘉賓，主辦單位表示，2018對美國新聞業是罕見的「血腥年」，由媒體人當嘉賓，邀請華盛頓郵報（Washington Post）、紐約時報（New York Times）等媒體高層與記者擔任特別嘉賓，接近午夜時登台，一同按下跨年倒數60秒的水晶球降落按鈕，意在力挺新聞自由，希望新聞業前途更光明，記者面臨的攻擊減少，避免新聞從業人員處境日益危險。

《路透社》報導，「時報廣場聯盟」（Times Square Alliance）總裁湯普金斯（Tim Tompkins）表示，主辦單位今秋討論應由誰於午夜前啟動跨年的降球儀式時，聚焦兩起攻擊事件。 一是沙烏地阿拉伯籍的美國居民、「華盛頓郵報」（The Washington Post）專欄作家哈紹吉（Jamal Khashoggi）遇害案。哈紹吉今年10月命喪於土耳其伊斯坦堡的沙國領事館。二是今年6月，馬里蘭州首府安納波利斯（Annapolis）的「首都報」（Capital Gazette）編輯部慘遭槍擊案，當時5名員工罹難。

湯普金斯受訪時表示，一整年看下來，這些都屬大事，「時報廣場本身就是終極殿堂和公共空間。」他也特別指出，時報廣場是以「紐約時報」（New York Times）命名，而降球傳統也是由紐時發行人歐克斯（Adolph Ochs）1907年所發起。

保護記者委員會（Committee to Protect Journalists）執行長賽門（Joel Simon）表示，時報廣場聯盟因察覺「新聞業與記者尤其受到威脅，記者的角色也受到質疑」，而與他們聯繫。

賽門指出，每到跨年夜，他通常在新罕布什爾州（New Hampshire）的白山（White Mountains）與妻子一同玩拼字遊戲度過，但今年他將與紐約市長白思豪（Bill de Blasio）一同站在時報廣場慶典的鎂光燈下，於午夜前一分鐘啟動降球儀式。

屆時還會有數名美國國內外媒體的記者登台，包括國家廣播公司（NBC）主播何特（Lester Holt）、美國廣播公司新聞網（ABC News）全球事務首席記者拉達茲（Martha Raddatz）、華郵「全球觀點」（Global Opinions）編輯阿提亞（Karen Attiah）。阿提亞一年前延攬哈紹吉進華郵，自從哈紹吉遭遇不測以來，外界要求沙烏地交代事件始末，阿提亞也是力促沙國解釋哈紹吉下落的主要人士之一。

泰國跨年 河畔煙火秀吸百萬人目光

泰國觀光局今年在曼谷湄南河畔與商場合辦跨年倒數晚會，將施放號稱泰國史上最長與最盛大的煙火秀，預計吸引百萬人觀賞，在湄南河（昭披耶河）畔施放。

除了煙火秀，北部的清萊（Chiang Rai）、東北部的那空帕儂（Nakhon Phanom）、中部的叻丕（Ratchaburi）和南部的沙敦（Satun）等地都有跨年傳統音樂和舞蹈等表演。

倫敦眼炫目煙火秀 泰晤士河畔迎新年

跨年聖地英國倫敦將在泰晤士河畔倫敦眼（London Eye）的炫目煙火秀中迎接2019，煙火秀9月底開放售票，數萬張票搶購一空。

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泰晤士河畔及河面上31日晚間都將擠滿來自世界各地的遊客，欣賞萬發煙火照亮夜空。英國廣播公司（BBC）實況轉播。去年煙火秀達12分鐘，發射約萬發煙火。倫敦另一知名景點「大笨鐘」目前在維修期，平時消音，但跨年會特別敲響報時，迎接2019年到來。

新加坡濱海灣 跨年炫麗奪目

新加坡濱海灣慶跨年預估50萬人參與，欣賞7分鐘煙火表演。此外，從26日到31日在富麗敦酒店、魚尾獅公園與藝術科學博物館等遊客聚集地點，都有以「築夢未來」為主題的投影燈光秀。

柏林跨年晚會 數十萬人狂歡

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在柏林市中心，從布蘭登堡門（Brandenburger Tor）到勝利女神柱（Siegessaeule）、全長2公里的廣場，每年都會舉辦跨年狂歡晚會，現場有樂團助興，吸引數十萬人參加，是德國規模最大的跨年活動。

尼加拉大瀑布煙火秀 加國盛大跨年

加拿大多倫多跨年活動少不了煙火，鄰近的尼加拉大瀑布煙火秀吸引各地人士，堪稱全加最盛大的免費跨年活動。多倫多市府前廣場（Nathan Philips Square）是人潮最多也最盛大的跨年晚會地點。今年跨年除了煙火與冰上派對，還有DJ及現場音樂表演。

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核稿編輯：羊正鈺