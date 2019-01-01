豬年新願望：防疫非洲豬瘟，讓台灣成為豬肉大國

文：Taiwan in Auckland

2010年的時候，在紐西蘭北地（Northland）的一處奇異果果園，農夫發現自己所種的果樹有些異樣，這些樹的葉子出現了褐色的斑點，接著樹藤從內向外腐爛，還會流出褐色的汁液，最終導致奇異果樹的死亡。

這種被稱為「奇異果藤潰瘍病」（PSA，全名為Pseudomonas syringae pv actinidiae）高傳染度的細菌性疾病只會影響奇異果樹，不會對人類以及其他動植物健康構成威脅，PSA在1992年的時候大幅影響義大利的奇異果園，重創了產業。由於PSA對單一農作物造成深刻的影響，讓這種病又被稱作「奇異果口蹄疫」。

說到口蹄疫，20年前，在丹麥養豬業受到口蹄疫肆虐的時候，台灣曾躍升成為世界第一的豬肉外銷國，沒想到這個第一名只維持了半年，因為少數人的貪念導致台灣的養豬業受到口蹄疫病毒的肆虐，接下來的故事相信很多人都知道了，台灣的養豬業也低盪了好長一段的時間，努力了20年之後，終於有機會可以在明年脫離口蹄疫區。

由於奇異果產業佔紐國農業出口很大的部分，紐西蘭因此有很嚴格的入境檢疫措施，有來紐西蘭旅遊過的人都知道不能帶肉品與水果入關，不然可能會有高達400紐幣的罰款。除此之外，紐西蘭的奇異果公司ZESPRI也未雨稠繆，培育出了比較能夠對抗PSA的品種，也就是現在大家都吃得到的「陽光金圓頭」（Sun Gold），這讓紐西蘭的奇異果產業很快回復，近幾年的出口也有大幅成長。

然而現在養豬業所面臨的非洲豬瘟病毒，雖然不會傳染給人類，但是豬隻的致死率高達百分之百，尤其病毒強韌的生命力，更讓豬肉加工製品也能成為傳遞病毒的方式。由於動物與植物的本質不同，我們無法短時間內培育出對非洲豬瘟具有抗體的豬隻，因此防疫就變得更為重要。

現在當下的防疫措施，不只是為了未來能夠可以吃到魯肉飯，更是為了未來的出口經濟打拼，只要我們能夠持續守住，台灣就有可能成為世界主要的豬肉出口大國。

紐西蘭比台灣更早迎接2019年，如果新年可以許一個願望的話，希望2019年可以看到台灣的豬肉還有相關的加工產業、食品產業，都能夠欣欣向榮的發展。希望大家一起來拼這個經濟，也為台灣拼一口氣。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航