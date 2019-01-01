蔡英文上任首次「元旦文告」：連豬瘟防疫都不能合作，哪來的兩岸一家？

（中央社）總統蔡英文今（1）日在新年談話中，談到兩岸交流時表示，「如果連疫情防治都不能真心合作，哪來兩岸一家親」； 與其讓台灣政治人物說出通關密語，不如務實地在兩岸民眾最關心的民生安全上合作。

蔡總統上午在總統府內發表新年談話時，針對兩岸關係提出「四個必須」、兩岸交流提出「三道防護」。

其中，「四個必須」包括中國必須正視中華民國台灣存在的事實、必須尊重2300萬人民對自由民主的堅持、必須以和平對等的方式處理雙方歧異、必須是政府跟政府所授權的公權力機構坐下來談。她強調「四個必須」才是兩岸關係能否朝向正面發展的關鍵基礎。

蔡總統同時強調，中國試圖利用民主開放與自由，來介入台灣的政治及社會發展，這是台灣此刻的重大挑戰，為守護台灣安全，將替兩岸交流建立三道防護網，分別是「民生安全防護網」、「資訊安全防護網」及「民主防護網」。

蔡總統說，要談到2019年的國際政經局勢挑戰，當然不能忽略兩岸關係發展，九合一大選是對執政者最嚴肅的檢驗，但是這場選舉結果，絕對不代表台灣基層民意想放棄主權，也絕不代表台灣的民眾想在台灣主體性上退讓。

蔡總統表示，她不反對兩岸互動與城市交流，但兩岸交流要健康、正常，「不能靠模糊的政治前提或強迫就範的通關密語」，兩岸之間真正需要的是務實理解雙方在價值、信仰、生活方式跟政治制度上的根本差異。

「民生安全防護網」部分，蔡總統舉例，非洲豬瘟的防疫工作上，對岸政府一直沒有依照協議將疫情誠實、即時通報給台灣，一旦豬瘟傳進台灣，將重創相關產業、影響經濟，更會造成台灣民眾對對岸的負面觀感。

蔡總統認為，「如果連疫情防治都不能夠真心合作，哪來的兩岸一家親；與其千方百計讓台灣政治人物說出通關密語，不如務實地在兩岸民眾最關心的民生安全上合作」。她再次呼籲對岸放下成見與對立，以民生安全為重。

此外，在「資訊安全防護網」部分，蔡總統指出，除了國防戰力的提升外，國家安全的範圍更應擴及資訊戰，「民主是可以被操弄的」，這也是許多民主國家最近意識到的問題。來自對岸的假訊息氾濫到讓人心浮動，她已請行政院對此提出具體對策。

蔡總統也說，中國企業近期引發的資安爭議也引起國際注意，她已請國安單位重視、釐清相關問題，確保關鍵基礎設施的資通訊安全，不能有任何漏洞。

至於「民主防護網」部分，蔡總統表示，兩岸之間的政治議題不應該以片面主張來強迫台灣接受，兩岸之間的政治對話也必須要有台灣人民參與和監督。她已經請國安機關對於兩岸互動中可能影響主權的議題，研議強化民主監督機制，透過法治面的作為，為台灣建立一道堅實的民主防護網。

蔡總統還指出，中央政府去年的施政，在許多方面其實都是為今年打下好的基礎。例如，從今天開始，勞工基本薪資就要調整為新台幣2萬3100元、打工族時薪也來到150元，也連續3年調漲基本工資，「年輕人低薪的代名詞22k，我們正式向它告別」。

蔡總統表示，今年5月要報稅時，她相信很多國人同胞都會發現有4項扣除額提高了，月薪3萬元以下的朋友，基本上不用再繳所得稅，大家會感受到，政府真的很努力在幫大家省荷包。

蔡總統說，除了加薪和減稅外，今年更要進一步減輕民眾負擔，過去2年經濟有成長，國家的稅收也都超出預期，她已請行政院盡快提出具體方案，讓收入較少的民眾，能夠優先分享經濟成長的紅利，這就像公司有盈餘，就應該優先給員工分享，一個國家也應該如此。而全力衝刺民生，更妥善照顧年輕人和經濟弱勢者，這是2019年政府施政的工作重點之一。（總統談話全文）

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習近平新年賀詞，開場首次未提「港澳台」

中國中央電視台在12月31日晚間7時的新聞聯播播出中國國家主席習近平2019年新年賀詞。習近平罕見地以「大家好！歲月不居，時節如流。2019年馬上就要到了，我在北京向大家致以新年的美好祝福！」作為開場。

此外，1月2日上午10時人民大會堂將舉行《告台灣同胞書》發表40周年紀念會，屆時身為中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席的習近平也將出席紀念會並發表重要講話。

習近平執政至今一共發表過6次新年賀詞，即2014年至2019年。唯獨這次的談話開頭未提及「全國各族人民、香港特別行政區和澳門特別行政區同胞、台灣同胞和海外僑胞、世界各國和各地區的朋友們」。

接著，習近平回顧2018年中國境內發生的大事，及主辦的多邊外交活動，包括博鰲亞洲論壇年會、上海合作組織青島峰會、中非合作論壇北京峰會等。

在涉及港澳台的談話上，習近平僅提到「很多港澳台居民拿到了居住證，香港進入了全國高鐵網」。

對於2019年的目標，習近平聚焦在中國境內議題。包括減稅降費政策措施、傾聽基層幹部心聲、農村脫貧等議題。今年中國各地爆發多起退役軍人示威抗議並被鎮壓的事件，習近平今天也特別提及「要關愛退役軍人，他們為保家衛國作出了貢獻」。

除此之外，習近平還提到「這個時候，快遞小哥、環衛工人、出租車司機以及千千萬萬的勞動者，還在辛勤工作，我們要感謝這些美好生活的創造者、守護者。大家辛苦了」，向基層民眾喊話。

在涉及國際議題的談話方面，習近平則表示：「放眼全球，我們正面臨百年未有之大變局。無論國際風雲如何變幻，中國維護國家主權和安全的信心和決心不會變，中國維護世界和平、促進共同發展的誠意和善意不會變。」

與2018年相同，習近平今年又選擇坐在書桌前，發表1800多字的新年賀詞，並且出現「這些成就是全國各族人民擼起袖子幹出來的」，「工作很投入、很給力」、「咬定目標使勁幹」等淺顯直白、刻意貼近庶民的用語。（習近平談話全文）

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核稿編輯：楊之瑜