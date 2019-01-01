川普年終再簽《亞洲再保證法》，2018年讓北京跳腳的那些「友台法案」

（中央社）趕在2018年最後一天，美國總統川普簽署了《亞洲再保證倡議法》（Asia Reassurance Initiative Act of 2018, ARIA）。亞洲再保證法中載明，美國總統應定期辦理對台出售防禦性武器，並鼓勵美國高層官員訪台。

不過，川普隨後發表總統聲明特別指出，關於台灣的部分，他認同國會對於維護美國安全與實力的目標，但相關法案涉及美國對外軍事與外交事務，川普政府認為，這是美國總統作為三軍統帥專屬的憲政職權。

白宮稍早公布，趕在國會這屆會期的最後一天，川普簽署13項法案生效，其中包括增加美國在印太區域包括安全、經濟利益及價值觀多方面戰略的《亞洲再保證倡議法》，編號為S. 2736。

這項法案中，關於對台承諾部分，法案提到，美國總統應定期辦理對台軍售，並鼓勵美國高層官員訪台。

2018年版本的《亞洲再保證倡議法》草案今年4月由參院外委會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）提出，同一小組的民主黨籍首席參議員馬基（Ed Markey）與共和黨籍參議員魯比歐（Marco Rubio）是共同提案人。

這項法案表達美國國會支持台灣的堅定立場，獲得川普政府背書外，法案目的還有敦促美國行政部門研擬印太地區的長期戰略與原則政策，除強化美國與日本、澳洲及東南亞國家的安全與經濟合作，亦建立北韓和平非核化的政策。

關於美國對台承諾，法案內容載明，國會認為，美國總統應定期辦理對台出售防禦性武器；美國總統也應按照《台灣旅行法》，鼓勵美國高層官員訪台。

另外，美國遵照《台灣關係法》、美中「三個公報」及前總統雷根任內的對台「六項保證」，確實履行對台承諾；美國反對改變現狀，支持以兩岸雙方都能接受的方式，和平解決爭議。

外交部在國會兩院通過時表示，對美國國會不分黨派展現對台美關係、區域和平穩定的支持重視，表達誠摯歡迎。

中國國台辦發言人馬曉光在眾院通過法案後則對外表示，美國會通過有關法案涉台內容，嚴重違反「一個中國原則」和中美三個聯合公報規定，中國對此堅決反對。

美中建交40週年：川習互致賀信稱願「合作」？

《新華社》報導，2019年1月1日，中國國家主席習近平與美國總統川普互致賀信，熱烈祝賀兩國建交40週年，並表示要促進雙方合作。40年前的今天，美國與中國建交，中華民國宣布與美國斷交。時任美國總統卡特當天簽署實施《台灣關係法》，與中華民國政府保持非官方關係。

據報導，習近平在賀信中指出，中美建交40年來，兩國關係歷經風雨，取得了歷史性發展，為兩國人民帶來了巨大利益，也為世界和平、穩定、繁榮作出了重要貢獻。歷史充分證明，「合作是雙方最好的選擇」。

習近平表示，當前，中美關係正處於一個重要階段。中方高度重視中美關係發展，願同川普一道，總結兩國關係發展經驗，落實好兩人達成的共識，共同推進「以協調、合作、穩定為基調的中美關係」，讓兩國關係發展更好造福兩國人民和世界各國人民。

據報導，川普則在賀信中說，2019年1月1日是美國和中國建立外交關係40周年紀念日。多年來，兩國關係取得了巨大發展。「發展合作和建設性的美中關係」是他個人的優先事項。美中強有力的友誼為兩國在未來數年取得偉大成就奠定了極好的基礎。

不過，12月20日川普才簽署了《西藏旅行對等法》（Reciprocal Access to Tibet Act），根據該法，國務卿可在90天內，評估美國公民進入西藏的難易程度，並在接下來5年中，每年都向國會提交報告，評估列出一份中國官員名單，是哪些人負責審查並阻止包括美國外交官、其他官員、記者及遊客進入西藏，按對等互惠原則，國務卿有權拒決讓這些中國官員獲得美國簽證。

新聞來源：

核稿編輯：楊之瑜