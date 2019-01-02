為何女性主義者反對乳房打上馬賽克？  

會寫這篇文章，是因為有天吃飯時間，家母打開了電視，隨意看了一部名為《青之驅魔師》的動畫，而動畫中一名女性角色「霧隱修羅」，因為穿著清涼裸露，又挺著巨大的乳房，電視台就把她的乳房整個打上馬賽克。

當我在網路上與朋友討論時，卻引來一名男權人士「不打碼又要說是物化女性」的留言，對此筆者想在這篇文章釐清一些問題。

什麼是「物化女性」？

許多（男）人一直誤以為「物化女性」就等同於「露奶」（或腿跟臀部）的意思，進而誤以為女性主義者是反對裸露衛道人士。如果真的是這樣的話，女性主義者怎麼會支持解放乳頭跟公共場所哺乳的權利，又怎麼會舉辦「蕩婦遊行」（slut walk）來反對女性穿著被當成「譴責被害人」（victim blaming）的藉口？

「物化女性」是指把女性給「客體化」，有點類似馬克思主義說的「異化」，勞動者與自己的生產活動、勞動目標、生產過程分離，比如說工廠生產線上，作業員與自己製造出來的產品沒有直接關係。基於同樣地道理，女性與自己的身體、存在價值、展演方式分離，這就是我們所說的物化女性，包含把女性當成生育工具或家事機器，與「裸露」未必有直接關係。

女性主義者討厭「巨乳」嗎？

女性主義者並不討厭「巨乳」女性（或「紙片人」女性），雖然經常被這樣惡意抹黑，但女性主義者真心希望的是，各種女性身體都能夠被尊重。包含跨性別女性、壯碩女性、大尺碼女性、身心障礙女性與乳癌倖存女性等，這些不被主流社會視作「美麗」的女性，也當然不會反過來羞辱貶低「巨乳」女性。

女性主義者真正所質疑與批判的是：男性把女性的外貌身材當成觀賞物跟性玩物，外貌身材比起女性的專業能力或內在價值，更被男性及父權社會所重視，並且在諸多男性創作的文本中被過度描繪。把「巨乳」女性換成任何一種容貌體態的女性都沒有差別，包含常見地拿大尺碼及年長女性作為丑角取樂，也同樣為女性主義者所批判。

為何女性主義者反對打馬賽克？

基於上述等原因，女性主義者反對乳房被當成色情物品，而是女性身體（無論有沒有或大小）自然的一部分，所以「打馬賽克」只會強化「女性身體是色情物品」的概念，這跟衛道人士把女體（包含月經）視作不潔大同小異，女性主義者並不支持這種做法。

退一步來說，即使露奶就等同於物化女性好了，打馬賽克應該也無濟於事才對，假設電視台播放一段歧視黑人的廣告，難道把黑人的皮膚跟捲髮等特徵都打上馬賽克，會看起來比較種族平等嗎？如果不會，那把女性乳房打上馬賽克，難道就能解決物化女性問題？這個標準是不言自明地荒謬。

更不要說，打馬賽克與「婦幼安全」背道而馳，現實中遇到暴露者或偷窺／偷拍者時，是不可能憑空打上馬賽克的。相反地，打馬賽克只會讓性受害者更不敢描述自身經歷，甚至連好好認識身體的機會都沒有。

女性主義者的解決方案是？

或許講到這裡，有些（男）人還是感到困惑，好像男人們動輒得咎，怎麼做都不對，做錯事之後怎樣都不可能彌補，女性主義者一定會來找碴，並且追殺到墳墓裡面去。

對於多數女性主義者來說，比起浪費時間在男性沙文主義者身上，更期待看到女性主義的成果與社會氛圍。像是鼓勵女性創作者製作給女性社群、建立女性主體的作品，並且在作品中添加女性主義意識，去除強暴迷思，像是壁咚、霸道總裁之類的情節，呈現出女性的多元性，像是短髮陽剛女同志、有自信的豐腴女孩或原住民族跨性別女祭司等，進而賦權甚或解放所有女性。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航