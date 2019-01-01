雲南3座清真寺遭暴力「取締」、成都秋雨教會上百人被捕：你不知道的中國《宗教事務條例》

（中央社）中國各地打壓宗教集會不縮手。雲南省3座清真寺在12月29日遭到公安部門強行取締關門，過程中警方以暴力對待信眾。當局稱，這些是未經批准的非法宗教活動點。

在微博上流傳雲南省巍山縣政府新聞辦公室29日發出的通報，指巍山縣民族宗教事務局和有關部門的取締行動是「依法管理宗教事務，維護宗教領域和諧穩定」。

通報依據中國2018年2月開始實施的《宗教事務條例》，指巍山縣永建鎮回輝登村、三家村、馬米廠村3個村部分信眾「未經宗教主管部門批准，分別設立非法宗教活動點，由未經認定備案的人員主持非法宗教活動，開展宗教教育培訓」。

不過，香港《南華早報》報導，有來自雲南的消息來源表示，過去幾年間，當地清真寺數度提出宗教活動地點的登記申請，但地方主管機關並未通過。根據《宗教事務條例》，要進行宗教活動的場所，都必須向官方登記，否則就是「非法」。

《香港01》報導，巍山縣為多民族聚居的回族自治縣，當地人士馬先生12月30日指出，該鎮三座清真寺都被查封，「早上八點半左右，當時來了一百多名特警，他們要查封回輝登清真小寺。第一時間是先拆除這裡，因為這裡人數眾多，屬於當地穆斯林人數最多的一個村。當時寡不敵眾，很多群眾就被抓走，送到縣城看守所，說是要治安拘留。有幾個群眾受傷，現在還在住院中。他們抓走二十人左右。」

馬先生強調，「巍山縣還被評為民族團結示範縣。政府拆遷的理由無非說你是非法的，非法建築，非法宗教活動場所，他們只會這麼說。問題是清真寺成立之初，所有的報批手續給他們，他們就是不批，就是以各種各樣理由搪塞。」

URGENT! The Chinese authorities demolished three mosques today in Weishan of #Yunnan province. Hui Muslims who protested and resisted against the demolitions were violently beaten and arreated. #China #Islam #Ummah pic.twitter.com/9c3EIHmypn — DOAM (@doamuslims) December 29, 2018

關注全球穆斯林的非政府組織「記錄對穆斯林壓迫」（Documenting Oppression Against Muslims, DOAM）在社群平台推特上放置當天取締的警民衝突畫面。有消息說約400名警察暴力驅趕在禮拜的信眾，將清真寺門前的回民強行拖走，有些人甚至遭毆打。

還有年輕人在微信稱，她在現場錄製視頻，被五、六個男子按倒在地毆打：「我媽媽過來、姨媽過來救我，搶我，我被救出來了，轉眼我媽媽不見了。政府說下午給一個合理的說法，可下午沒有人來。這裡全是警察。」

目前幾所清真寺已被清場和貼上封條。據稱，至本周一，公安治安拘留6人，其餘獲釋。一位要求匿名的人士對記者說，目前當地人心惶惶，不敢多言，他們擔心隨時被抓。

中國公安部也於12月29日發表警察職權新規定，將於2019年2月1日開始實施，其中明訂公安民警執法過程不受妨害與阻礙，且過程若對人民合法權益造成損害，不須承擔法律責任，而當民眾侵犯、損害警察執法權威，將會追究刑事責任。

《自由亞洲電台》報導， 美國喬治亞大學的回族留學生古懿在接受採訪時指出，只要是在當局管控系統之外的宗教場所，無論是否挑戰當局，都將成為當局打壓目標。

古懿還說，「清真寺裡的五星紅旗、共產標語並沒有保護他們。 巍山被封掉的幾個清真寺，完全沒有在政治上挑戰當局，僅僅是因為他們在官辦的體系之外自己禮拜，和家庭教會一樣」，他們在「政治自信」的當局眼裡，就足已成為「亡黨亡國的威脅」，遭到暴力鎮壓。

最近一個月，除了新疆，甘肅、寧夏、雲南等地均有清真寺或穆斯林學校遭到強拆，輿論分析，各地政府正在仿效新疆的做法，清除宗教場所以及相關學校。

《南華早報》指出，雲南和緬甸及寮國相鄰，向來是少數民族和多元宗教所在，過去當地政府對這些不同的信仰和風俗一直採取比較寬容的態度。

在以往政治和宗教關係相對和諧的寧夏回族自治區，8月也曾發生當局強迫當地新修建的韋州清真大寺拆除，指其未取得鄉村建設用地規劃許可證及建築工程施工許可證。不過，當地民眾質疑，施工的兩年期間官方都沒有提出異議，竣工後卻下令拆除。

中國持續收緊的宗教政策也針對基督教和天主教。12月上旬至中旬，成都秋雨聖約教會便有上百人被拘捕，當局同樣指稱他們是非法聚會。

成都秋雨聖約教會12月9日傍晚有超過100名工作人員和教友被警方帶走。根據教會的臉書等訊息通知內容，9日晚上6時左右，大批員警進入教會逮捕工作人員、長老及一般信眾。逮捕行動到深夜都沒有停止，許多教友家半夜被警方敲門、甚至砸門，不少人深夜被吵醒帶走詢問。

據指出，警方要求教友必須簽署「不去秋雨非法集會」的保證書，否則就會被帶走。有超過100名牧師、長老、會眾被帶走，有很多孩子被迫與父母分開，由其他的教友看顧。警方當時也聲稱教會已經「被取締」。

被逮捕的人中，包含秋雨教會創辦人王怡、蔣蓉夫婦，以及教會長老蘇炳森、作家冉雲飛等。王怡是成都知名的家庭教會牧師，以在教會界的影響力及對政府敢言著稱，曾多次被當地的民族宗教事務局官員和國安人員約談，要求停止每週的聚會。

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核稿編輯：楊之瑜