要換新台幣之前，你知道英鎊曾經、可能出現哪些「女性」嗎？

日前,台灣因「轉型正義」在爭論是否該更換新台幣上的「頭像」,促轉會也一度要中央銀行提供新台幣紙幣改版的金額和所需時間。而央行前總裁彭淮南曾說在極端情況下,也就是包括有蔣中正和沒蔣中正所有紙鈔和硬幣全部改版可能要花500億。不過先別管要花多少錢,不如來看看正在改版的英鎊鈔票都改過哪些人?

(中央社)英國將發行新版50英鎊鈔票,讓民眾提名印在鈔票上的頭像,2018年3月逝世的知名物理學家霍金(Stephen Hawking)和英國第一任女首相柴契爾夫人等992人進入決選。

英國鈔票的正面都是英國女王伊麗莎白二世的頭像,背面則印有各種不同領域的著名人物。英國央行總裁卡尼(Mark Carney)先前宣布,新版50英鎊鈔票的頭像,將紀念在英國科學領域有貢獻的人物,由民眾上網提名。

央行原本表示,僅有在科學領域相關人士可以被提名,但柴契爾夫人(Margaret Thatcher)最後仍進入了決選名單。

《獨立報》報導,右翼網站Guido Fawkes今年10月開始在網路連署請願,希望能讓柴契爾夫人登上新版50英鎊鈔票。事實上,柴契爾夫人在牛津大學取得化學學位,還曾經短暫在食品公司J Lyons從事研究工作,但她後來轉而修讀法律,成為律師,並投入政壇。

央行發言人表示:「柴契爾夫人有化學學位,還曾經從事化學研究工作,她待過的研究團隊後來協助發明了霜淇淋。」柴契爾夫人的研究項目包括了霜淇淋的乳化劑,但事實上,霜淇淋是在美國被發明,之後由J Lyons和美國公司Mister Softee合作引進英國。

央行表示,6週提名期間在12月14日截止,共有23萬人被提名,篩選至992人進入決選。

其他入選者還有電腦科學之父杜林(Alan Turing)、女科學家富蘭克林(Rosalind Franklin)等人,將由貨幣人物諮詢委員會(Banknote Character Advisory Committee)進行篩選,將於2019年夏天公布。

新版50元英鎊鈔票將是塑膠材質,取代目前印有工業革命先驅、蒸汽機改良者瓦特(James Watt)和他的合夥人波爾頓(Matthew Boulton)頭像的紙質鈔票,那是2011年8月2日發行、原本有在流通的50英鎊鈔票。

50英鎊面值的鈔票是英國現有流通貨幣中最面值最大的一張,但是,英國人其實不怎麼認識50鎊的鈔票,因為鮮少人使用過,說有的人一輩子都沒真正見過50鎊面值的鈔票都不過分。

英國鈔票上的那些「女性」

作為「君主立憲制」的國家,英國法定貨幣正面一直印有現任君王的肖像畫。因此,英國女王伊麗莎白二世的肖像最近幾十年始終位列各幣值英鎊紙幣的正面上。而英國自1950年代發行的「B系列」英鎊以來,各幣值英鎊紙幣背面圖案一改以往的獅子形像,改以英國歷史上著名人物肖像。

除了50元英鎊的鈔票還在「票選」,5鎊以及10鎊鈔票都已經確定「改版」。舊版鈔票跟新版鈔票的最大區別是,舊版鈔票是紙鈔,新版的鈔票是塑料鈔票,摸起來比較滑。

其中,舊版5鎊鈔票在2017年5月退出流通,鈔票是綠色的,正面是女王頭像,背面是19世紀英國社會改革家的伊麗莎白·弗萊(Elizabeth Fry);舊版10鎊鈔票在2018年3月退出流通,鈔票是淺黃色的,正面是女王頭像,背面是留著絡腮鬍子的達爾文(Darwin)。

這兩個最近退出流通的鈔票中,新版的5鎊鈔票背面將會由英國二戰時期的首相邱吉爾(Churchill)取代,新版10鎊鈔票背面是著名的女作家珍・奧斯汀(Jane Austen)。

英國央行行長馬克·卡尼(Mark Carney)表示,「我們的貨幣代表著共同的記憶,這是一座知識庫,讓大家認識英國輝煌的歷史,並展示那些偉大的英國公民所作出的貢獻。」

「新的10元英鎊讚美了珍・奧斯汀的作品。她的小說享譽全球,直至今日仍然和剛發表的時候一樣有影響力,」 馬克·卡尼說道。

珍・奧斯汀活躍在19世紀,其知名作品包括《傲慢與偏見》、《愛瑪》、《勸導》和《理智與情感》。曾經在一項「千年作家評選」中,珍・奧斯汀被評為僅次於莎士比亞的十大作家之一,其最出名的小說《傲慢與偏見》總計銷售已超過2000萬冊。

除了10元英鎊上的珍・奧斯汀和「未來可能」的50元英鎊上的柴契爾夫人,英鎊上一直都有其他代表性的女性。

包括1975年,10英磅紙幣的背面印上了南丁格爾(Nightingale),這位傑出護士的畫像和她搶救病患的場景。

2002年,5元英鎊鈔票上的伊麗莎白・弗萊(Elizabeth Fry),弗萊是19世紀英國社會改革家,推動了監獄改良運動。1817年,她建立了女囚改革協會,隨後引發了英國的女囚改革。由於對推動更加人道地對待囚犯做出的貢獻,她被稱為「監獄天使」。

2013年,英國央行決定在2016年更換5英鎊紙幣時,以前首相丘吉爾頭像來取代伊麗莎白·弗萊。當時英國輿論曾經爆發過長時間的爭論和抗議,抗議者認為除了英國女王以外,紙幣上必須保留有至少一位女性形像。

最後留下的,就是10元英鎊上的珍・奧斯汀。

鈔票背面印有奧斯汀的肖像,底部印上了《傲慢與偏見》中的一句話:「我敢說,所有事情沒有比讀書更令人愉悅的。(I declar after all there is no enjoyment like reading!)」

Photo Credit: Reuters/達志影像

