統戰手法再進化：國共如何聯手讓所有憎恨都指向蔡英文？

廈門擴大聘請台灣人當社區主任助理，最新一期就任35人，這件事情在媒體上又引發議論。台籍社區主任助理的施行已久，現在擴大實施，可說是惠台31條政策方向的延伸。因為對方故意鑽漏洞，台灣方面不能法辦，但不處理、或者內部吵成一團，又著了對方的道。

這件事情牽涉到《兩岸人民關係條例》，比較複雜，但背後的統戰本質不難理解，可怕的是統戰的手法一直在進化。最原初「統一戰線」的精神，就是聯合次要敵人、打擊主要敵人，現在「聯合」的手段更進化了。

怎麼進化呢？首先，廈門這件事就是在豎立順從樣板，讓台灣政府介入困難，再利用政府難以作為來製造泛綠的矛盾；更進一步，還會助長急獨派的聲勢，藉此激化主政者－緩獨派－急獨派的矛盾。

這種作法，不只對岸統戰單位會用，台灣內部也有相當熟悉分化技巧的人。筆者有個朋友，家裡背景是外省老兵，有政戰出身的統派長輩曾提到：他每年都會捐款給一些急獨派社團或其他社運團體。為什麼這麼做呢？因為這些急獨派或其他社運團體會「吃快撞破碗」。縱然獨派不會被統派「收買」，但統派反過來資助急獨派、擴散急獨派的言論，急獨派等於在不知不覺中被敵人「聯合」，用來分化獨派了。

現在國共就是這樣，一方面用統媒過度放大極端言論（例如吳祥輝的鬼扯被拿來代表整個獨派），造成淺綠、中間選民對台獨主張反感；另一方面豎立幾個依附共產黨而得勢的樣板，吸引意志不堅的人。

國共也非常努力，試著讓所有憎恨都指向蔡英文。2018年選前選後，傾向統派的媒體都不停指責蔡英文執政不力，蔡英文確實是總統，但底下對於內閣首長們的檢討卻付之闕如，這就是為了在媒體上製造「蔡英文是問題根源」的形象。

與此同時，國內幾個獨派團體主張換掉蔡英文的聲音也浮上檯面，其實部分獨派對蔡英文的不滿由來已久，主張救扁的支持者尤其反感蔡英文。然而這類泛綠內部反感蔡英文的報導，直到選後才聲量大漲，固然有敗選因素，卻也需注意這類報導大量出自聯合報系、TVBS 或風傳媒等，親中、傾統的媒體。

甚至，有股陰謀論在急獨小眾之中發酵，聲稱蔡英文是藍營的間諜。畢竟郭瑤琪、高志鵬已經受害，蔡英文沒有被抓就是間諜明證——說這種話的人，大概已經忘記宇昌案，也漠視剛判決一審的浩鼎案。在兩次總統大選中，藍營為了抹黑蔡英文，花招百出，乃至不惜將台灣生技業毀滅兩次，下手之重，倒蔡的人都忘了嗎？

有別於國內輿論風向不停攻擊蔡英文「無能」，中國方面卻有藍營重量級學者說出了內心的擔憂。蘇起12月1日在上海出席「紀念《告台灣同胞書》發表40周年兩岸學術研討會」，會議中便示警，要國共「小心蔡英文」，認為下次大選將從「統獨之爭」走向「親中親美之爭」，國際因素對大選的影響會更上升。

蘇起判斷在這情況下，最了解美國、最能夠掌握利用美國因素的是蔡英文，滲透、分化、情報擾亂，這些都是很基本的原理，一旦用得成功，效果會很巨大。而媒體篩選議題、設定論述方向、利用小編短評引導觀感，這些對民進黨政府的攻擊都持續進行，而閱聽人卻不容易在密集資訊之中辨別有詐。最可怕的是，對政府的批評真真假假，有選民的真實心聲，但裡頭夾著有心人士的伎倆，防不勝防。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航