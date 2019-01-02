【影音】NASA太空船成功飛掠「終極遠境」，最遙遠的天體照片首度曝光

地球人才剛開始新的一年，航行在外太空的美國太空船，成功的抵達人類目前探索到的最遙遠天體「終極遠境」（Ultima Thule），這是人類第一次看到太陽系邊緣的物體，對於未來探究其它行星起源別具意義。

《中央社》報導，美國國家航空暨太空總署（NASA）於1月1日早上10時30分（台灣深夜11時30分）收到確認，無人太空探測船「新視野號」（New Horizon）報告它已成功飛掠小行星「終極遠境」（Ultima Thule），來到距離地球最遠、也是人類至今探測的最古老星體。

任務執行主管鮑曼（Alice Bowman）表示：「我們有一艘健全的太空船，我們剛完成最遠的飛掠行動。」馬里蘭州約翰霍普金斯大學應用物理實驗室（Johns Hopkins Applied Physics Laboratory）控制室響起歡呼聲。

小行星「終極遠境」距 離太陽約65 億公里，與地球之間的訊息單向傳輸就要花上6小時，新視野號在美國時間1月1日凌晨零時33分（台灣時間下午1時33分）掠過終極遠境，NASA直到10小時之後、才接收到新視野號傳回的「報平安」訊號，確認探測船平安度過風險極高的飛掠過程，至於圖像和數據 於1日晚些時候才回傳到地球。

目前可以到達的最遠星體，「終極遠境」長什麼樣子？

小行星「終極遠境」 位於 幽暗寒冷的「古柏帶」（Kuiper Belt），古柏帶是太陽系中遙遠的區域（距離海王星45億公里、距離太陽75億公里遠），上面滿布著冰封微行星，因為溫度極低，這裡被認為是自太陽系誕生以來保存完好的遺跡，可說是46億年前太陽系誕生時留下的古老時間膠囊。 在2014年，「終極遠境」被 哈伯太空望遠鏡首次觀測到， 是科學家們目前觀察到最遠的星體。

綠色線條所標示的是新視野號過去的飛行軌跡。｜Photo Credit: NASA

科學家們 以古希臘和羅馬傳說中的「極北之地的盡頭」暱稱它為「終極遠境」（意即「比已知世界的邊界還要遙遠的地方」） ，官方名稱為「 2014 MU69」。 《華盛頓郵報》報導，它是開啟探勘這個未知地區的一扇門，其中可能包含有關地球如何形成的線索。

科學家們不確定 「終極遠境」長什麼樣子， 是隕石坑還是光滑，是單個物體還是群集，《美聯社》報導， 可能是兩個相互緊密環繞的星體， 直徑約15至20公里，但 也可能是一個32公里長的單個物體。約翰霍普金斯大學的 天文學家莉西（Carey Lisse）比喻，「終極遠境」像是一個「烤過的馬鈴薯、小黃瓜，隨便哪一種，你選擇一個最喜歡的蔬菜。」圖下為新視野號傳回第一張飛掠「終極遠境」時拍下的照片。

Last data received from #newhorizons tell us the spacecraft is well and has completed the flyby succesfully. We are waiting more info and more pictures. The first ones received with a #UltimaThule still far show its strange shape: pic.twitter.com/r4XKl9UqnW — Xavi Bros (@Xavi_Bros) 2019年1月1日

.@NASANewHorizons is making its final approach to #UltimaThule, an icy object located ~1 billion miles past Pluto! Get the latest updates and find out where and when to watch the most distant planetary flyby ever this #NewYearsEve: https://t.co/MT909RJbMM pic.twitter.com/fBsLbt6hd0 — NASA (@NASA) 2018年12月30日

打開太陽系的時光膠囊，但直到2020年才能看到全貌

《BBC》報導，「終極遠境」的數據非常珍貴，主要原因是，由於位置偏遠， 太陽在這個區域如此暗淡，溫度僅比絕對零度 （−273.15℃）高 30 - 40 ℃ 。在深度凍結狀態下，化學反應基本上停滯不前，它可能完全保留在它形成的狀態。

另外，相較於 「內太陽系」（包括了太陽、水星、金星、地球及火星），古柏帶是相對穩定的天體，鮮少有星體之間的碰撞，加上「終極遠境」算是比較小的星體，不像其它比較大的星體，會重新加工它們的構造。

「新視野號」首席研究員、科羅拉多州西南研究中心研究員斯特恩（Alan Stern）說，「終極遠境」是獨一無二的，因為 它是太陽系早期的遺產，可以提供其他行星起源的答案。「 它處於極度冷凍狀態，因此仍完美保持其原來的結構 。」 收集到的數據，將有助於探索可虛假研究的早期太陽系的物理和化學環境，也能幫助科學家們了解太陽系外其它的行星系統。

科學家將打開探測船配備的7種科學探測儀器，蒐集「終極遠境」的彩色相片、電波、紫外線、太陽風、離子、宇宙塵等各項數據。不過，新視野號需要將近2年（20個月）的時間，才能將「終極遠境」所有數據發回地球。

斯特恩建議大家耐心等待。「這 項任務一直是種延遲的滿足。它花了我們5年的時間建造宇宙船，13年的時間才到達這裡。」

Photo Credit: NASA

新視野號於2006年1月升空，經過9年長征飛行後，在2015年7月14日成為第一艘飛掠冥王星的太空船，人類首次一窺冥王星真貌，隨後它進入古柏帶，如果太空船狀況良好、美國政府也批准下一個階段的太空探索任務，新視野號將在古柏帶展開新的旅程。

「新視野號」將20個月內完成所有科學數據資料蒐集和傳輸，事實上，這艘無人太空船已於2006年1月發射，於2015年通過冥王星，並傳回史上最清晰的冥王星畫面，這次太空船距「終極遠境」近了3倍，更能貼近觀察星體表面。

「這是一個我們不會忘記的夜晚。」搖滾樂團皇后合唱團 （Queen）的吉他手布萊恩梅（ Brian May ），除了是音樂人也是天體物理學家，為了紀念這歷史性的一刻，他特別錄製了一首新曲， 以紀念太空船及其探索精神， 隨著NASA進行模擬實況轉播時一同發布。

新聞來源：

核稿編輯：楊士範