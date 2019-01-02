《比悲傷更悲傷的故事》：一個悲傷再疊上悲傷，那就叫悲哀了

文：綠可頌

我的交友圈同溫層一講到《比悲傷更悲傷的故事》瞎點一籮筐就白眼翻到後腦杓，大家的共識就是這部片跟社會脫節，各種情節的不合常理，從媽媽丟下存摺拋棄兒子一走了之，一直到兩個高中生獨居這種超沒現實感的設定，而男主角罹癌更是老梗到必須用盡全力吐槽！

這種崩潰的反應大概是延續了年底選舉結果的挫敗感，我們這些活在同溫層取暖的人，被當頭棒喝之後，才發現自己認為進步的觀念其實是跟社會脫節，我們對電影趨勢的觀察與評論其實是小圈圈品味，原來台灣社會普遍追求的價值，還在楊德昌批判的1990年代的功利主義陰影下，這才是比悲傷更悲傷的事吧！

客觀來看，文藝愛情片本來就是台灣電影比較擅長的類型，而台灣人的美好愛情想像時常停留在學生時期，男女老少都喜歡那種極度純情又帶點幼稚的蠢萌樣。拿近10年來最成功的代表作來說，《那些年，我們一起追的女孩》和《我的少女時代》，這兩部片都是歡樂、懷舊又勵志的調性。

比較忌諱的是悲劇，或者牽扯太多社會寫實的情節進來，很容易就叫好不叫座。否則，筆者認為《五月一號》、《六弄咖啡館》、《女朋友。男朋友》都是（我自以為）更真實虐心的作品，但票房也就差強人意。

Photo Credit：「究方社」方序中、吳建龍設計，傳影互動 《比悲傷更悲傷的故事》設計海報

就這樣的商業邏輯來看，《比悲傷更悲傷的故事》其實反其道而行，開發了文藝愛情類型的另一種賣座模式。很明顯這種愛情悲劇不是台灣電影過往擅長的套路，而這部片確實是從2009年韓國電影《最悲傷的故事》改編而來。說改編不太精準，在結構上基本是照抄，整體大概有八成像，主要是人物性格調整，對白更為幽默，增加了許多台灣偶像劇的喜劇調性進來。整體而言就是個帶點甜甜台灣味的韓式料理。

有一種悲傷叫為悲傷而悲傷。會衝著片名有兩個「悲傷」來看電影的觀眾，擺明了就是要進來哭的。都說電影院是逃避現實的黑盒子，想在電影院大哭的人肯定有需要發洩的理由，但又不能太寫實到讓人想逃。

有了韓劇擅長的慘上加慘的悲劇結構，加上台劇擅長的純情跟可愛的形式，《比悲傷更悲傷的故事》就這樣吹了一個美麗的愛情的大泡泡，讓觀眾沉溺在純愛的悲傷幻想世界中。

它確實太美了，演員從主角到配角都美到不行，根本就是搬上大銀幕的偶像劇。劉以豪、陳意涵、張書豪、陳庭妮，就連擔任綠葉的禾浩辰、大慶、鬼鬼或跑龍套的A-Lin都是好看到不行，每一位對觀眾來說都是拿來當老公老婆我可以的菜，而關本良的攝影也是如畫般的美麗。

我本來懷疑，喜歡這部片的人是不是都還沒談過戀愛，都還在涉世未深的階段？不然父母雙亡或被母親拋棄（理由還很瞎）這種叛逆期青少年才會幻想的人物設定怎麼說服得了人？更不要說同居10年摟摟抱抱但沒有性關係，以及最後的殉情有多灑狗血。

Photo Credit：傳影互動

但我在電影院看到的高中生通常傻傻的說自己想哭但哭不出來，而大哭到不行的通常是情侶，還有結伴而來歐巴桑軍團，他們肯定知道這個故事漏洞百出，也知道自己絕對不會遇到像劉以豪或張書豪那樣的純情天菜。但是，可以沉溺在帥哥之間拉扯，為了崇高的愛苦惱犧牲，這樣的夢不是很棒嗎？為哭而哭又怎樣，活在泡泡裡雖然不切實際，但至少感覺很美好！大概是這樣吧。

最後，如果再看一次《比悲傷更悲傷的故事》我還是會白眼翻到後腦杓。今年的愛情文藝片，我比較喜歡的是《誰先愛上他的》、《後來的我們》，或者重新上映的數位修復版《霸王別姬》。

愛情是生活的一部分，生活的現實感很殘酷，大環境會逼得你妥協、留下遺憾，那才是悲傷。一個悲傷再疊上悲傷，那就叫悲哀了。以上是本人活在同溫層小圈圈，一些不入流的觀點而已。

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航