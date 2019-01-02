40年後中國再發表《告台灣同胞書》，習近平稱台獨是「歷史逆流」、「絕路」

今（2）日上午10點，中國《告台灣同胞書》發表40周年紀念會在北京人民大會堂舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席並發表重要講話。這次是習近平執政以來首次公開發表專門的對台講話，被認為是觀察北京對台政策變化的重要窗口。

在長達半小時的講話，習近平一共講了18次的「和平統一」，他表示， 海峽兩岸分隔已屆70年，除了 重申中國與台灣的「不可分割」，是未來的趨勢，也嚴厲指責「台獨分裂思想」，多達8次。

習近平表示， 1949年以來， 由於中國內戰延續和外部勢力干涉，海峽兩岸陷入長期政治對立的特殊狀態，但中國共產黨、中國政府、中國人民始終把解決台灣問題、實現祖國完全統一，作為「矢志不渝的歷史任務」，兩岸關係從緊張對峙走向和平發展，「不斷取得突破性進展」，並 實現全面直接雙向三通，「開啟兩岸同胞大交流、大交往、大合作局面。」

習近平表示，70年來，為達成海峽兩岸同屬一個中國的目標，產生秉持求同存異精神、努力謀求國家統一的「九二共識」，並確立了「和平統一、一國兩制」基本方針。

他也指出，過去堅決挫敗了各種製造「兩個中國」、「一中一台」、「台灣獨立」的圖謀，取得一系列反「台獨」、反分裂鬥爭的重大勝利， 鞏固國際社會堅持「一個中國原則」的格局，越來越多國家和人民理解和支持中國統一事業。

台灣是中國一部分，是都無法改變的事實

在 兩岸關係上，習近平重申，「台灣是中國一部分、兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實，是任何人任何勢力都無法改變的。」他表示，兩岸同胞都是中國人，有著血濃於水、守望相助的天然情感和民族認同，「 祖國必須統一，也必然統一。」並多次宣示，兩岸問題「是家裡的事」、是「內政」，不容外部勢力來干涉。

這次的談話內容，習近平拋出了5個重點如下：

第一，攜手推動民族復興，實現和平統一目標。習近平指出，廣大台灣同胞都是中華民族一分子，要做堂堂正正的中國人，認真思考台灣在民族復興中的地位和作用，把促進國家完全統一、共謀民族偉大復興作為無上光榮的事業。

第二， 重申九二共識下，歡迎台灣各政黨人士共同協商，探索「兩制」台灣方案。習近平說， 「兩岸同胞是一家人，兩岸的事是兩岸同胞的家裡事，當然也應該由家裡人商量著辦。」他表示， 在堅持 「 九二共識 」 、反對 「 台獨 」 的共同政治基礎上，由兩岸各政黨、各界推舉代表性人士，就兩岸關係和民族未來，開展廣泛深入的民主協商。

他並重申， 「和平統一、一國兩制」是實現國家統一的最佳方式， 在確保國家主權、安全、發展利益的前提下，和平統一後，台灣同胞的社會制度和生活方式等將得到充分尊重，台灣同胞的私人財產、宗教信仰、合法權益將得到充分保障。

第三， 堅持一個中國原則，和平為前提、但不放棄武力。習近平直言，「統一是歷史大勢，是正道；台獨是歷史逆流，是絕路。」並說「中國人不打中國人。我們願意以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，因為以和平方式實現統一，對兩岸同胞和全民族最有利。」不過，他也表示，「我們不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，針對的是外部勢力干涉和極少數台獨分裂分子及其分裂活動。」

第四，積極推進兩岸經濟合作制度化，打造兩岸共同市場。習近平說， 為壯大中華民族經濟，兩岸要應通盡通，達成「 經貿合作暢通、基礎設施聯通、能源資源互通、行業標準共通」等目標，並建議可率先實現金門、馬祖同福建沿海地區通水、通電、通氣、通橋。

第五，習近平強調，兩岸同胞要共同傳承中華優秀傳統文化，達到兩岸同胞心靈契合。

在昨日的新年賀詞中，習近平並未提及香港與澳門，但今日發表的《告台灣同胞書》，也一併提及，他說， 香港、澳門同胞和海外僑胞，關心支持祖國統一大業，作出了積極貢獻， 希望未來能一如既往，為推動兩岸關係和平發展、實現祖國和平統一「再立新功」。

同志們、同胞們、朋友們！ 世界上只有一個中國，堅持一個中國原則是公認的國際關係準則，是國際社會普遍共識。 國際社會廣泛理解和支持，中國人民反對台獨分裂活動、爭取完成國家統一的正義事業， 中國政府對此表示讚賞和感謝。 中國人的事要由中國人來決定。 台灣問題是中國的內政，事關中國核心利益和中國人民民族感情，不容任何外來干涉。

昨日總統蔡英文發表的元旦談話，措辭強烈的以「四個必須」作為兩岸關係正面發展基礎，包括了「必須正視中華民國台灣存在的事實」「必須尊重2300萬人民對自由民主的堅持」「必須以和平對等的方式來處理我們之間的歧異」「必須是政府或政府所授權的公權力機構，坐下來談」，不過，《ETtoday》報導引述北京涉台人士說法，認為習近平在慶祝改革開放40周年大會已明確定調，要「牢牢掌握兩岸關係發展的主導、主動權」，形同對蔡政府已是一種無視。

時隔近40年，中國第6次發表對台「重要政策文件」

《告台灣同胞書》，是中國對台灣發表的公開信，被視為是中國政府對台灣最早的政策性文件，自1950年起共發表5次。

第1次發表： 1950年2月28日，由台灣民主自治同盟所發表，首次提出要完成解放台灣的任務。

1950年2月28日，由台灣民主自治同盟所發表，首次提出要完成解放台灣的任務。 第2次發表： 1958年10月6日，八二三炮戰結束後翌日，由中國共產黨中央委員會主席毛澤東親自撰寫，後由國防部部長彭德懷所發表，內容要求中華民國共同對付美國為首的帝國主義，並指八二三炮戰為懲罰性質，及提前通知停止炮擊金門7天。

1958年10月6日，八二三炮戰結束後翌日，由中國共產黨中央委員會主席毛澤東親自撰寫，後由國防部部長彭德懷所發表，內容要求中華民國共同對付美國為首的帝國主義，並指八二三炮戰為懲罰性質，及提前通知停止炮擊金門7天。 第3次發表： 1958年10月25日提出，內容是向台灣提出要求團結一致，與美國結盟是沒有出路，應團結一致對外。

1958年10月25日提出，內容是向台灣提出要求團結一致，與美國結盟是沒有出路，應團結一致對外。 第4次發表： 1958年11月1日，在當時並無公開發表。

1958年11月1日，在當時並無公開發表。 第5次發表：1979年1月1日，由全國人民代表大會常務委員會所發表，同時，國防部部長徐向前發表了關於停止自1958年起對金門群島炮擊的聲明。內容包括了：統一中國為大勢所趨、人心所向，應儘快結束分裂局面，統一中國，於此，並提出了結束兩岸軍事對峙、開放「兩岸三通」、擴大兩岸交流等方針。

《明報》報導，在兩岸關係史上，這份《告台灣同胞書》是分量極重的綱領性文件，其中以全國人大常委會於1979年1月1日發表的最著名，內容主要為商討結束兩岸軍事對峙狀態、提出兩岸三通、擴大兩岸交流。官方紀念的也是「七九版」的《告台灣同胞書》。

報導指出，習近平上台6年以來，於不同場合提出一系列對台新思想、新主張，十九大報告亦多處涉台，強調反「獨」促統。從時間節點看，上接改革開放40周年，同時世界格局深刻變化，台海出現新情勢，正是盤點經驗啟示、宣示對台政策的上佳時機，今日在北京舉辦的紀念大會藉此宣示新時期對台方略。

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核稿編輯：楊士範