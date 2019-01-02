Netflix互動電影《黑鏡：潘達斯奈基 》：遊戲的影像化與觀眾的主體性

《黑鏡：潘達斯奈基》（Black Mirror: Bandersnatch）是一部Netflix拍攝的互動電影（interactive movie）。本片主打觀眾必須於串流平台觀賞，即時二選一替主角決定劇情走向。從一開始無關緊要的早餐選擇，到決定生命存亡，都在劇情選擇之列。這不單單是噱頭，而之牽連著整體劇情。

電影劇情講述主角史戴分（Stefan，Fionn Whitehead飾演）是遊戲設計師，開發著選擇冒險遊戲。這顯示形式與文本相互呼應，並非單為形式而胡謅編寫劇本。

根據Netflix說法，雖然片長通稱是90分鐘，但某些途徑觀眾將能進行超過2.5個小時的旅程。Netflix更宣稱依據觀眾選擇次數排列組合，將有超過一萬億的敘事可能性。這種互動的多線敘事在銀幕電影事前所未見的。

觀眾在互動電影將能在選擇角色的行為。 Photo Credit：NETFLIX Photo Credit：NETFLIX

AVG遊戲的影像化

不過，說《黑鏡：潘達斯奈基 》是電影，以遊戲稱呼或許更為適合。熟悉AVG遊戲（冒險遊戲，Adventure Game）的人，對此互動選擇必定不陌生。在冒險、戀愛、養成、色情等自由選擇型的文字冒險遊戲中，對話與行動選擇是既有形式。玩家能與不同角色發展人際關係，任何決定將改變命運，迎向各式劇情線過程與終局。

《黑鏡：潘達斯奈基 》並非AVG影像化的首創，就我個人印象，日本色情電影亦曾利用DVD選單模式，讓觀賞者能夠決定約會與性愛分歧。當然，這不若Netflix上生動流暢且兼具文本深度。

互動式影集說來是招好棋，畢竟它打臉了電影迷戀（Cinephilia)。美國評論家蘇珊桑塔格（Susan Sontag）在《百年電影回眸》提及電影院儀式瓦解是電影迷戀死亡的原因之一。她曾說：「要被（電影）征服，就必須到電影院中去，在黑暗中與陌生人坐一起。」然而《潘達斯奈基 》限定在電腦與遊戲主機觀賞，觀眾勢必處在單人且非電影院的觀影場域。Netflix創造了一部在非電影院看的電影。

不過，我並沒有被《黑鏡：潘達斯奈基 》征服。這種新穎觀影模式，說實在（對老古版的我來說）十分惱人。原因在於2選1的時限僅僅10秒，你若不選擇就會系統自動選擇。這設計使得觀眾難以心情平復觀賞，對於選擇困難星座簡直是場精神折磨。看電影變成一種媲美「撲克牌心臟病」的累人活。

觀眾亦無法倒轉選擇時間點。一旦錯過就必須仰賴觸發結局後的重新選擇，而且重新選擇僅只是某次選擇，觀眾無法輕鬆嘗試全部選擇。AVG遊戲往往有種偷吃步，方便玩家嘗試全部選擇與觀看所有結局（與CG圖）的方法。那就是「存檔」與「conrol鍵快速略過」。

前者讓你能夠重新返回選擇時間點，後者讓你在二週目（英語遊戲稱「New Game+」）後進行遊戲時能夠快速略過（已觀賞過的）劇情對話。遺憾的是，Netflix無此功能，觀眾（與玩家）求知慾往往是貪婪滿溢，企圖掌握所有劇情。對於《黑鏡：潘達斯奈基 》，當你開始嘗試看第N種結局，就會開始感到疲憊與煩悶。這徹底擊潰你首次觀影的新鮮感。

Photo Credit：Netflix主角史戴分是遊戲設計師，而觀眾控制著主角又像是玩遊戲。觀影與玩遊戲合而為一。 ，

※以下段落將會關鍵劇情與結局透露

自由意識與觀眾主體

回歸文本，《黑鏡：潘達斯奈基 》探究自由意識是有趣的。透過2選1，觀眾明瞭所謂的選擇並非選擇，冥冥之中自有安排，你將被導向同樣的終局。

觀眾勢必將經歷史戴分的孤獨創作過程以及精神崩潰終局。因為你若選擇進入公司團體創作，故事就將中斷出現結局。你必須選擇獨立創作劇情線才能向下發展。當然，任何選擇亦有些微差距，譬如劇末主角精神崩潰後殺害父親，處理屍體的方式將影響遊戲上市評價。

對我而言，《黑鏡：潘達斯奈基 》最有趣的結局並非劇情主線（以電影進行時間與選擇次數判斷的話），而是劇中史戴分惋嘆天公伯時的選擇結局。該橋段他期盼瞭解冥冥之中的未知力為何，對空氣大喊請給他一個指示。此時觀眾竟能選擇Netflix這個答案顯現在影像中的電影。後續發展，觀眾更能決定這部電影邁向動作電影！

基本上，這段劇情會導向兩種結局分歧：一是變成動作武打，主角吶喊觀眾為何要如此惡整他；二是主角企圖破窗逃離發現沒有窗，因為他身在攝影棚拍攝《黑鏡：潘達斯奈基 》。他的精神與劇中角色模糊不分，導演被迫暫停喊卡。

此舉後設並打破第四道牆。觀眾被賦予主體性，而非單純被動注視。往昔觀眾僅只在黑盒子中全面接受銀幕傳遞訊息（除非你離場與睡著），如今卻能決定劇情走向並讓影中人發現螢幕前「你」的存在。

觀眾注視影中人的凝視同理，轉變成意識主體並擁有選擇權。而當你以為獲得了選擇權，卻發現電影劇情早已安排。你以為的控制，到底是不是控制？這荒謬有趣的發展，創造了戲院觀影的不可能。



依據觀眾的選擇，將決定繼續心理諮商或驟變成動作電影。 Photo Credit：Netflix

比起電影，《黑鏡：潘達斯奈基 》趨向遊戲。觀眾體驗了一場新穎的觀影歷程。Netflix這次嘗試，除了試引發話題性，更維護串流平台付費觀看正版的必要性。

前陣子我整理畢贛採訪，導演曾提及小津安二郎說電影最重要的是「以餘味定輸贏」。單就餘味評斷，我認為《黑鏡：潘達斯奈基 》徹底輸了。畢竟在挖掘各種結局中，觀眾早已混淆劇情線性，只為「有趣與全知」卻遺失電影留存腦海的思考餘韻。終究《黑鏡：潘達斯奈基 》僅只是遊戲一場，無法撼動觀眾黑盒子迷戀電影銀幕帶來的儀式感動。

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航