【插畫】站在高牆上，妄想自己在推倒高牆

Nagee

我們過了感觸很多的一年。

特別是大選完之後，本來是想專注做一個創作者，卻無意間走到社會倡議這一條路。可以講很多，但也漸漸的變得不想講那麼多。一來是，很多更重要的事情，更多人認為不重要。再來，2018的大選，依舊宣告了，事前講了再多的數據、例證、論述，都沒有用，主流大眾喜歡聽空泛激情口號，選後再來後悔。

關心社會倡議的族群，大概3、4年就會因為就一場大型事件造就一次世代交替。光是台灣近代政黨輪替後，2006年的紅衫軍、2008年的野草莓、2014年的318（太陽花）、到2016年至2018年這段混沌混亂的時代，但是這個世代還沒有爆發一次真正有代表性的街頭運動，姑且稱為「教訓民進黨」世代、或是近兩個月被主流媒體造神造出來的「韓流、韓粉」世代。

每一個世代，都會產生一批政治新生兒（這裡指的不是實際的年齡，而是開始關心政治的時間）開始政黨輪替後，每個世代的政治背景都不一樣，每一批政治新生兒，對政治的想像、認知的面貌都完全都不一樣。就像很多剛開始接觸政治的「韓粉」。不知道318，而318才開始關心政治的「年輕人」，不知道野草莓或紅衫軍那時候發生什麼事。明明才過沒幾年，才差沒幾個「梯次」。

同樣的：野百合、美麗島事件、解嚴後還受白色恐怖迫害的鄭南榕等民主先烈，這些都沒有離我們很遠，台灣擁有總統直選，不過是1996年。現在很多年輕人都早已出生了。很多年輕人一生下來就是「民主自由人權」的台灣，因此認為這種價值如空氣一樣自然，絲毫不懂的珍惜，不知道台灣的民主自由是很年輕脆弱的，一個不小心就會消失。

無數台灣人超過50年和中國在台政黨無數抗爭和犧牲，才換來今天我們的理所當然，以為「中國國民黨」是隨便上街抗議一下就能讓他們倒台的。

有些人可能活了4、50年，但是對政治的判斷還遠不如一些年輕人。但，也有很多的年輕人，經歷了幾場大型社會運動，剛好都站在握有資源的那一側，就對政治的有著太天真的想像。其實多數人都沒發現，自己不過是站在巨人的肩膀上，站在主流媒體輿論的大順風，就覺得自己是正義之師，是社會的中流砥柱，是一股能夠讓政府不得不面對的公民力量，等到中國黨執政時，再去對抗中國勢力看看，看看自己的話語權剩下多少，不論你喊的聲嘶力竭，主流媒體要抹黑嘲諷貼標籤塑造任何他們想要設定的形象給大眾，根本是玩弄在指掌間。就像現在被中國關在集中營、再教育營的200萬東突厥新疆難民一樣。

像是，2016政黨輪替以來，很多人都以為「國民黨已經倒了」。

許多318時期站在一起的網友，每天跟著帶風向的統戰媒體和帳號在「教訓民進黨」，但是對於中國統戰、對台灣島內親中勢力、共諜案都沒有危機感，覺得這些離自己很遠，並不嚴重。甚至跟風喊著「跳脫統獨」這種天真的政治口號。台灣一切的我們關心價值，都建立在「民主自由人權」的基石上，一旦被中國併吞，就什麼都沒了。奠定在這個基石上的，你關心的一切價值：房價、食安、薪資、勞權、宗教、同婚、性平、少數民族弱視、空污等環境問題、土地正義、還有多數選民最愛的「拼經濟」，都化為烏有，當然更沒有什麼叫做新聞自由、言論自由，也沒有什麼行政立法司法獨立，那時候大家才會知道什麼叫做「東廠」，到時，請吳佩蓉們試著再一聲「滅東廠」看看。

主流媒體輿論批判的聲浪是否公平公允？很多人對政治的想像就還是停留在，以前怎麼罵馬政府，現在就該怎麼罵蔡政府。才叫做「公平」否則就是「雙重標準」，就是民進黨走狗網軍、護航、轉移焦點…

很無奈，我觀察政治超過了3次政黨輪替，從陳水扁還在當市長的時候，就開始關注，學著理解，到現在不敢說很厲害，但至少一路看下來資訊量，絕對不會為了滿足那些「兩黨一樣爛」的政治想像，去做兩邊各打50大板的事。兩個政黨做的壞事的質跟量都不成比例，是邏輯多差才會想要齊頭式平等？再說到資源，光是台面上的黨產，國民黨就是百倍於第二大的政黨民進黨。其他無形的隱性的資源價值更是龐大根本沒有一個團體能抗衡，中國在台政黨的勢力盤根錯節，根深蒂固在每個主流媒體，里長農漁會等地方樁腳，每個在「國民教育」下洗腦的戰後世代的的腦海中。

因為很多人以為「國民黨已經倒了」，所以就要跳脫「藍綠」，就要「政治零分」跳脫「統獨」。在台灣，你要捍衛「民主自由人權」，就是統獨問題，沒有人可以閃躲，要討論台灣的前途未來，沒有什麼比「跳脫統獨」還蠢還惡意的政治話術。

因為很多人以為「國民黨已經倒了」。他們不知道，近年兩次的政黨輪替，根本就該視為奇蹟的幸運，「國民黨已經倒了」是天真到可怕的想法，中國國民黨回血的速度有多驚人，國民黨勢力再可惡的言行，只要躲著就可以沒事，同樣的事情，黨外人士來做，馬上被媒體輿論碾壓趴在地上。擔心民進黨會「國民黨化」？擔心民進黨不受監督？想太多了。

因為覺得：「國民黨已經倒了」，所以要開始加倍監督、教訓民進黨，甚至出現不少「票投國民黨」的聲浪。有人知道因為共諜案被起訴的侯漢廷， 2018選上議員了嗎？很多投他的人都說，「感覺」他被民進黨政府打壓，要給年輕人一個機會…當你喊著台獨倡議人士是雙重標準的時候，是否看到這些顯而易見的雙重標準每天發生在台灣？

當天平已經失去平衡，還堅持要站在你認為的「中間」。這不叫維持現狀，而是幫助傾斜的那一側。在台灣，統派勢力的聲音比你想像的大的太多，日常生活主流媒體每天收看的多是統派色彩的意識形態。要維持平衡，應該要拼命的和失衡的那一側對抗。

很多人以為換個政黨、換個聖人偶像，國家就會短時間內瞬間變好，這種不切實際的期待讓他們永遠不可能對政治有務實的認知，只會不斷的在失望，找新的聖人偶像，不斷循環。從馬英九到韓國瑜，中間甚至一堆網友強力推薦館長陳之漢這樣的角色出來選總統，台灣的公民素質還停留在口腔期，在有心媒體的操作下，可能不少人更是持續退化的。

大家都希望有第三勢力能打破台灣政治的新局面，但請記住，在親中政黨還沒消滅之前，做的其他打沙包的事，都是徒勞，親手毀滅自己的夢想，換上的永遠不會是你期待的第三勢力。只會讓中國勢力以更強大的姿態掌控台灣。

不要再站在高牆那一側攻擊雞蛋。卻以為自己在推倒高牆。

最後分享一個經典的真實故事。

一個大學生跟家人吵架，鬧脾氣喝一小口農藥假裝自殺，結果因為他喝了「巴拉刈」，雖然馬上就醫，但是撐不過一週，就多重器官衰竭走了。那短短幾天，大學生不斷的重複著同一句話：「媽的，我就只是喝了一口巴拉刈而已。」

歷歷在目。

今年nagee的願望是：台灣人能真的關注中國統戰這個迫切的國安危機，讓台灣的親中勢力能消失。中國國民黨真的倒下，徹底瓦解。

當然這是個宏願。如果今年沒有達成，明年就繼續努力。等到台灣親中勢力消失以後，大家要怎麼教訓民進黨，讓第三勢力也能健康的茁壯，制衡民進黨。都不用擔心被中國統戰勢力整碗捧去。那個時候許多像我這樣的倡議者，就終於可以不用再背負民進黨的網軍走狗的罵名，可以政治零分地去做其他想做的創作。

2019年，大家新年快樂。

►「哪一個國民黨」贏了？國民黨本土派與忠於「利益」的地方派系

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航