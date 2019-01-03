除了「陽光、沙灘、雷鬼樂」，加勒比海還有什麼？

文：林鈞浩（世界主義、人道主義者、熱愛探索文化及知識。本科畢業後到印度及中國貴州照顧孤兒及農村發展工作。英國約克大學深造時，研究過波斯尼亞及阿富汗戰後的發展。戰後重建碩士畢業後，從事國際人道救援工作。2017年離開職場與太太圓夢遊歷了十多個求學年代便想征服的歐亞國家。現為國際組織加勒比海辦事處主管）

「加勒比海除了陽光與海灘、遊輪、雷鬼音樂（Reggae，剛被聯合國教科文組織〔UNESCO〕列入非物質文化遺產），還有什麼？」這是當筆者在2018年6月開始在千里達及多巴哥（Trinidad and Tobago）工作之前，身邊家人和朋友最常問的問題。

來了半年，從當初只負責風災重建工作，到後來成為辦事處主管，自然對這個地區的了解越來越深，自覺有種責任，讓更多人對這個地方有更多更立體的認識。其實，這加勒比海地區是一個多姿多采，值得東亞人多了解的地方。

加勒比海地區包括七百多個海島。雖然從地緣政治上，更容易被看成是一個整體（加勒比共同體〔CARICOM〕是類似歐盟的區域性組織），但其實本身還是充滿差異性。這裡約30個政體（Political Entities），大部份是主權獨立國家（如：古巴、海地、千里達和多巴哥），然而亦有不少是歐洲國家的屬地，如：波多黎各（Puerto Rico）是美國屬地、瓜德羅普（Guadeloupe）是法國屬地、開曼群島（Cayman Island）是英國屬地、阿魯巴（Aruba）則是荷蘭屬地。由於主權性質不同，官方語言也因此不一。筆者在千里達使用英語毫無障礙，但是600公里以外的瓜德羅普則以法語為主。

此外，加勒比海地區政體的人口數量亦充滿差距。最大的國家古巴，人口超過1100萬人；最小的是聖克里斯多福及尼維斯（Saint Kitts and Nevis），人口只有5萬5000人；相差差不多200倍。

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雖然加勒比海地區內部存在不少差異，但是內部的發展問題還是有一定的相似。其中之一，是由於地理氣候的影響，每年5月初至11月底的風季，對基礎設施較弱的國家構成極大威脅。2017年9月前後14天內，2個5級颶風（艾瑪〔Irma〕及瑪利亞〔Maria〕）肆虐了安地卡及巴布達（Antigua and Barbuda） 、多明尼加（Dominica）、古巴等數個國家。安提瓜的巴布達島（Barbuda）及多明尼加全國超過80％的房屋受損，造成了極大的經濟損失。而2018年風季，前後共計約有5個熱帶風暴（Tropical Storms）及颶風（Hurricanes）威脅加勒比海國家，所倖影響不大。

除了颶風帶來的威脅，加勒比海地區人民還面對健康衞生的挑戰。因為貧窮、性交易、毒物使用等情況，該地區是全世界愛滋病HIV／AIDS感染率第二高的地區（僅次於撒南非洲）。根據聯合國的統計，加勒比海地區2018年約有31萬人感染愛滋病。此外，加勒比海地區過去幾年亦是茲卡（ZIKA）、黃熱病等傳染病風險地區。

另外，南美國家委內瑞拉（Venezuela）近年面對的發展困境，也直接影響加勒比海國家。由於千里達和多巴哥與委內瑞拉兩國陸地最接近處只差11公里，自然成為希望尋找新生活的委內瑞拉人選擇前往的國家。據報現時約有4萬名委內瑞拉人居住在千里達（全國人口約130萬，佔3％）。部份委內瑞拉人生活條件比教艱困，需要住房、食物、衞生的援助。國際紅十字會等國際組織已發出國際呼籲，希望國際社會施予援手。

雖然加勒比海地區面對的發展問題殊不簡單，但是每當筆者與當地政府與人民接觸時，便感覺到他們性格中樂天、對生活感恩的基因。或許這價值觀是解決他們生活和生存問題最大的本錢，也值得生活在地球另一端的人們參考。踏入2019年，國際發展組織、區域性政府組織將繼續與加勒比海各國政府合作，致力改善各國的發展條件，完善國家制度及增加社區的能力，使這些國家繼續向聯合國「可持續發展目標」Sustainable Development Goals邁進。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航