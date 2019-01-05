【解碼星光】最美好的閨蜜情：10對擁有深厚情誼的好萊塢女星

文字：Ariel Lin、Allison Chiu

從備受矚目的新生代影后，到大銀幕上常出現的傳奇女星，對女演員來說，或許有些事情只有同樣身在幕前的女孩們懂。她們不僅是彼此最堅強的後盾，也為好萊塢點綴上真摯的溫暖情誼。

#01：珍妮佛勞倫斯 & 艾瑪史東

都是新生代備受矚目的影后，珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）和艾瑪史東（Emma Stone）的友誼其實是從網友的型態開始的，甚至持續了整整一年才真正見面。一切起始於Emma先傳簡訊說道：「嗨，我從伍迪（Woody Harrelson）那兒拿到你的號碼。」Jennifer則回覆：「滾開！」幽默大方的個性讓兩人一拍即合。

兩人會一起去演唱會、照顧爛醉的彼此、支持對方的電影開幕會、住在對方家等。當Emma臨時取消要一起參加2017年金球獎會後派對的約定，表達只想和對方在家中相聚，Jennifer也不惜遣散幫自己準備的裝扮小組，頂著一半的妝與Emma相見。

#02：碧昂絲 & 蜜雪兒歐巴馬

碧昂絲（Beyoncé）和美國前第一夫人（Michelle Obama）友誼可以回溯到2008年在歐巴馬就職典禮的演出。都散發著王后般優雅氣息的兩人，其實就像世界上其他的姊妹好友般一起玩樂，不僅不吝於在公開大場合支持對方的活動，私底下也時常黏在一起。

去年，在Beyoncé的生日當天，Michelle甚至還參與了裝扮成她音樂錄影帶造型的活動，在Beyoncé的官方網站上發佈維妙維肖的照片，展現彼此的深厚情誼。

#03：綺拉奈特莉 & 席安娜米勒

同樣為闖蕩好萊塢的英國女星，綺拉奈特莉（Keira Knightley）與《美國狙擊手》席安娜米勒（Sienna Miller）在2008年時因拍攝電影《愛的邊緣》（The Edge Of Love）相識，自此成為密不可分的好友。Sienna成為了私人生活隱密的Keira的少數幾個明星朋友之一。

Sienna不僅受邀至Keira舉辦於2013年的超低調小婚禮，也曾說過Keira是全世界最漂亮的女人，並相信她會成為一個完美母親。

#04：卡拉迪樂芬妮 & 蕾哈娜

同為CHANEL拍攝2014年的平面廣告，古怪搞笑的兩人在時裝秀上認識彼此，這段友誼甚至是因為Cara走過去打了一下Rihanna的屁股而開始的。Rihanna曾說，Cara看似只是常跟她一起去派對的玩伴、一起看球賽的粉絲，但他們其實非常親近，再忙都會空出時間給對方，覺得一生中有兩三位這樣的朋友就以滿足。

「我們五年前在時裝秀認識，五年後我們卻一起演電影。」Cara曾於受訪時開心說道。（註：兩人合力出演盧貝松執導的科幻動作片《星際特工瓦雷諾：千星之城》。）

#05：瑞絲薇絲朋 & 凱特溫絲蕾

儘管都在影壇出入許久，但兩位奧斯卡影后一直到2007年時才真正相遇。瑞絲薇絲朋（Reese Witherspoon）回想起她與凱特溫絲蕾（Kate Winslet）的認識過程，原來是緣起於鄰居之情。

「當Kate搬進我的社區裡、按了我家門鈴然後說：『嗨，我的老公去射擊了，我相信我們得孩子差不多大，他們可以一起玩嗎？阿對了，現在快九點了我還沒喝東西——貴宅是否有紅酒？』」瑞絲薇絲朋回憶道，「這真是一段美好友誼的美好開始。」

#06：潘妮洛普克魯茲 & 莎瑪海耶克

拉丁女孩們的友情總是親密地令人稱羨，西班牙裔影后潘妮洛普克魯茲（Penélope Cruz）與墨西哥著名女星莎瑪海耶克（Salma Hayek）的姐妹友誼也不例外，「Penélope 一直都是我眼裡的英雄跟好友，我們已經認識將近20年了。」Salma說。

兩人情同姐妹，時常到對方家中過夜，早晨從叫醒對方開始。兩人甚至差點與近百人被迫從飛機的緊急出口跳下，可說一起經歷過生死關頭的時刻，進一步成為患難之交。

#07：娜歐蜜華茲 & 妮可基嫚

《穆德蘭大道》（Mulholland Drive）中的娜歐蜜華茲（Naomi Watts）和最近拍攝《美麗心計》（Big Little Lies）復出的影后妮可基嫚（Nicole Kidman）在15歲時就讀澳洲同個高中，但在1991年一部喜劇片拍攝現場才真正成為好友，時常手牽手參加大場合。

去年Naomi才為Nicole舉辦了一場狂野派對，慶祝他們的友誼，「和有這樣一個好友一樣可貴的是，我們讓這段友誼延續了好幾十年。」Nicole說道。

#08：安海瑟薇 & 芮貝兒威爾森

美國甜心安海瑟薇（Anne Hatheway）和天才搞笑演員芮貝兒威爾森（Rebel Wilson）曾一起出演在2018年上映的喜劇《the Hustle》，從剛拍攝開始，兩人就一拍即合，合作愉快，也不時互相在社群媒體上相互表達愛意。

Hatheway曾po出一張與Rebel的合照，並寫下：「Rebel Wilson，一個擁有驚人天賦，好笑到不行，完美的有趣好友。好驕傲我們一起成就的事；感謝這段旅程！」

#09：達可塔芬妮 & 克莉絲汀史都華

達可塔芬妮（Dakota Fanning）和克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）自從在《暮光之城》和《翹家女聲》共同演出後，便成為彼此生命中的摯友。兩人的連結緊密，不僅會聊那些『電影事』，也會像一般好友一樣談天說地。

Dakota在一次的頒獎場合曾感性說道：「在暮光之城拍攝現場的帳篷裡，我和Kristen在上工的第一天就聊到忘我。當時離開帳棚時我就知道，我剛剛遇到了一個我會認識一輩子的女孩。」

#10：珍妮佛安妮斯頓 & 寇特妮考克斯

珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）與寇特妮考克斯（Courtney Cox）可以說是終極的幕前幕後好姐妹，我們都看見《六人行》（Friends）裡面Rachel和Monica的友誼，然而11年後，兩人依舊陪伴在彼此身邊，Courtney也在Jennifer 2015年婚禮中擔任伴娘。

至今，兩人還是時常在一起，慶祝彼此的生日，擔任對方的精神支柱。Jennifer也時常充當Courtney小孩的保姆，讓好友的女兒Coco穿她衣櫃裡的衣服、玩她的珠寶都沒問題。

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載

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責任編輯：古家萱

核稿編輯：劉怡廷