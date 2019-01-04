《霸王別姬》重返大銀幕，回顧張國榮「不瘋魔不成活」的傳奇人生

文字：Eachen Lee、Lois Yeh

今年底《霸王別姬》為紀念25週年，特地將數位修復版重映，已逝的主角張國榮也將重登大螢幕。將程蝶衣「不瘋魔不成活」的深情與痛苦刻畫得入木三分的他，在真實人生中也是一位風華絕代、縱橫藝壇的超級巨星。本文將帶你回顧張國榮演藝生涯的起伏轉折，並重溫他不畏外界眼光、堅持做自己的風骨，以及種種超越時代的前衛創舉。

20歲出道的叛逆搖滾青年

1977年，年僅20歲的張國榮，參加麗的電視（亞洲電視前身）舉辦的歌唱大賽，獲得香港區亞軍，隨後與麗的簽下合約出道。初出茅廬的張國榮，渾身是純真的熱情與對音樂的理想。在比賽中，他不選唱香港聽眾熟悉的流行歌曲，反而選擇了美國創作歌手唐麥克林的〈American Pie〉，歌詞中流露出對搖滾樂的熱愛以及對「美國夢」的批判反思。

這首歌不只歌詞長而難記，而且音律與節奏的變化跨度大，對於一個沒受過專業訓練的年輕歌手來說，非常難駕馭。但張國榮卻台風穩健、架勢十足，而且情感豐沛，極具個人特色，有不少人認為當時的張國榮在藝術風格上帶著詹姆士狄恩的反叛與浪漫。然而，這種叛逆前衛的音樂風格，卻並未被當時的香港大眾接受。張國榮自己曾提及，某次表演時為了耍帥，將自己心愛的帽子拋下台，卻被底下觀眾一邊喝倒彩、一邊把帽子丟回台上。

簽下麗的電視的合約之後，他出過幾張專輯，也參演了一系列青春偶像電影如《喝采》、《檸檬可樂》等。這些角色的設定與他出道時的定位相符，大多是叛逆不羈的少年。1982年《烈火青春》為讓他獲得第一次香港金像獎影帝的提名，而這部電影也成為金像獎評選的「百年百部最佳華語片」之一。

〈風繼續吹〉一曲情歌走紅

1982年，張國榮與麗的電視的合約期滿，於是他轉投無線電視旗下，並與華星唱片推出個人的第二張粵語唱片。與專輯同名的抒情歌曲〈風繼續吹〉讓他迅速竄紅，也成為家喻戶曉、至今仍有無數人傳唱的經典金曲。

勁歌熱舞，顛覆香港樂壇

1984年，張國榮發行〈Monica〉這首主打歌，開創香港樂壇快歌熱舞的風潮，並奪下「十大中文金曲」和「十大勁歌金曲」的獎項。同年，他的專輯《Leslie》在香港短時間內銷量便突破四百萬，使他從此躍升為與譚詠麟齊名的香港巨星。 1985年，他在香港紅磡體育館連開10場演唱會，又打破香港歌手初次開演唱會的場數紀錄。

影視歌三棲，光環風靡亞洲

短短幾年內，張國榮的聲勢已不可同日而語，在1986年的「十大勁歌金曲季選」中，他一人就獨佔七首歌曲。他在1987年推出的專輯《Summer Romance》銷量超過七百萬，成為當年全香港銷量最高的唱片。他的成功，讓他獲選代表香港參加東京流行音樂節。而國語專輯《愛慕》則在韓國大賣了20萬張，創造華語唱片在韓國的銷量紀錄，成爲第一位享譽韓國樂壇的香港歌手。張國榮在全亞洲的超高人氣，國際品牌百事可樂也看在眼裡，因而選中他擔任亞洲區的百事可樂代言人，成為首位亞洲區百事巨星。

除了歌手這個身份取得全面的成功之外，張國榮在80年代也連續接演了多部賣座的電影。

1986年，他與周潤發、鍾楚紅主演吳宇森的電影《英雄本色》，接著更憑續集《英雄本色2》再次獲得香港電影金像獎最佳男主角提名。他也與王祖賢合演《倩女幽魂》，寧采臣這個角色從此成為香港電影史上最經典的書生形象，也順利打入韓國市場。1988年，他與好友梅艷芳主演關錦鵬導演的《胭脂扣》，將片中沈迷鴉片的敗家子「十二少」這個角色詮釋得絲絲入扣，第三次獲得香港電影金像獎提名。

急流湧退，擺脫商業包袱

就在歌迷紛紛期待下一張專輯時，張國榮卻選擇在歌唱事業顛峰之時急流湧退，宣佈退出樂壇。這時候的他，坦言自己仍是熱愛唱歌、醉心於登台表演的，但巨大的成功伴隨而來的種種期待、限制，尤其是銷量數字上的考量，也許已讓他被迫偏離了自己做音樂的初衷，演藝圈的是是非非更令他疲於奔命，於是，他毅然決然暫別自己最愛的舞台，轉身投入於藝術電影的演出創作。

忠於藝術大膽創作

離開歌壇的這幾年，他拍攝了數部永恆的經典電影，包括王家衛的《阿飛正傳》、《東邪西毒》、《春光乍洩》、陳凱歌的《霸王別姬》等，同時也參演了不少輕鬆喜劇如《家有喜事》、《射鵰英雄傳之東成西就》。他精湛的演技和獨特的氣質，讓他成為華人影壇上最炙手可熱的演員之一，而他細膩敏銳的直覺與敬業投入的態度， 讓他從影20年間，先後八次獲得香港金像獎最佳男主角提名、五度入圍金馬獎最佳男主角。

他也繼續發揮音樂上的長才，為自己主演的電影《白髮魔女傳》、《夜半歌聲》、《金枝玉葉》創作主題曲，並四度入圍金馬獎最佳電影歌曲，其中以〈紅顏白髮〉（《白髮魔女傳》主題曲）奪得第三十屆金馬獎，以〈追〉（《金枝玉葉》主題曲）奪得香港電影金像獎最佳電影歌曲。

翻轉性別突破框架

擺脫商業包袱的張國榮，開始探索既有框架以外的無限可能性，他個人的投入也到達了「不瘋魔不成活」的境界。他在阿根廷拍攝《春光乍洩》時，染上阿米巴原蟲生了重病，靠梁朝偉悉心照顧才撿回一命，身體變得極度虛弱卻依然用盡全力拍好這部片。

當時已有媒體紛紛揣測張國榮的私生活與性向，但他仍無懼於流言蜚語，勇於接下男同志「何寶榮」這個角色，並直言：「同志的感情與常人無異。《春光乍洩》的高明之處，正在於王家衛把同性戀的感情拍得和異性戀的故事沒什麼分別。」

拍攝《霸王別姬》時，他除了特地在開拍前到北京矯正自己的國語發音，還堅持不用劇組請來的替身，用短時間將京劇身段練得像專業行家，在劇組時時刻刻都在揣摩角色的動作。「程蝶衣」這個雌雄莫辨的角色，在張國榮的演繹下，成為影史上最令人難忘的人物之一。這絕美又悽愴的故事也走入法國坎城影展評審的心，讓他獲得坎城最佳男主角的提名。他的用心與渾然天成的境界，讓導演陳凱歌都曾讚：「沒有張國榮，就沒有《霸王別姬》這部片！」

或許是在戲中的表演汲取了靈感與勇氣，張國榮再度回歸歌壇後，仍繼續大膽地挑戰當時社會上的觀念，從作曲、作詞、造型、舞蹈各方面，做了各式各樣打破性別藩籬的突破。例如，他在《跨越97》演唱會上，以大衛鮑伊為致敬的對象，穿著黑西裝與紅色高跟鞋，隨著音樂魅惑起舞。

到了2000年《熱情》演唱會，他更難得邀請到時裝大師Jean Paul Gaultier為他設計演唱會的服裝，穿上裙裝、透視黑紗、插上羽毛、梳著髮髻，以變裝的各種型態，帶來極具震撼性的演出。美國《時代雜誌》更點評這場演唱會「具有上乘的熱情與時尚品味」。（"Top in passion and fashion"）

只可惜，在當時民情仍保守的香港社會中，接受張國榮這種前衛嘗試的人並不多，媒體紛紛攻擊、嘲笑他，罵聲連連讓外國媒體以及Jean Paul Gaultier本人都忍不住為他抱屈。

在生命的最後幾年，張國榮寫下了〈我〉這個首歌曲，並交由知名作詞人林夕填詞。他認為這是最能夠代表他的作品，而林夕也曾說過在為張國榮創作的作品中，他最驕傲的就是寫了這首〈我〉：「這首是他自己的人生態度，如歌詞的『I am what I am、我就是我，是顏色不一樣的煙火』，道出他勇於面對自己、面對人生的態度。」

儘管張國榮離開得太早，最後飽受憂鬱症折磨更令人心疼，但他在光輝璀璨的演藝生涯中，卻早已留下了無限的寶藏予世人。他在藝術的路途上，始終走得很前面，因此曾經不被理解，但時間的考驗證明了他獨到的品味與天賦，也更令人感佩他一路走來不改其志的堅持，與對藝術投入的熱情。已經離開了15個年頭的他，至今仍活在每一個粉絲心中，更是無數華人歌手、演員心目中無人能及的Icon，而他的精神也將持續藉由作品影響一代又一代人。

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責任編輯：古家萱

核稿編輯：劉怡廷