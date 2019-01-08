想前進「管理顧問業」，該如何準備case interview？

一直以來商學院為人所詬病的，就是「什麼都學，但什麼都學得不太專精。」尤其筆者所唸的國際企業學系，又是商學院裡面的大雜燴，美其名是接觸領域廣，但事實上最大的問題也在於沒有一項能拿出來說嘴的看家本領。因此商學院常常面臨一個尷尬的困境，所有人都會認為你應該對自己的職涯很有想法（畢竟你本來就是學商的啊？），但只有自己知道其實感覺對什麼都有點興趣，卻也不知道真的該選哪個當工作。

幸好，管理顧問或商業顧問（Business Consultant）這種職業的出現，讓人可以不用掙扎在哪個職位、產業中做出困難的抉擇。顧問就像是企業的醫生，不論是哪一個產業、哪一個職位出現了問題，顧問都有相應的配套措施與解決方法來應對。因此可以說，想要找一份能夠橫跨領域、接觸不同產業不同面向的挑戰性工作，管理顧問可以算是其中最佳的選擇之一。

然而，顧問業的進入門檻實在是高得嚇人，除了刁鑽的履歷面試問題外，更有自己的一套case interview篩選機制。

Case interview簡言之，是在面試的當下丟出一個模擬的商業個案情境，要面試者假裝是真的顧問來幫忙發展出一套有邏輯、分析架構嚴謹的解決方案；透過一步一步的問答推導，總結解決這個模擬的商業困境。基本上管理顧問每天面對客戶時都需要這樣的技巧，因此乾脆就把這樣的情景搬到面試裡，以提早看出誰是最適合這份工作的人選。

先別提case interview同時考驗著被面試者的邏輯、分析推斷能力，同時還有隨機應變與壓力測試的素質，光是全英文口說的面試環境就已經夠讓人膽戰心驚。再加上多數人不熟悉case interview的流程操作，常常讓許多管理顧問職業的申請者在頭幾次面試鎩羽而歸，感到挫折與絕望。

本文希望透過作者淺薄的個人經驗來拋磚引玉，替有志於申請管理顧問行業的眾人，給出一些實際操作上的建議。也期望曾申請上管理顧問職位的讀者不吝分享寶貴的經驗，給予仍在職涯路上掙扎的人，繼續向前的指引方向與動力。

1、熟悉數個好的分析框架

建議將幾個常用的框架先在腦中記熟，才不容易在面試當場手忙腳亂

有在準備case interview的朋友，一定聽過這本有如業界聖經的經典──《Case in Point》。這本書中整理了很有用的幾個常用解題框架，筆者認為是在做商業分析時很常切入的角度，都是值得背起來的框架。雖然一開始解起case來會讓人覺得很生硬、很像在硬套公式，但至少可以免除掉在case interview一開始與面試官互相乾瞪眼、不知道從何開始解起的窘境。這不是完美的方式，但至少是一個開頭。

而隨著練習次數的增加，面試者也漸漸會從僅能依樣畫葫蘆的框架，到最後靈活應用，甚至當場發展出適合當下case的分析邏輯。因為只有在記得基本的解題流程後，才能隨著時間的累積而修改、調整進而發展出屬於自己的解題架構。

而坊間另外也十分流行、由Mckinsey顧問Victor Cheng所錄製一系列關於case interview的影片，筆者也曾親自身體力行過。但得出的結論是Victor Cheng的框架模式可能沒有那麼適合非英文母語者，因為整體來說其中給的步驟與導引過於攏統，非英語母語者在面對全英文的case interview時已經非常吃虧，若還要分神花太多精力來臨場發揮，很容易會讓整個case解起來框架支離破碎、邏輯混亂。

Victor Cheng的架構著重在解case整體的精髓，但操作上的敘述則過於模糊，適合應用者最好是英文已經接近純母語程度；否則仍是建議一步一腳印的，跟隨case in point中列出一條一條細碎繁瑣、卻的確實用的解題框架。當然這只是筆者的個人之見，也是有許多高手靠著這一系列影片，練就爐火純青的case interview技巧。

簡言之，在進入面試場合前先牢記幾個有用的框架，對於面試節奏的掌握與解題的自信程度都會非常有幫助。這就像在進入考場前，已經模擬過考試題目大概的形式與步驟，在真正進入考試時答題的節奏掌握與回答的自信程度，想當然而都會有很大的躍升，進而增加自己被錄取的可能。

2、好的練習夥伴

能夠給予實質建議、願意分享與一起鼓勵成長者

不僅僅是練習case interview，許多人在其他實情上也總喜歡閉門造車，亦或是不想和別人分享自己努力蒐集來、練習得出的結果，但其實相互討論、相互磨練才是成長最快速的方法。有些人或許會覺得，全台灣一年管理顧問產業也只收多少人，這些一起練習的人非常有可能就是在競爭同樣職位的對手，為什麼要勞心勞力的壯大自己的敵人呢？但從筆者自己的經驗中，良性競爭才是最能鞭策自我成長的利器。

筆者自己在一開始練習時，不但缺乏方向、也缺乏技術，幸好遇到了2、3位有經驗且願意帶領、一起討論的好夥伴，後來才能夠快速成長。這樣的經驗讓筆者確信互相分享資訊其實是有利無害的，不該把對方當成競爭對手，而是一起準備、一起面對難題與打氣的戰友才對。Case interview是一場勞心勞力的長期抗戰，有一起同甘共苦的戰友，真的會大大提高成功達到目標的機率。

3、正確的心態

長期抗戰，要清楚目標在哪、為什麼選擇顧問業

顧問業考驗的其實不單純是技巧，筆者覺得很多時候有點像GMAT（Graduate Management Admission Test，是一項專門用於測試商學院申請學生能力的標準化考試）一般，考驗的是你的韌性與毅力。到底能不能堅持到底、能不能從每次失敗中學習？會不會不敢開始嘗試踏出第一步（對於面試／英文口說的恐懼）？會不會一直給自己找各種合理化的藉口而逃避練習？能不能妥善地掌握解case當下的時間控制與技巧等等。

最後，筆者認為case interview最大的好處之一，是讓準備者透過這樣高密集的訓練與模擬，不但提前去熟悉管理顧問產業所使用的工具，同時也是一個測試自己到底適不適合這份工作的契機；要知道，管理顧問雖然看起來光鮮亮麗，但高工時、高壓力的產業環境也是惡名昭彰的。

很多優秀的商學院畢業生被這樣高大上的產業環境、優渥的待遇與漂亮的工作職稱所吸引，等到奮力擠進了其中才發覺這與自己的想象中落差很大而想要逃跑，這樣的結果對於公司與個人都是耗時又耗力的悲劇。因此在case interview準備的過程中，每個人都該捫心自問自己到底喜不喜歡這樣的訓練、有沒有樂在其中？千萬不要到了騎虎難下的時候，才在後悔當初應該更相信自己的直覺。

希望筆者的野人獻曝，能夠達到拋磚引玉的效果，替讀者稍微揭開「管理顧問」行業神秘的面紗，讓每位有志於加入該行業的戰友，能夠在準備面試時更有方向性、目的性的培養起必要的能力。

本文經周詣授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航