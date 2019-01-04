插五星旗是言論自由？你知道德國為什麼發展出「防衛性民主」嗎？

監察委員陳師孟建議行政院可依《國安法》來禁插五星旗，不意外又引起一堆反彈聲浪，如果這些都是威權支持者就算了，但更慘的是，有些相信民主價值的人也在說這是侵犯言論自由，應該要保護那些舉五星旗的人的主張跟權利。

不懂的事情真的不要講，否則一步步把自己賣了都不知道。

要拿言論自由說嘴前，請先記得，民主是言論自由的前提，唯有民主政體的人民才能擁有較完整的言論自由。而民主政體並不是多數人想怎樣就怎樣，民主也有一定的範圍，幾乎民主各國都有的最明顯限制就是如中華民國憲法第一條規定的「民主共和國原則」，也就是施行民主的第一個原則就是，無論如何，都必須維持民主政體。

在兩岸關係上，任何人都知道所謂的一國兩制是不可能的，看看西藏（圖博）、新疆（東突厥斯坦）跟香港，當你成為中國的一部分，就是要接受獨裁跟威權、就是不可能擁有民主。因此，基於民主共和國原則，主張統一的政治人物、政黨或是公投題目，根本不能是這個政體下的選項，因為一旦選擇他們、接受了統一，我們就無法維持民主政體。

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這不是單純的「就算投票我們也不會輸」、「正義、真理、民主必勝」，不是這樣的，如果民主價值是我們共同相信、不能動搖的最高價值，那會撼動民主的人、黨或公投，就根本不能是投票的選項，這樣才是真正保護民主的底線。

這也是德國在經歷納粹黨的希特勒，透由民主掌權而成為獨裁政體，進而發動二次大戰的慘痛教訓後，衍生出來的「防衛性民主」概念，再給德國人一次機會的話，希特勒連選舉資格都不會有。

德國憲法法庭在2017年有過類似的判例，德國聯邦參議院申請對「德意志國家民主黨」宣告違憲解散，因為該黨的各項活動及倡議，如：拒絕非德意志族群參與、要求廢除代議政治、公開宣示對納粹領導人物的認同等等，都再再顯示出該黨對自由民主基本秩序的不尊重。

根據〈德國聯邦基本法第21條第2項〉：「政黨依其目的及其黨員之行為，意圖損害或廢除自由、民主之基本秩序或意圖危害德意志聯邦共和國之存在者，為違憲。」德國憲法法庭受理了這項申請。不過，他們最終判決該黨無須解散，但不是因為破壞民主不用懲罰，相反的，法院譴責了這個政黨，只是因為法律上「意圖」這個要件上不成立才宣布無須解散。

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在法院的新聞稿上指出，受理廢除一個政黨的申請，並不是要禁止特定觀點或意識型態，而是這個政黨確實以實際行動威脅到自由民主基本秩序。德意志國家民主黨的確追求廢除民主，但沒有指標顯示該政黨有機會成功（在聯邦議會709席中，他們沒有拿到任何席次），從而也沒有辦法主張它有構成憲法上違憲政黨的「意圖」這一要件。

簡單來說，就是法庭認為這個黨是傷害民主的，如果付諸實行的話絕對是違憲，但這個黨太弱了，根本沒有辦法對民主造成威脅，因此它更像是個體的、可以被保障的言論，而不像是集體的、需要被禁止的行為。

透過以上例子我們可以知道，民主並不是漫無邊際的，民主的邊緣就是民主本身，當有人或政黨確實傷害了民主、甚至有可能推翻民主時，他（們）傷害民主的行為舉止跟言論，就不再受到民主之下平等參政權的保護。

就像是讓殺人犯坐牢一樣，我們並不是剝奪他們所有的公民權利，而是如果民主如同生命一樣，是這個社會共同相信的基本價值的話，那當這個價值被傷害，就要有相對應的處置方式，絕不是毫無限制地保護他們的權利。如同，你不能主張人都應該享有人身自由，就說殺人放火都不用關，民主也是，你不能主張人都享有參政權跟言論自由，所以就可以藉此任意傷害民主。

回到台灣，有可能傷害甚至顛覆民主的途徑就是兩岸統一，所以當某個政治人物或政黨把人民往統一的方向帶去時，我們都應該有所警覺，只是通常他們都把話講得很模糊。

以國民黨為例，雖然在2015年把92共識、兩岸同屬一個中國納入黨綱，但除了洪秀柱等少數人敢直接說「一中同表」（也就是兩岸同屬中華人民共和國）之外，多數國民黨依然喊著虛偽的「一中各表」，即使連他們自己都知道，中華民國根本不可能去統一對岸成為那個「一中」。

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所謂92共識，無論各表或是同表，都是對中國下跪投降的意思，但透過這樣模糊的話術，就會造成判定是否「意圖統一、違反民主原則」的困難。

這是一個從紅到藍的光譜，也許對馬英九、吳敦義、韓國瑜等人會有判定困難，他們雖然跟中國親近，但你較難有確切證據證明他們是在促統還是用了錯誤的方式拚經濟；可是，最紅的如同新黨、洪秀柱、統促黨、愛國同心會，還有那些大搖大擺拿著五星旗在台灣搖的，擺明了就是要利用民主自由讓台灣納入中華人民共和國版圖。

如果民主是我們的最高價值，那我們就應該用憲法的民主原則來排除他們參與政治的權利，而不是一昧地強調所有人都有參政權、所有意見都享有言論自由，這些未經思考、不了解民主脆弱的語言，最容易被有心人士用來傷害民主。

你可以讓民主之下的人民選擇藍綠，那是因為藍的不好，下次你可以換綠的，這就是民主的可貴；但你可以讓人民選擇統獨嗎？難道當你發現統一不好時，你還有辦法選擇獨立嗎？不，你沒有辦法，跟中國統一是沒有回頭路的，屆時，我們已經萬劫不復、哭叫無人。

所以不要再傻了，不要再膠了，你我也許有不同的政治立場，但民主自由是我們共同的價值，「人民有主張統一的自由」這種話就是有毒。那是支持反民主、支持重返威權的人在喊的，不是你我該喊的。

在意民主價值的我們，需要更團結去支持現在的政府，讓他們放手對抗中國勢力、保護台灣人珍貴的自由。而不是因為我們的無知，讓政府像現在這樣裡外不是人、吃力不討好、想保護民主卻被說成傷害民主，而真正傷害民主的人卻逍遙自在，輕輕鬆鬆地一步步把船往中國划去。

本文由林艾德授權轉載，原文發表於此

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