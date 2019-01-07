彰化縣政府拒發風電同意函是「幫全民省千億」，還是劣幣驅逐良幣？

2018年最後一天，也是核一除役的日子，為了走向綠能，4家離岸風機業者的6個彰化風場也運轉在即，但彰化卻傳出了壞消息──彰化縣王惠美政府拒發同意函，故意拖延風場。

這些風場已經通過內政部營建署海管法許可，經濟部能源局的發電業籌設許可也都準備好，只差彰化縣政府同意函，就可以跟台電簽購售電合約。

表面上，彰化縣的理由是幫全民省錢1700億，因為拖過2018年，台電購電費率就會下降。但實際上呢？很顯然是中國國民黨要擋人財路，因為這樣搞他們賺不到。幸好台電搬出民法，稱1月2日再簽約一樣可以用原本費率。為此中時等統媒配合核終瘋狂跳腳，大罵徐國勇荒謬，誠然風電方案是內政部送的，然而在這波折中，台電其實是經濟部所屬事業，不關徐國勇的事。

拒絕低價思維，不再劣幣驅逐良幣

我們回到主軸，為什麼「彰化縣幫全民省1700億」不是好事呢？很簡單，台灣做工程向來是用低價思維，以為省錢就是一切，結果造成許多不良後果：廠商為求得標，但又兼顧利潤，往往賄賂、黑心、偷工減料。彰化縣今天並不是用合理比價、提高效率的方式省錢，而是刻意打壓廠商的利潤，這無異於殺雞取卵。

能源管理本來就是高度複雜的專業，如同油氣能源會受到區域衝突等運輸風險，風電能源也有氣象變化等不可預知的風險，良好妥善的維修經費也不低。一味壓低成本、不讓廠商合法合理賺錢，只會招來偷工減料的黑心廠商，劣幣驅逐良幣。

台灣劣幣驅逐良幣的惡性結構下，有沒有良心廠商呢？當然還是有，例如蓋左營高鐵站與高雄衛武營的超優質廠商建國工程，為了蓋衛武營虧損上億元。所幸建國工程本身體質夠好，又願意自我犧牲來愛台灣，才把衛武營這個南部國家藝文中心完美落成。然而我們台灣這些年來，有多少廠商偷工減料？有多少廠商蓋到一半跑路？而我們忍心讓良心廠商承受虧損嗎？

合法合理，讓人賺錢，這是天公地道的事。但中國國民黨只要自己沒油水可撈，就會百般阻撓。例如盧秀燕、韓國瑜過去都反對前瞻計畫，現在卻大力支持前瞻以便向中央要錢。

離岸風機投資，是台灣在產業競爭力升級、國際影響力輸出的關鍵一役

「彰化縣幫全民省1700億」不是好事，還有更深遠的理由。現在反對離岸風機投資的人，多半會說「圖利廠商」而且「錢被外國人賺走」，實際上這是刻意曲解。風電事業蓋下去，本土營建業會大大得利，而且相關的機電製造產業鏈、後續的技術維護，都能跟著發大財、帶動高價值的就業機會，整體產值上看兆元。

所謂的「外國人」也不是來路不明的人，因為全世界離岸風機發展最好的國家第一丹麥，第二荷蘭，這兩國都積極在台推動風電。全球最大的離岸風電廠商沃旭能源，就是台灣風電的積極推手，而沃旭背後有丹麥政府持股50.1％。

也就說，台灣搞好風電，除了在面子上推動環保，裡子上也為能源轉型打下紮實基礎，而且跟歐盟多國關係加溫。台灣投資離岸風電的錢，也包含技術轉移，將來發展成熟還可以對外輸出，大賺未來東協十國的基礎建設財，這是百年事業，更可謂一舉多得。

台灣絕不能再因為內耗錯失良機，我們必須拋開「一切省錢」的cost down思維，更該反對阻止發展的政客。台灣的離岸風電關係到能源轉型、產業發展、國際關係，這是台灣未來佈局的重要一步，為了台灣長遠的發展，我們必須穩健、勇敢地前進。

筆者附註：

1 月 2 日晚間沃旭能源發表公司聲明，提及台灣政策轉彎（即指彰化縣政府的惡意干擾）造成投資環境的極度不確定，將會讓國際投資者喪失信心而怯步。沃旭能源是否退出台灣離岸風電事業還在未定之天，但是台灣政客的作為，已再度讓台灣的國際投資環境信用蒙上陰影。

本文經林宇廷授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航