如果那天邀請江宜樺演講的是「私立大學」，會是什麼狀況？

文：寂海

台大政治系系學會邀請前行政院長江宜樺到校演講，引起校內外學生不滿，到場質疑江宜樺言行不一、沒有為鎮壓一事負責。4年過去，學生團體等不到江院長的道歉，一個演講事件有截然不同的觀點與主張，許多人質疑鬧場的學生是「職業學生」，也有許多人批評江宜樺沒有資格演講、台大政治系學會本來就不應該邀請江演講。

作為一個私大學生，我反覆思考著，如果江宜樺事件，發生在私大，會是什麼狀況？我想，如果這件事情發生在私大，會發生兩種可能：

第一種可能是，假設邀請江宜樺院長，是校內預定邀請的系所，其系所教職員甚至是學院主管都默默支持的決議，肯定會早在數個禮拜前，便敲定了場地。破天荒的讓一系學會所舉辦的演講，以掛上協辦的名義，召集院內其餘系會、攝影相關社團、親善大使、學生會等學生團體，共同籌畫整個活動的流程、維安等。

活動當天，數個學生團體的成員們拿好call機、工作人員證、活動所需的各種物品等，忙進忙出的穿梭在預定演講地附近，活動預定開始前半小時便開始驗票，並為了安全起見，一個個檢查有沒有攜帶危險物品、社運相關文宣、物品。演講開始前，上至校長下至聆聽演講的學生，一同在現場「恭迎」江宜樺的大駕光臨。在工作人員數量比聽眾多的情況下，一部分的工作人員混入聽眾中隨時等候通知，一部分的工作人員成了人肉沙包、維安，一部分的工作人員在門口外、演講場地邊邊不停走動，隨時準備因應突發狀況，一有不對勁就趕緊「護駕」。

第二種可能，是邀請江宜樺到校演講一事未受學校高層的允許與肯定，預定邀請的系學會在提出計畫時便被學校以「政治不得進入校園」、「演講主題不宜」等理由回絕場地申請、補助款等，邀請江宜樺演講這件事，成了該系會最挫敗的事件之一。

Photo Credit: 周安履 臉書直播截圖

事情過了幾個月，學校卻自行、無預警的邀請其餘院長、部長級的前政府官員到校演講、勞師動眾的要求數個學生團體支援該活動的順利進行，該校Dcard校版（大學生社群平台）熱烈討論著該次的演講、被拒絕舉辦的系會成員匿名發文怒批雙重標準……。

在私立大學，像是邀請江宜樺到校演講這般平常不過的演講邀約，都需要經過重重難關，不是一個學生團體提出申請，卻搞得一群學生團體被迫受令到場支援，就是被以「行政中立」、「政治退出校園」這種莫名其妙的理由回絕。

作為一個私立大學學生，我們始終搞不清楚私立大學校方所謂的「行政中立」、「政治退出校園」的界定在哪，在教育部的沉默下，諸多私立大學學生被迫放棄接觸時事議題、政治人物的機會。

雖然解嚴了31多年，但就讀私立大學的學生們都知道，私立大學的「解嚴令」一直都沒有公告，使得同樣作為大學生，卻難以享受到100%的自由、民主。

延伸閱讀

本文經新公民議會授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航