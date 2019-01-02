蔡英文親上火線、《紐約時報》大幅報導，外界如何解讀習近平「給台灣人的公開信」？

中國國家主席習近平今（2）日上午發表了《告台灣同胞書》40週年紀念談話，提出了探索兩岸一國兩制的方案內容，引發外界討論，總統蔡英文也在下午3點50分，於總統府發表談話。

中國國家領導人習近平今天在《告台灣同胞書》40週年紀念會上，提出5條策略性分針，包括了實現和平統一目標、探索「兩制」台灣方案、堅持一個中國原則、深化兩岸融合發展以及實現同胞心靈契合，增進和平統一認同。雖然習近平強調，兩岸「和平統一」是目標、「中國人不打中國人」，但也語帶保留的說，「不放棄武力」，更措辭強烈的表示「台獨是絕路」。

蔡英文：從未接受九二共識，中國沒做到「心靈契合」

蔡英文於總統府的談話表示，身為中華民國的總統，她必須鄭重地指出，「我們始終未接受九二共識，根本的原因，就是北京當局定義的九二共識，其實就是一個中國，一國兩制，今天對岸領導人的談話證實了我們的疑慮。在這裡，我要重申，台灣絕不會接受一國兩制，絕大多數的台灣民意，也堅決反對一國兩制，這也是台灣共識。」

其次，蔡英文說，做為民主國家，凡是涉及兩岸關係的政治協商，談判，都必須經由台灣人民的授權監督，並且經由兩岸的政府，以政府對政府的模式進行，沒有任何人、任何團體有權力去代表台灣人民去進行政治協商。

蔡英文也重申，兩岸關係的發展，她在昨天的元旦談話已經說得很清楚，就是「四個必須」，中國必須正視中華民國台灣存在的事實，必須尊重2300萬台灣人民對民主的堅持，必須以和平對等的方式解決歧異，必須是政府、或是政府所授權的公權力機構坐下來談，任何沒有經過人民授權、監督的政治協商，都不能稱做是民主的協商。

蔡英文說，這就是台灣的立場，民主的立場，台灣願意在鞏固民主、強化國家安全的基礎上，進行有秩序、健康的兩岸交流。她也重申，國內亟需建立兩岸交流的3道防護網，也就是民生安全、資訊安全及制度化的民主監督機制。她強調，兩岸經貿應是共榮互利，反對北京以「利中」為核心，利誘及吸引台灣資本人才走進中國大陸的經濟統戰，未來將全力推動壯大台灣各項策略和措施，鞏固以台灣為主體、台灣優先的經濟發展路線。

關於習近平提到的「兩岸同胞心靈契合」，蔡英文指出，所謂的心靈契合，應該是建立在彼此的相互尊重與理解，建立在兩岸政府務實處理有關人民福祉的問題上，例如眼前十萬火急的豬瘟疫情。她表示，施壓國際企業塗改台灣名稱、買走台灣的邦交國、或是軍機軍艦的繞行，都不會帶來心靈契合。

她也提醒北京當局，大國必須要有大國的格局，大國的責任，國際社會也正在看著中國，能不能有所改變，成為受到信任的夥伴。

習近平談「台灣問題」，外國媒體如何解讀？

不只總統府做出回應，習近平今日的發言，也引發外媒熱烈討論。

外媒報導習近平談話，重點一致放在兩岸統一的「不可避免」，其中美國《紐約時報》、英國《每日電訊報》和《衛報》更在標題強調，如有必要中國不惜訴諸武力。

英國《BBC》報導，習近平一席談話，反映出中國近年來對於統一台灣的決心日趨堅決。《衛報》報導更指出， 習近平雖然承諾「和平統一」，但也警告「中國不會放棄使用武力」，表示台灣獨立將導致災難。

《CNN》報導也特別提到，習近平指出統一台灣的「 一國兩制」原則，就是仿效1997年香港主權從英國轉移到中國，維持中國統治下的有限民主和經濟體系，如習近平的談話中提到，「在保障國家主權和國家安全的前提下，提出了一國兩制，以維護台灣的現實，維護台灣同胞的利益和利益。」然而，近年來香港的政治和新聞自由都在下降，多個著名的民主派人士被判入獄，騷擾和禁止參選。

《CNN》引述 加州大學爾灣分校政治系博士生南樂（Lev Nachman）的說法，他說「 習近平把香港變成一國兩制的實驗，從北京的角度來看，理想的『統一』是什麼樣的，要把台灣放在一個允許一點自治的位置上，但是慢慢侵蝕它，直到完全到手。」「習近平希望台灣人認為自己與香港人一樣，但他們不這樣覺得。」

《紐約時報》引述美國華盛頓智庫斯蒂姆森中心（Stimson）東亞項目主任孫韻（Yun Sun）說法，習近平稱兩岸問題根源在政治體系不同，這一點是正確的，不過她認為習近平開出的條件，「在一國兩制下，大陸將尊重台灣人的宗教自由、合法權益」，不太可能說服得了台灣人。

不過報導也指出，習近平的談話清楚地提醒人們，即使在許多其他外部糾紛中，中國領導人仍然專注於台灣，尤其是他們擔心台灣可能無視他們的要求，並想尋求正式的獨立。

日本《讀賣新聞》則簡短的報導了習近平的對台談話，特別指出， 習近平強調台灣問題是「中國的內政」，並提及習近平所說，堅決勸阻美國政府加強與台灣的關係。

台學者：「習五條」之後，無中華民國存在空間

《中央社》報導，國立政治大學東亞研究所所長王信賢分析，習近平今日提出的「習五條」，試圖「具體化」統一步驟，可以視為中共當局推進統一的綱領性文件。

王信賢指出，習近平強調堅決挫敗「兩個中國」、「一中一台」、「台灣獨立」，並以「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」作為「九二共識」內涵。代表支持「九二共識」就必須「謀求國家統一」，而且不容「兩個中國」。他認為這種架構下，不再有「中華民國」的存在空間，北京也直接表明，完全不接受總統蔡英文去年8月起不斷強調的「中華民國台灣」論述。

王信賢表示，依照中共傳統，習近平今天對「一國兩制台灣方案」一鎚定音後，各級涉台機構、學者勢必著手研擬具體政策。1月底舉行的中共中央對台會議、3月全國兩會的政府工作報告，應會有更多具體說法。

陸委會：專制政權不可能有民主協商

習近平發表談話之後，陸委會也發表3點聲明，指出習近平的談話，是一篇對台高度統戰、促統與分化的宣傳，反映加速統一的急迫性，而針對習近平提出的「民主協商」、「政治談判」，陸委會則回應，「專制政權不可能有民主協商」，台灣不會接受消滅主權的提議。

陸委會指出，「一國兩制」在香港實行的結果，是港人自由法治人權的斷喪，是台灣人民絕對無法接受的。陸委會也重申蔡總統元旦所提的「四個必須」及「三道防護網」，呼籲中國勿誤判情勢、勿採取單方決斷作為，也呼籲朝野團結共同維護台灣的主權與整體利益。

《聯合晚報》報導，針對蔡英文主張兩岸關係「四個必須、三道防護網」，國民黨主席吳敦義上午受訪表示，蔡總統的四個必須中提到，兩岸合作必須政府與公權利機構才能坐下來談，這是過度了，他無法接受 ，又不是要簽兩岸協議，如果只是為了貨賣出去人進的來，為什麼一定要政府機構？

吳敦義重申，兩岸應堅持「一中各表」的九二共識，兩岸都堅持一個中國原則，但對涵義雙方同意用口頭聲明方式各自表達；大陸表他的，我們表我們的，這就是一中各表的真諦。

時代力量則發表聲明，以「我們不同國，交流前提是對等」為題，堅決反對「一個中國原則」的兩岸交流前提，時代力量也呼籲，任何打算靠著「九二共識」的通關密語與中國政府交流的縣市首長，不要逾越民主原則的紅線，更不應配合北京的分化政策，製造台灣社會的不安。

新聞來源：

核稿編輯：楊士範