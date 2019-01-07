《This is 高第》：他決定將聖家堂的未來全然交付於上帝之手

文：莫莉．克萊普爾（Mollie Claypool）

對雕刻有信心

打從一八八○年代起，高第就一直藉由模型來全面構思聖家堂（如同打造奎爾紡織村時那樣），光是琢磨雕刻，就花了他和夥伴馬塔馬拉逾三十年。兩人尤在耶穌誕生立面上費盡了心思。為了製作人像的模型，他們參考了巴塞隆納百姓的樣貌，還有朋友、活生生的動物、（人類和動物的）骨架等。幸運當選模特兒的人，必須耐煩、乖乖擺姿勢，從所有能想到的角度被描畫或被拍照。兩人再按照畫好的草圖及拍好的照片製作架構和石膏模。

百般鑽研後，雕像才逐漸成形，接著再由馬塔馬拉以石頭或金屬演繹。兩人常同時著手整體幾何形狀相似的雕像，如圓柱體。這樣一來，他們就能很快地測試設計是否得當，才好用石頭雕刻或以金屬鑄造，雋永長存。但這種作風也導致一堆鑄造失敗作四散工作室。

高第在朝東的耶穌誕生立面周邊設計了四座拔高的塔樓，但他在世期間僅有聖巴拿巴塔（St Barnabas）完工。每座塔都要刻有三名基督十二位門徒的雕像，而誕生立面上的三座宏偉大門，則象徵基督教的基本教條：信仰、希望、慈悲。中間的慈悲大門上方，擺放著描繪耶穌誕生的雕刻，一支尖頂從這座中央入口的山形牆面拔高而起，象徵著生命之樹。立面的風格明顯受中世紀哥德風影響，但覆在外牆上精細無比的雕工， 卻抹去了哥德式意象的死板，自有其格調。各處雕刻搭配得天衣無縫，毫不突兀。

Photo Credit: 天培出版

Photo Credit: 天培出版 聖家堂耶穌誕生立面，安東尼．高第，一八八三年至今

挺身表態

到一九二三年，高齡七十一的高第已蓋聖家堂蓋了四十年，其他事全擱著不管，全心全力灌注在這座聖殿，已有十年之久。他年輕時代的巴塞隆納和加泰隆尼亞已不復在，悲慘的一週後，經反動分子掃蕩，早已面目全非。取而代之的是獨裁者米格爾．普里莫．里維拉（Miguel Primo de Rivera）掌管的新國家政府發布的法令規章，就為打壓加泰隆尼亞特色和文化──還立法不許在公共場合說加泰隆尼亞語。所有慶祝加泰隆尼亞文化的活動一律遭禁止。

一九二四年九月十一日，高第試圖進聖胡斯托（Sant Justo）教堂替一七一四年犧牲的加泰隆尼亞烈士望彌撒，竟遭人逮捕。警方曾在教堂幾處入口命高第止步，他卻以加泰隆尼亞語回嘴，說他們沒權力不讓他進去。警方將他逮捕，對他破口大罵，罵他「丟人現眼」，叫他「下地獄去」。逮補這個弱不經風的老頭，就只是為了殺雞儆猴。高第後來說：「受迫害時要是母語說不出口，我會覺得自己像個膽小鬼。」

目睹他被捕的人大感震驚，尤其是一名在警察局外頭的女子，她一認出此人是高第就崩潰了。高第大言不慚地誇她有如抹大拉的馬利亞（也就是把自己比作耶穌）。

警方把高第跟兩名男子關在一塊。他告訴他們：「老朽年屆七十二了，手無寸鐵，只有這些玩意兒」（高舉一支十字架和一串玫瑰念珠）。其中一名男子因無照在街頭兜售被捕，付不出罰金，出不了獄。於是高第便捎字條給他教會的牧師，請他代付。此事在高第的助理幫他付完罰金沒多久就搞定了。拘留期間，高第言行冷靜，但事後他說：「回想起當時的事，我覺得我們即將走入一條死胡同，肯定就要天翻地覆，我很是煩惱。」

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甜蜜的聖家堂

政府原本打算拿高第來以儆效尤，卻弄巧成拙，讓他成了殉道者、民族英雄。不畏阻嚇的高第回到聖家堂繼續埋首趕工。一九二五年秋，他決定永遠遷出奎爾公園的住家，只窩居工作室中。他的床鋪和其他個人物品哪有空間就往哪堆──跟所有星散房間內的模型、草圖、未完成的雕像堆在一塊。

現在，高第除了每日望彌撒及告解，偶爾拜訪老友之外，都足不出戶。年少輕狂時的公子哥作風早已一去不回，他成了日復一日穿著同樣的破舊衣服的瘦削老人，對俗世浮華漠不在乎。光臨他工作室的訪客，免不了與他激烈討論一番，話題都繞著宗教、自然、藝術和建築之間的關係打轉。但到了一九二○年代中葉，此一時非彼一時，訪客日益稀少。據傳記家荷瑟普（Josep Ràfols）說：「鮮少年輕建築師會前去向他討教。」不過，無論如何，現場總是會有一群助理和工人不離不棄。此時高第已是不支薪做白工。每天他都會向在街頭、在店裡遇到的人要錢，或向朋友和同事募款，但時常空手而回。捐款短缺卻讓他更投入建造工程，也更堅定信仰。他決定將聖家堂的未來全然交付於上帝之手。

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差點淪為無名屍

一九二六年六月七日一開始跟高第平常的日子沒兩樣。在工地忙了一整天後，他出發前往哥德區的聖費利佩內利教堂做晚禱及告解。學生時代他都在那區度過，路程要半小時。據旁觀者的說法，高第被三十號電車撞倒在加泰隆尼亞議會街（Carrer de les Corts Catalanes）路緣，倒下時撞上路燈。電車司機卻稱高第過街時沒在看路。

見高第沒回聖家堂，教堂牧師吉爾．帕雷斯（Gil Parés）和高第的助理便開始沿他平常走的路線找人，卻只發現有個「口袋裡放了本福音書，內衣用安全別針別起的」不知名男子被送到聖塔克魯茲醫院。醫院員工堅稱這位知名建築師不在院內，但帕雷斯執意大喊：「可是他就在這裡，你們卻沒注意到！」結果高第是以「安東尼．宋蒂」 之名入院。

高第苟延殘存了三天，呈半昏迷狀態，模樣看似「安詳」，但「痛苦萬分」。他偶爾會喃喃「耶穌，我的天啊」。走廊上一群朋友、助理、前贊助人、政客大排長龍，等著探病，向他致意。他終於在六月十日下午嚥下最後一口氣。他朋友羅倫齊．馬塔馬拉的兒子裘安還替他做了一張銅製死亡面具。

後來人們說，高第的死與他清苦的生活脫不了關係。他邋遢的外表想必導致他延誤就醫、接受治療：無論是在場目睹意外發生的人，還是出手幫他的人，沒有一個認得出他就是那個名聞遐邇的建築師。好心人招了好幾台計程車，但司機以為他是身無分文的流浪漢，拒載他去醫院。事後這些吝於助人的司機還被市長罰錢。

相較之下，高第的葬禮則相當「隆重」，大街上數千名哀悼者從醫院排到聖家堂，他被安葬在那裡的地下室。幾乎每個專業機構、贊助人或高第曾共事過的夥伴都派人參加出殯。訃文略過他飽受爭議的固執不提，稱他是天才和聖人，他全心信奉天主，靈性深根，也因此造就了聖家堂，聖殿雖仍未完工，卻已高聳於巴塞隆納天際。

書籍介紹

本文摘錄自《This is 高第》，天培出版

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作者：莫莉．克萊普爾（Mollie Claypool）

譯者：李之年

「藝術，必須出自於大自然。」──安東尼．高第

「各位，今天在我們眼前的，不是個天才，就是個瘋子。」

巴塞隆納建築學院院長在高第的畢業典禮上如此說道。

留下舉世獨一無二、奇特無雙，甚至建築師去世後百年仍未竣工的聖家堂，高第絕對是建築史上偉大的傳奇！而如此特立獨行、發揮奇思妙想到極致的藝術家，卻也保有浪漫、理想、忠貞、虔誠的風格，深深影響他創造出與眾不同的作品。

歷史及建築理論學家莫莉．克萊普爾以簡明扼要的方式，帶領讀者參與高第的成長與建築師養成過程，看大師暗戀又矜持的浪漫、呼應自然的有機體建築衍生、理想的公社型式建築成型，到充滿童趣與無盡想像力的米拉之家。配合插畫，詳細呈現高第生涯各階段作品的巧妙與奧祕。

本書特色

西班牙建築師安東尼．高第，創造了現代最奇特、最充滿想像力的建築遺產。本書圖文並茂，解說高第成長與創作能量的來源，是了解高第傳奇的最佳入門書。

了解高第為實現心目中的理想社會，打破向來由貴族或教會出資興建教堂的模式，向民眾集資興建聖家堂。終身未婚的高第，為何終身未婚。瘋子與天才的兩極評價，到底從何而來。他又如何走向虔誠信仰，並透過建築實踐。

論及友誼對高第的影響，他重要的工作夥伴，更讓人了解建築不只是一人的工作，還要有神隊友的配合！

Photo Credit: 天培出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九