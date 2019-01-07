《思維進化》：如果你有第三只眼睛，你希望可以看到什麼？

文：楊大輝

我有無可能獲得成功？

這是人人都關心的問題。

但大部分人所知道的「成功因素」，不過是事實的局部而已，並不是成功的全部，因為沒有任何單一的因素是可以概括成功的過程的，你有熱情不代表你可以成功，你付出了全部也不代表你可以成功，你有夢想也不代表你可以成功，你堅持到底也不代表就能成功。

所有這些因素都不過是「成功因素之一」，是地圖裡的一小塊，是森林裡的一棵樹。

「成功因素」是個小石子，各種不同的小石子分別寫著「努力」、「創意」、「團隊」、「運氣」、「機會」、「產品」、「時間」、「性格」、「方法」……

而夢想是一個空瓶子，瓶子大小因人而異，把小石子堆滿了大瓶子就能達成夢想。每個小石子都重要，每個小石子都在扮演堆疊的角色，慢慢的將小石子都丟進瓶子，你就能完成夢想，獲得成功。

Photo Credit：4THINK

但這只不過是理想的藍圖，是完美的想像而已。現實中的情況要殘酷一些，是這樣的：

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為什麼呢？

第一，大部分人並沒有具備足夠的「成功因素」，絕大部分的「成功因素」都不是天生的，而是培養的，換言之，所有的「成功因素」事實上都需要經過人為的生產。

第二，就算有了足夠的「成功因素」，大部分的人依然面對著另一項問題——無法準確的把小石子投入瓶子中。

這些被浪費在外的小石子有些是「時間」，有些是「機會」，有些是「努力」。有些是我們自己丟在瓶子之外的，例如，把「時間」浪費在無關痛癢的事情上；有的則是我們有心無力，來不及把握的「機會」，錯誤的「努力」方向。

然而，這一種描述依然不夠現實，不夠真實！我所理解的真實世界是這樣的：

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第一，有些人連瓶子都看不見，有些人看得見，但看起來朦朧，有的人是因為還沒找到目標與夢想，有的則是在尋找途中，卻還未看見任何完成目標的入口。

第二，你不知道如何正確的運用自己的技巧把小石子投入瓶中，於是開始亂丟、亂拋，結果意外的打破了瓶子，放棄了夢想。

第三．你不懂得如何好好的瞄準，也不懂得衡量幾時該投入這個小石子，幾時該投入那一個小石子，讓整個瓶子鋪排得更完美。

第四，在你對著夢想的瓶子投石子時，所有其他人也都在投。你會受其他人影響，有些激勵了你，有些啟發了你，督促了你，他們分別給了你一些小石子，也有的從你身上拿走了一些小石子。然而，大多數情況，這些人都和你一樣，浪費了為數不多的小石子，面對和你同樣的困境。

這才是真實的世界，從「情感」上來看，它是模糊的，混亂的，甚至是殘忍的灰暗世界。

但你若試著思考，你或許能找到對的瓶子，抓緊機會，瞄準洞口，辨別意見，做對決策。

開始思考，你才能知道你還欠缺什麼石子，要怎麼製造石子，要如何投出這些石子。

只有持續思考，你才能看清這一世界，明白它的規律，發現它的可愛和有趣。

現實世界是殘忍而灰暗的，但在「思考」這一雙眼睛裡，這是個多姿多彩的世界。

而專注於思維進化的人，就是一群堅信只要持續進化思考，就能夠更好地看清世界的人。

跳出死胡同

我曾經問過朋友一個古怪的問題：「如果你有第三只眼睛，你希望可以看到什麼？」

她遲疑了一下，回答說：「別人內心的真實想法吧。」

「為什麼呢？」

「呵呵，我也不知道，忽然第一個想起的就是這個……或許是為了更好的與人溝通吧。」

若能直接看到別人的真實想法，那的確是許多人夢寐以求的能力。市場上有許多的讀心術、肢體語言解讀等書籍都十分暢銷，這證明瞭許多人都期望能更清楚別人的真實想法。

但人們忽略了一點，問題其實從來不在於他們知不知道別人的想法，問題是就算他們知道了，也一樣解決不了問題。

舉個例子：一對夫婦晚上看電視，丈夫想看新聞，而妻子想看綜藝節目，但電視機就只有一台，兩人堅持己見，互不相讓，終於吵了起來。

試想，這時的他們難道不知道彼此要的是什麼嗎？當然知道啊！雙方都很清楚各自想看的節目，也都知道對方希望自己妥協，但有用嗎？衝突還不是一樣發生嗎？

如果只看到對方的想法，但看不見解決方法，那問題一樣還是解決不了。

朋友反問我：「那你的第三只眼睛看得見什麼？」

我說：「可能性。」

被譽為20世紀的達摩的喬治．葛吉夫（George Gurdjieff）創建了一個名為「第四道」的哲學體系，其中有一個很實用的哲理，稱作「三力一體」，其假設世間萬物都存在三力一體的作用。

明白這哲理對思考和解決問題是有極大的幫助的。

什麼是三力？

簡單來說，三力的第一力叫「積極力」，是你想達到的目標。而第二力是積極力的對立面「消極力」，是你達到目標的對立因素，障礙。

現在，回顧剛才那對夫婦的爭執，丈夫和妻子各自都有本身的「積極力」，他們眼中的對方相對的都是「消極力」，兩人都想用自己的力量控制對方。

男的方法或許是講道理，以讓自己的「力」更大，女的則可能用委婉的方法逼迫，用情緒來加強自己的「力」，兩人表面上是為公平而爭執，暗地裡其實雙方都想讓對方附和自己，想讓自己的「力」大於對方，並獲得主控權。

兩種力碰撞造成的結果只會是互相抵觸碰撞，一方面的施壓只會讓另一方更大力的反彈，碰撞的結果是兩夫妻開始了爭吵，最後兩人都不再有心情去看什麼節目，什麼事情都沒有完成。

或許有人會想，解決方法就是其中一方妥協，互相配合就好了嘛。這是大多數人的想法，但是並不是個好答案。

假設丈夫最後在爭執中取勝，爭取到了看電視機的權利，因為妻子做出了讓步、妥協。表面上衝突是停止了，但妻子內心或許會心生不忿的把讓步記了下來，輕則在下一次抵觸時以這一次的妥協為籌碼來反擊丈夫，重則累積起來一次性爆發。

只要第一力和第二力一旦抵觸，就一定會造成反彈，大多數的情侶爭執都有類似的情況，一方配合，一方得逞，但配合的那一方未必是心甘情願的，而是暫時性的忍讓。一方面的妥協只會讓反彈暫時緩和下來，反彈力只是隱藏在看不見的角落，而不會完全抵消。

這時，該讓第三力出場了。

第三力是不讓這兩力碰撞的「中和力」，也就是轉化衝突，達到推進的力。「中和力」指的是除了兩方的力之外的第三力。

以前面的夫婦為例，如果出現一種情況，例如，妻子的綜藝節目臨時被延遲播放了，那麼兩人就沒必要爭執了。這裡，「節目延遲」就是第三力，丈夫順理成章的可以看新聞。

又例如，丈夫的朋友忽然來電相約，丈夫需要出門了，那麼「朋友相約」就是第三力，妻子可以順理成章的看綜藝節目。

當然，現實生活中你總不能等著第三力如上面那般偶然的出現，你需要自行製造出第三力，並用其轉化衝突，讓事情圓滿的朝著你要的方向前進。

用回上面的例子來說，假設你是丈夫，那你可以上網為你的妻子找到該綜藝節目的視頻，讓她用平板電腦觀看，這樣你即能避免衝突，又能滿足到自己的意圖。

我再舉一個我們生活中常見的例子，你認為自己的車子太舊了，正在考慮要不要換一部新的，但另一方面又覺得車子雖然舊，可是畢竟還可以應付日常所需嘛，如果換一部新車就得花費一筆錢，你希望謹慎花錢。

你因此而猶豫著，這就是決策中典型的兩力抵觸，俗話中的「矛盾」和「左右為難」。

你可能幾個月都在這種想法之間徘徊著，無法作出決定。只要兩力抵觸就會難以獲得進展，直到第三力的出現。

第三力可以從很多方面出現，如果在你考慮期間你的車子忽然壞了，需要一筆錢做大量維修，那你很可能會選擇直接買一部新車。又或者這時正好你的房子遭小偷了，你為了往後的安全著想，用那筆錢為房子安裝了防盜系統，自然買車也不了了之了。

除了這種偶然的第三力之外，還有另一個就是你主動創造的第三力，例如：考慮和妻子或家人一起分擔、考慮更優惠的借貸、改裝翻新現有的車子、尋找比較新的便宜二手車。

如上，儘快脫離二選一的死胡同，從第三個選擇去達到自己的目的，往往就是最有效率，最有可能讓自己達成目標的方法。

人類的注意力很容易被前兩力的衝突吸引，只看得見衝突和矛盾，卻不願去思考其它的解決問題的方案，不願思考其它的可能性。

當你還不知道第三力其實一直都在時，你總以為事情完全沒有其它選擇了。人類並沒有天生發現第三力的本能，大多數人對選擇的態度都是「一就一，二就二」的非黑即白。

但只要打破這種非黑即白的思維牢籠，你會發現在生活中的許多事情，第三力都扮演著關鍵的角色。你回看某件事的發生時，你會發現第三力能帶來許多可能性。

而每次當我想到這點時，我都會感到惶恐。我惶恐的思考，我真的已經沒有選擇了嗎？還是我還沒發現那看不見的可能性？

我不知道。

所以我繼續思考。

書籍介紹

《思維進化》，4THINK出版

本書目前僅有電子書版本

作者：楊大輝

工欲善其事，必先利其器。這是眾所周知的常識。但人生的道路上，我們最有力的工具是什麼？就在幾分鐘前，我正在為這篇文案該如何開頭而煩惱。

但這個煩惱沒有維持很久，因為我把它想通了，接著問題和煩惱就解決了。就這麼簡單。

我們人生中會遇到的那些煩惱，和我文章開頭的那個煩惱，其實本質上並無區別，它們都是一個個等待被解決的問題。

而我們用以解決問題的工具也都是一樣的：我們的思考。思考是我們最有力的工具。

但這一個答案還不夠深刻，我認為還有一個更好的答案，而這答案就在以下這段文字裡：

有句實際上已經沒多少人知道的老話說得好：「只有鐵匠的工具自己造。」 木匠不為自己製作鋸子和錘子，裁縫不給自己製作剪子和針，水管工不給自己製作扳手，但是鐵匠能以鐵為原料製作錘子、鉗子、鐵砧和鑿子給自己用。 那麼思考工具呢？誰製作了它們？它們是用什麼製成的？ ——丹尼爾．丹尼特（Daniel Dennett）

在我看來，我們每個人都必須成為「鐵匠」。這當然不是讓你真的去打鐵，而是說在面對人生裡的千百種目標與問題時，你能像「鐵匠」那樣，懂得因應不同的情景製造出工具，然後把問題給解決，把目標給達成。

最有力的工具，是製造出工具的工具。最有力的思考，是製造出思考的思考。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航