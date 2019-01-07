張悅然短篇小說〈滸苔〉：已經是第四個了，約好一起殉情的人，最後還是沒來

文：張悅然

滸苔

午夜時分，我們坐在三十六層樓的小包間裡。我抽煙，女孩喝啤酒。風從打開的窗戶裡湧進來。就快下雨了，比預報的要早。隔壁高聲講話的那幾個中年男人走了，這會兒屋子裡變得很靜。

桌上的烤雞肉串已經冷了，天婦羅正在一點點瘦下去。女孩坐在我對面，專心研究著啤酒罐上的英文字。芥末色的燈光打在她的側臉上，暈開的睫毛膏把眼睛底下弄得很髒，腦後的馬尾也鬆了。她身上有一種亂糟糟的美，有那麼一點性感。可是性感這會兒一點也不重要。地方是女孩選的，時間也是。上個星期她寫來郵件，問我是否願意接這一單生意。我說好，但不要是週末，因為我要搬家。到了星期三她又發來郵件，說很抱歉，還是希望能定在周日。因為一到工作日就各種瑣事纏身，根本沒有力氣來處理這件事。拜託你了，她在信的末尾說，我就快要三十歲了。我答應了她，把搬家的時間推遲了一天。

我和她約在藍鳥大廈的樓下見面。地鐵在這裡穿行而過，能感覺到腳底下的地板顫動。樓間過道裡的風很大，吞沒了和對方打招呼的聲音。她說我叫墨墨或者我叫夢夢，我聽不清，也沒有再問。這一點都不重要。女孩墨墨或者夢夢穿著深藍色連帽衫，把帽子拉了起來，只露出半張蒼白的臉。她的眼睛很大，緊繃的嘴角向下垂。我跟著她，繞到樓的另外一面。

「在三十六層。」她指給我看那家日式餐館的窗戶。我仰起頭向上看，那些蜂巢狀的密密麻麻的窗戶令人感到非常壓抑。當身體從某扇窗戶裡飛出去的時候——我想像著那條淩厲的拋物線，大概會有一種重獲自由的強烈快感。她看著我，似乎在等我對她選的地方表示認可。我聳聳肩，告訴她一切都隨她。那間日式餐館隱藏在這座寫字樓裡，外面沒有任何招牌，非常適合幽會的男女。小包間裡燈光昏暗，插在竹編的花器裡的雛菊已經開始枯萎，散發出孱弱的香氣。腳邊的榻榻米上有一塊淡淡的深色汙跡，可能是醬油，卻讓我想到女人的血。

服務生擺放碗筷的時候，女孩輕聲對她說：「還有一位。」 見我詫異地望著她，她才解釋道：「是我的男朋友。」她垂下眼瞼，「對不起，沒有提前告訴你。我們想一起……可以嗎？」「應該能行吧，」我說，「我也不是很確定。」女孩問，「付兩倍的錢就沒問題，我可沒想占你便宜。」「不用，」我說，「我按照時間收費，幾個人都無所謂。」她笑了笑，「那麼時間的上限是多久？」「一個晚上吧。」我回答。「他應該已經在路上了。」女孩墨墨或者夢夢說，「我們一邊吃一邊等吧。」

半年前，我在一個出售各種奇怪服務的論壇發佈了一條訊息，說我願意提供一項報酬為三千塊的有償服務：陪同想要自殺的人度過自殺前的最後一段時間。

「自殺是一件需要極大勇氣的事。最後關頭的軟弱和退縮極為常見。我可以幫你克服這些困難，使你能夠安心、堅決地採取行動。」訊息裡這樣寫道。「死伴」，我還給這個角色取了一個名字。最初寫來郵件詢問的人很多。問題大多集中在我如何證明自己具有所說的那種能力。此前我的確做過幾個人的「死伴」，但死人是無法作證的。這是一項永遠得不到回饋意見的工作，我在回信裡解釋了這一點。不過很多人還是不相信，又或者並不是那麼急於求死，總之沒有再寫信來。另外有幾個人寫信來討價還價。我對於快死的人還為了少掏幾百塊費盡心思，實在感到不理解。

最終提出見面的只有一個男孩。按照信裡的說法，他十八歲，得了白血病，只剩下幾個月的命。我們約在中山公園的湖邊見面，他說自己五歲的時候跟父母在湖上划船，把一只鞋掉了進去，這些年老是夢見到湖底去找鞋。我在長椅上坐了兩個小時，那個男孩沒有出現。也可能也可能來了又走了？總不會是在我旁邊坐了很久的那個胖子吧？他吃了兩個漢堡，兩盒薯條，四個蛋撻，一袋雞翅，還喝下去一杯半斤裝的可樂。關鍵是他吃得相當專注，一下都沒往我這邊瞥。反倒是我不斷轉過頭去看他。太陽快下山的時候，我離開長椅，到湖邊租了一只船，划到了湖中央。不知道為什麼，我覺得男孩說的丟鞋子的事是真的。

隨著時間的推移，寫郵件來詢問的人漸漸少了。而我也忘記了這回事。直到女孩寫信來。我覺得不像是惡作劇，就算是也沒所謂。我不介意白走一趟。上回去湖邊那次，划完船忽然也很想吃漢堡，已經十年沒吃過了，就去了附近的「Burger King」，漢堡裡的牛肉餅相當美味，我吃完心滿意足地回家了。

女孩坐在我的對面。我們中間隔著一個熊熊燃燒的酒精爐。紙火鍋在上面沸騰。點菜之前，她認真地詢問了我的喜好，不過真正選擇的時候，卻好像並沒有依照那個來。那些菜她自己似乎也並不喜歡（只吃了半隻天婦羅炸蝦，有點嫌棄地把剩下一半挪到盤子的邊沿）。愛吃天婦羅和動物內臟的人，恐怕是那位還在路上的男朋友吧。她是按照他的喜好來做選擇的——一種不可抗拒的下意識。所以這是否意味著更想死的那個人是她的男朋友呢？

這讓我感到有些困擾。每項工作都有它的職業道德，就像我在博物館工作，保護文物不受到任何意外損害，就是我的職業道德。「死伴」的職業道德是基於客戶本人的強烈訴求，嗯，我是這麼認為的。

「我可以抽煙嗎？」我問。包廂裡的空氣窒悶，一陣厲害的煙癮上來，讓人難以忍挨。

「不是室內都不許抽煙嗎？」

「戒煙令頒佈的時候，我還以為自己能少抽點呢，沒想到反倒更多了。」

「嗯，」女孩點點頭，「就好像越是想好好活下去，就越是想死一樣。」她轉過身，打開了背後的窗戶。風湧進來，吹得她的長頭髮亂飛。她像是被什麼東西吸引住了，趴在窗臺上朝下看。

「小時候每次揮揮手，屋子裡的燈就亮了。我還以為自己會魔法呢，其實是我媽媽在偷偷按了開關。後來去元宵節的燈會，有個猴子眼珠子亮得嚇人，我不停揮手，可它還是那麼亮。我哭起來，第一回意識到原來自己很平凡。」她背對著我，看不到臉上的表情。

我說：「我覺得所有的魔法都是邪惡的。」

「平凡才是最邪惡的呢。」她說。

屋子裡很安靜，酒精爐上的火苗在激烈地跳竄。有那麼一刻，我幾乎覺得她會倏地一下站起來，縱身跳下去。她隨時會從我的眼前消失，這深藍色的衣服，這蒼白的小臉，這迷離的眼神。等我不知不覺點起另一支煙，她把身體轉了過來。

「其實我挺想試試飛起來的感覺。可是我男朋友不喜歡，他恐高。」她說。我這才又想起那位男朋友的存在。剛才那會兒，真的忘了還有那麼個人。

「沒關係的，」她像是在安慰自己似的點點頭，「我帶了很多藥片。」

「一直有殉情的情結？」我問。

「怎麼說呢，死的念頭是很小的時候就有了。可是一直覺得不能一個人去做那件事。」

「為什麼？」

「不知道。我一個人能做很多事，一個人吃飯，一個人住，一個人旅行……可是就是不能一個人去死。總覺得那應該是兩個人一起做的事。一個人來到這個世界上，是為了找到另外一個人，和他一起離開。好像只有那樣才圓滿。」

「現在你找到了。」我說。

沒有回答。她拿起手邊的啤酒，大口喝了起來。

「說說你吧。」過了一會兒她說。

「嗯？」

「怎麼會想到做這件事的呢？」

「大學畢業那會兒就想做，可是每天都很忙，直到今年換了個清閒的工作。」我說。

她對我現在做什麼工作並不感興趣，只是問：「為什麼想做呢？」

「因為在這方面——我好像有點天賦，也許能幫助那些受困的人，讓他們獲得解脫。」

「天賦？」她皺起眉頭。

「嗯，初二的時候發現的。」我點了支煙，接著講下去。

那年暑假的某個下午，我一個人在操場打籃球。有個男孩一直在旁邊看。瘦高，看起來比我大點，高一高二的樣子。他不聲不響看了很久，我就問他要不要加入。他球打得不錯，爭搶挺凶，我們都出了一身汗。天黑了，我準備回家，他忽然問我要不要去他家玩。他說我們可以打遊戲，他爸媽不在家。我不想去，那個男孩就一遍一遍地哀求我：「只待一小會兒，就一小會兒，好嗎？」最終我答應了。我到電話亭給家裡打了個電話，然後就跟著他走了。他家在一幢居民樓的頂層，很小很破的兩間屋子，而且根本沒有什麼遊戲機。「你得原諒我，」他說，「我是怕你不跟我來，喝點啤酒吧？」他從嗡嗡作響的冰箱裡拿出來兩瓶冰的青島啤酒，還有一碟炸花生米。

我們並排坐在窄小的布沙發上，他的肩膀幾乎碰到我的肩膀。我能感覺到屁股底下的彈簧，可以聞到他身上酸澀的汗味。他不時地側過頭來盯著我看。他可能是個同性戀。我不是沒想到這一點，雖然我對這個領域的瞭解極其有限。我一直在想要是他忽然靠過來，我該怎麼辦。可是他什麼都沒有做。我們只是那麼坐著，默默喝著啤酒。

過了一會兒，他走過去，把電視機關掉了，然後進了洗手間。我一個人坐在那裡，繼續把酒喝完。我的臉變得很燙，而且開始犯睏。可是他還沒有出來。我敲了敲洗手間的門，說了聲我先走了。我走出門，又折回來，再去敲洗手間的門。裡面似乎有急促的呼吸聲。我退後幾步，用力去撞那扇門。門開了。他躺在地上，頭斜靠著背後的瓷磚牆，割開的動脈汩汩地冒血。我用他家的座機打了急救電話，然後用沙發巾纏住他的手腕。他已經喘不上來氣了，但還是笑了一下。「為什麼？」我問。他說，「我一直想死，只是沒有勇氣，直到看到你。看到你第一眼，就覺得你和別人很不同。你身上有一種特別的東西，能讓人鼓起勇氣，下定決心去死。臨死之前有你陪在身邊，我一點也不害怕。」他在兩分鐘後停止了呼吸。

上了高中，我住校，因為和父母的感情一向很淡，所以有時連週末也不回家。有一個週末，我到附近的遊戲機廳打遊戲（那個男生死了之後，我開始沉迷於電子遊戲）。有個女孩在旁邊的機器上抓玩偶。我早就注意到她了，因為她穿著我們學校的校服。一般沒人穿著校服去遊戲機廳，被學校發現了要給處分。她那天運氣不錯，抓到了一個維尼熊和兩個兔子。過了一會兒我再一回頭，發現她就站在我身後，眼睛被厚厚的齊劉海遮擋著，不知道看向哪裡。我問她是不是想用我這台機器，她搖搖頭。我就又投了兩個幣，握住方向盤，繼續開賽車。我那天高水準發揮，好幾次險些撞上前面的車，卻都神奇地躲過了。她一直站在那裡，看著我用完了最後一個遊戲幣，然後說，「你玩得真不錯，想去吃點東西嗎？」我答應了，因為確實覺得很餓。走的時候，她把維尼熊和兔子落在旁邊的座位上，我提醒她，她擺了擺手說，「那都不是我想要的。我只想要長頸鹿，可是怎麼也夾不上來。」

我們去麥當勞吃了漢堡。吃完以後，她又去櫃檯要了很多袋番茄醬，撕開一個小口慢慢吸。後來她講起小時候的事。確切地說，是一歲時候的事。那時候她媽媽經常抱她去一個公園，讓她在草地上爬，然後撥通電話，跟一個男人調情。有時候被逗得哈哈大笑，有時候又忽然哭起來。我說，「沒人能記得一歲時候的事。」她說可是她記得，還描述了有次媽媽在電話裡跟那個男人說我愛你，身上穿得是什麼樣的裙子，戴的是什麼顏色的髮卡。她記得當時自己很難過，已經做好媽媽拋棄她，離開家的準備了。但媽媽並沒有離開，直到去年得了胃癌，臨終的時候她和爸爸在她的旁邊。

女孩沉默了，一點點抿著番茄醬。我問她在想什麼。她抬頭看看我，又把頭低下了。過了一會兒她說，「嗯，我們走吧。」回去的路上，她說，「你不用送我了。」我說，「我跟你一個學校。」她有點驚訝，「我怎麼從來沒見過你，你哪個班的？」我報了年級和班級說，「全校上千人，見過也記不住啊。」她搖搖頭，「我肯定沒見過你。」到了學校我跟她告別，她一把把我拉到旁邊的一棵松樹底下，塞給我一個沉甸甸的布口袋。我鬆開束口的繩子，看到裡面全是綠色的遊戲機幣。我讓她自己留著，明天再去夾長頸鹿。她說，「我現在已經不想要長頸鹿了。」把口袋往我懷裡一推，轉身跑了。當晚，她用一根白色圍巾把自己吊死在了寢室的門上。因為是週末，其他人都回家了，直到星期天下午，她的室友回來，推不開門，就找來了保安。隔了兩天，那個女孩班裡的同學給她辦了個追思會，在操場上點了好多蠟燭。我穿過那些哭著的女孩，走到中央看了看女孩的遺像。

「可以再要兩瓶啤酒嗎？」我掐滅煙蒂問。

女孩墨墨或者夢夢點點頭，拉開包廂的門去喊服務員。

「她給你的遊戲幣後來你用了嗎？」女孩扭過頭來問。

「嗯。」

「去夾長頸鹿了嗎？」

我搖了搖頭。

「沒夾上來？按說脖子長不是應該很好夾嗎？」

「沒有長頸鹿。那個放玩偶的池子裡從來沒有過長頸鹿。」

女孩點點頭，示意服務生把手裡的啤酒打開。

「從此確認了自己的天賦？」她問。

「當時挺煩惱的。見了搭訕的陌生人扭頭就走。」

「後來為什麼改變了想法？」

「你男朋友到哪裡了？」

「別管他了，繼續講吧。」

讀大學的時候，我去了一個南方的城市。又一年的秋天，班上一個女同學邀請我去郊遊。同行的還有其他四個人，她男友，一對情侶，以及一個低年級的女生。我跟那個女同學一點也不熟，不知道為什麼她會來問我。但我還是去了。我們坐了兩小時大巴，來到郊外的水庫。在那裡搭起燒烤的架子。大家喝著啤酒，用一台小答錄機放音樂，然後跳起了舞。那個落單的女生忽然不跳了，問我願不願意跟她到附近散散步。我說，「別去了，天快黑了。」她就讓我陪她坐一會兒。我們在篝火邊坐下。傍晚的天氣變得很涼，火苗上下竄跳，把臉烤得很燙，但是背後還是颼颼的冷風。她把手伸過來，讓我握住。她的手不冷，但是也不熱，摸起來好像一件衣服。

她問我，「二十年後這裡會變成什麼樣？」我說，「還是一片水庫吧。」她說，「水會乾的，你不知道嗎，地球快完蛋了。」我說，「那就見證一下它完蛋，不是挺好的嗎？」她笑著說，「小傻瓜，那很痛苦的。」她凝視著我的眼睛，然後湊過來，吻了吻我的嘴唇。其他人不跳舞了，笑著起鬨。那個邀請我來的女同學說，「人家對你可是一往情深，一直求我把你約出來。」我們開始烤食物，那個女生什麼也不吃，始終用手臂環著我，把自己掛在我身上。其他人都在拿我們打趣，我握著易開罐默默喝啤酒。過了一會兒，她站起身說要去廁所。另外一個女孩說，「我也去，走。」我對另外那個女孩說，「陪好她。」她一陣取笑，挽著同伴的胳膊走了。我又喝了幾口酒，心裡一陣難受，朝著廁所追過去。另一個女孩正到處找她呢，說從廁所出來，就發現她不見了。

女孩墨墨或者夢夢坐在那裡，雙手環抱著膝蓋。她一直很安靜，以致我一度忘記了她的存在。我沒有對誰講過這些事，倒不是什麼祕密，只是從來沒有人問起過。因為疏於講述，那些故事變得硬邦邦的，像隔夜的麵包。

「跳河了？」女孩墨墨或者夢夢輕聲問。

「沒有，她坐上大巴回家了，在臥室裡吞了一瓶安眠藥。」

「每個人都有自己心儀的死法。」

「你的是什麼？」我問。

沒有回答。

「當時喜歡上那個女生了吧？」她問。

「談不上。」

「嗯，至少動心了，結果發現她只是想借助你的力量去自殺，那滋味一定不好受吧？」

「我只是不明白她為什麼要表現出很喜歡我的樣子。」

「是希望你喜歡上她吧。」

「這重要嗎，對一個馬上去死的人。」

「就算要離開，也想帶走一點愛啊。」

「我可能還是沒法理解吧。」

「人們總是以為，想自殺的人都是心如死灰，覺得什麼都不重要了。其實不是這樣。有些想死的人，最後感到很滿足，好像有個聲音在耳邊說，放心吧，沒關係的，這沒什麼，我們都能體諒。」

「你好像對此很有研究。」

「我喜歡把一件事弄清楚了再行動。」

「現在都弄清楚了？」

「嗯，就差一件事。」

「什麼事？」

「死了以後人會去哪裡。」

「你希望去哪裡？」

「地獄也無所謂，就是希望能有個聊得來的人。」

「聊什麼呢？」

「不知道，聊聊活著的時候喜歡聽的音樂？」

「你喜歡聽什麼音樂？」

「Damien Rice。」

「女主唱Lisa走了以後，他就變得很平庸了。」

「嗯，再也寫不出〈9 Crime〉那樣的歌了。」

「後來Lisa自己出的專輯也不怎麼樣。」

「當時他們兩個一定愛得很深吧。」

「是吧？我不知道。」

「可是愛得那麼深的兩個人，為什麼會分開呢？要是我找到那個人，就算遇到洪水地震，也絕不會鬆開他的手。」

包廂的門被拉開了，服務生探進頭來：

「對不起，我們要打烊了……」

「你要不要給你男朋友打個電話？」我問。

「他不會來了。」她說，「已經是第四個了，約好一起殉情的人，最後還是沒來。這也很正常，對吧？」她笑了一下，「坦白說，請你來，也是因為我實在沒有勇氣一個人等了。」

我們離開了餐館。地鐵已經停運，但路燈下黑沉沉的樹影在搖晃，讓人仍覺得腳下的地在震顫。女孩墨墨或者夢夢拉起連帽衫的帽子，把手縮進袖子裡。她凝視著我，好像在我的身上尋找著什麼。當她終於收回目光的時候，我不確定她是否找到了。我等著她說跟我說再見，然後我就轉身離開。但她沒有說，所以當她往前走的時候，我也跟著走了起來。風很大，我叼著煙不斷按打火機，火苗竄起來就滅。她湊過來攏起手，幫我護住火苗。我猛吸了兩口，才把煙點燃。她又在悄悄盯著我看。

我跟著她走到了海邊。這座北方的城市，秋天一到，海就死了。夏天裡支滿太陽傘的海濱浴場，只剩下一片荒涼的沙子。栽滿松樹的馬路黑漆漆的，唯一一點燈光來自一座坐擁海景的高樓頂端的售樓廣告。碩大的一行由六和八組成的電話號碼。

我們站在沙灘上。女孩墨墨或者夢夢注視著海。

「夏天的時候來看過滸苔嗎？」她問。

「沒有。夏天沒怎麼出門。」

「好大一片，特別綠，海上真像有個草原。幾個孩子在那裡玩球。我買了個帳篷，想搬到那上面去住。可是沒幾天鏟車就開來了。幹嘛不讓它待在那裡呢？」

「據說滸苔做的餅乾很美味。」我說。

「我想跟著它漂走啊。」

「這就是你心儀的死法？」

沒有回答。

海水漲起來，把浪花推到了我們的腳邊。她低頭看了看，沒有動。

「能問個問題嗎？」她說。

「嗯。」

「你就從來沒想過死的事嗎？」

「沒有。」我說，「很奇怪嗎？」

一個巨大的浪推過來。水花在肩膀上撞碎了。我向後退了兩步，看著她。她仍舊站在那裡，沒有退。

我也站在那裡，在她的左後方，似乎是在等待著下一個浪打過來，然後把她捲走。

浪過來了，她轉過頭來看著我。

水嗆在喉嚨裡的滋味並不好受，如果她問我，我會坦白告訴她。在那個水庫邊的傍晚，我追到廁所發現女同學不見了，立刻衝回水邊，呼喊她的名字。遠處傳來回聲，更尖更細，像個假的聲音。我脫掉外套，一頭扎進水裡。河水冰冷，而且很重。我感覺自己在下沉。我放任自己下沉。好像她就在下面。觸到河底的時候，我感覺自己摸到了她光滑的腳背。我抱住了它，河水裹住了我們。我不動了，閉上眼睛。可是眼前還是亮的，呼吸怎麼也掐不滅。水壓迫著我，撞擊著我的手臂。再等幾分鐘就行了，我想。幾分鐘後，我發現自己鬆開了手臂，浮出水面，正朝岸的方向遊去。爬上岸的時候，那隻腳背的溫暖還留在我的手心裡。聽說女孩在家裡吞了安眠藥的時候，我心裡一點都沒有難過。我覺得我們已經告別過了。

女孩墨墨或者夢夢還站在那裡。好像有點厭倦了一來一去的海水，她甩了甩被浪花打濕的頭髮，動了動腳，向後退了兩步。

「什麼時候滸苔再來啊？」她輕聲問。

「有個小男孩，夏天的時候在海邊玩，後來找不到了。滸苔再來的時候，沒准他就坐在上面。」

「真冷啊。」女孩抱住肩膀。

「嗯。寒流來了。」

「竟然有點餓了。」

「那就去吃點東西。」

「這麼晚了，吃什麼能不胖啊？」

「胖了就明天再餓一下。」

「明天你能再陪我來這裡一次嗎，錢我另給。」

「我明天搬家。」

「後天再搬吧。」

「後天再來吧。」

她跟著我往回走，潮水追到腳邊，又走了。她把手抄在口袋裡，輕輕吐了一口氣：

「真不想就這麼回家啊。老老實實地調好鬧鐘，鑽進被窩，然後從夢中驚醒，迎來周而復始的星期一。」

「我每次醒來都挺高興的。好在那些都只是夢。」

「後天直接在這裡見吧。」走到路邊的時候她說。

「穿厚一點，要下雪了。」我說。

「我還喜歡Damien Rice的一首歌。叫〈Rootless Tree〉。」

「嗯，那首不錯。」我從煙盒裡掏出一支煙。她探過身來，攏起了手。

火光亮起來的時候，她小聲唱著那首歌。遠處的海浪聲像擊打的鼓點。在一個漫長的休止符裡，天好像忽然變白了。

書籍介紹

本文摘錄自《我循著火光而來》，東美出

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作者：張悅然

張悅然全新中短篇小說集

華語文學傳媒大獎 年度小說家

法蘭克・奧康納國際短篇小說獎 入圍華語作家

一群孤獨男女在九個故事中，上演著因相愛而靠近，明白而分離。喪夫痛悲而不停尋找如何重新體驗微小幸福的美惠；成為一胎化政策下超生的孩子，永遠活在姐姐陰影下的許妍；和伴侶朝夕相處卻讓彼此更顯虛假陌生，需要叛逃這一切的裘洛……。這些人物單純真誠，卻也世故不安，脆弱的像受了傷的獸，禁錮在孤獨裡。

張悅然帶上富滿詩意的文句，刻劃人性自我的矛盾、對關懷的渴求。惶然孤寂的時代，懷著生活最低限度的期望，奮力證明活過的痕跡，呈現黑暗中人與人之間希求一盞火，企盼著取暖存活。

夢見茴香，意味著某件丟失的東西將會被找到，以前有個迷信的女朋友告訴過他。她在夢見茴香之後不久，就被從前的男朋友帶走了。但她的迷信卻好像傳染給了他。他連她長什麼樣子都忘了，卻還記得她那些怪異的迷信論斷。──〈動物形狀的煙火〉

在此之前的那些夜晚，她總是這樣看著他，獨自進行著離別的演習。演習了太多遍，悲傷次減，最後甚至開始不耐煩。誰會知道她必須離開的原因，只是因為花了太多的時間想像這件事，所以這件事必須成真，否則生活就是假的。──〈家〉

Photo Credit: 東美出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九