舊金山Dog Eared Books——有暢銷書， 也有「滄海遺珠」

有些人看書，沒書籤或小卡片跟身，於是順手將書頁摺個小三角，看起來就像小狗垂下來的耳朵。沒想到會有人將這個稱呼變成書店名稱，可愛得很。

來到位於舊金山Castro社區的Dog Eared Books，薄荷綠外牆在陽光照射下分外搶眼。起初拿著GPS還怕找不到書店，可是它猶如糖果般鮮豔奪目的外形，在大街上遠遠向著我招手。

photo credit: 作者提供 Dog Eared Books （Castro分店）的外牆漆成一片薄荷綠色，鮮豔奪目。

我留意到，在日本、台灣的獨立書店，喜歡樸素簡單的裝潢，書櫃與傢具偏好自然木材質地，門面擺飾也融入街道兩旁景觀。而美國、澳洲的獨立書店往往塗上繽紛色調，也愛掛標語在當眼位置，擁有要讓路人看見的決心。

觀察著這些細微節眼，讓我更了解每個國家及城市。

舊金山屬於海灣城市。縱使到訪時已是八月——美國的盛夏，這裡氣候也是非常清涼乾燥。颯颯海風撲面，若站在沒有陽光庇蔭的地方，得穿羽絨才足夠保暖。

涼快的天氣似乎能讓創造力提升。很多跨國科技企業如Twitter在這裡設總部，每年也有不少start up萌芽。

除此以外，小城人文氣息濃厚，人們都帶點不甘現狀的精神。像Castro這一區便積極推廣LGBT平權運動，隨便走走，到處都看見彩虹旗幟飄揚。而肉眼觀察，這個城市內的獨立書店竟比連鎖書店還多。

photo credit: 作者提供 書店位於Castro──舊金山內著名的LGBT社區，也有不少二手服飾店與餐廳。

Dog Eared Books於1992年開業，為市內第二家分店。他們售賣全新、二手書及文化商品，而Castro分店內更備有全舊金山書店內最齊全的LGBT相關書籍。

我逛了一圈，欣喜地發現店裡一個「小型出版社」（Small Press）書架，上面放著各式各樣獨立出版，或非主流讀物。

photo credit: 作者提供 弧形書架很適合展示有趣書籍與出版品，更見經營者的心思。在香港，基於空間限制，書店內比較少見此形狀的書架，印象中佐敦突破書廊內有一個。

photo credit: 作者提供 小小的店內藏書量也很驚人。

小小的店內陳設簡單，書種卻不少。書架分類為「小說」與「非小說」，小說按作者姓氏，非小說則定義自由，根據不同思想主義，也看見有趣的類別如「填字遊戲」。我想大概有很多人專門來找這類書吧。

獨立書店之於連鎖店的分別是其多樣個性，展現經營者的想法理念，也向來者傳遞城市特色。大型書店要維持生意，行銷手法自然是向錢看——將暢銷書堆個書塔吧，又或者將知名作家的系列一直放在當眼處。

沒有具有遠見與品味的書籍銷售者，書店形同散貨場，欠缺個性與文化內涵。

photo credit: 作者提供 貫徹獨立書店作風，店員會手寫紙條介紹精選書籍。

網站上也寫著，除了暢銷書以外，他們也有「滄海遺珠」，值得人們留意的書。 所以一年四季，也有人來賣書，並不是隨意將讀過的書丟來，書店會仔細分類，篩出能為他們的顧客帶來價值的書。

將看完而且心愛的書流傳出去，希望下一位讀者也能因此受益。

這邊也經常舉辦讀書會。如果你來旅遊，剛好碰見一場分享，不妨放棄餘下行程，坐下來跟當地人進行一場文學討論。

相關文章：

☛ 深水埗紅漆大字舊書店，佛系老闆守業50年

☛ 除了「華麗與污痕」，還有哪些書店「如果是真的就好了」？

☛ 書店日常：網路無法取代的逛書體驗

責任編輯：歐嘉俊

核稿編輯：周雪君