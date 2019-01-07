《亮光的起點》：日據時代第一位台籍博物學家，跨越社會分際的台日婚戀

文：陳芳明（國立政治大學台灣文學研究所講座教授）

推薦序：殖民地的希望與黯淡

殖民地的歷史從來都是驚濤駭浪，幾乎每個時刻總會構成巨大挑戰。對近代台灣知識分子而言，他們的身分注定是次等於日本人，但建構起來的知識，往往比殖民者還優越。到今天為止，有關殖民地生活史的探索其實還相當遼闊。多年來，有太多歷史家投入政治運動的探索，甚至延伸到戰爭史的始末。在一九八○年代以前，台灣小說家幾乎都在營造抗日運動的歷史。無論是精神抵抗或武力抵抗，都成為小說敘事的核心。早年吳濁流所寫的《亞細亞的孤兒》，著重於台灣知識分子認同的苦惱。一九六○年代，鍾肇政開始建構《濁流三部曲》與《台灣人三部曲》，為台灣的大河小說立下典範。其中，最重要的主題莫過於對台灣主體性的關懷，從而帶出島上知識分子如何在台灣人與日本人之間擺盪。一九七○年代，李喬完成《寒夜三部曲》，橫跨了日本據台到南洋戰爭的重大事件。他描述了不同時期的台灣人不斷進行精神抵抗，即使被迫徵召到南洋作戰，在軍隊中的台灣人是如何強烈望鄉。

所有這些作品，相當經典地呈現了戰後作家的主體建構。毫無疑問，這些大河小說，不僅注意到日本殖民者統治手段的變化，也注意到台灣人在不同環境裡是如何自我定位。即使到一九八○年代，東方白完成《浪淘沙》三部曲時，基本上還是延續吳濁流、鍾肇政所樹立的抵抗傳統。這些小說的書寫策略，大多沿著抵抗精神來形塑小說人物，而他們的心靈特質，往往依違於帝國與殖民地之間的價值觀念。這種書寫技巧背後的重要關鍵，其實都是受到戰後戒嚴體制的規範。在某種程度上，國民黨所建立的黨國體制，在內容與本質上，與日本人在島上建立起來的帝國體制極為相似。如果這樣的解釋可以成立，這些小說家的作品其實暗藏太多的微言大義。小說人物對日本統治者的反抗與抵抗，也隱隱彰顯了小說家的內心企圖。他們的書寫策略，其實也是對黨國體制進行無止盡的對抗。

鄧慧恩所寫《亮光的起點》，完成於二十一世紀的今天，在書寫策略上，似乎與前行代的歷史小說家頗為不同。文化認同或國族認同的問題，在整個故事敘述過程中稍稍有所轉移。這部小說曾經參加全球華文文學星雲獎，獲得三獎。我參加那次的評審，對這部作品看得相當高。最主要的原因，是因為察覺了她的書寫策略展現了全新氣象。文化認同的問題隱藏在故事的背後，從一位從未受過正規教育的台灣青年，挖掘了不為人知的故事。在複雜曲折的歷史過程中，她把焦點投射在一位台灣男性與日本女性之間的情感拉扯。這位台灣青年王雨卿只讀過小學，他在學校裡當工友，擔任日本教授的助理。精采的故事就從小人物、小地方緩緩出發。

王雨卿是勤勞的工友，時時刻刻都能滿足教授的要求。整個故事的場景鎖定在台南的師範學校，他協助教授建立植物與生物的標本。從未受過正規訓練的工友，每天站在教授身旁供其驅使。長期的觀察，使他開始也對台灣本地的動物植物產生興趣。日本人對台灣的生態特別注意的原因是，希望能夠站在帝國的立場建立殖民地知識。對於已經現代化的日本教育者，他們要熟悉台灣的原因很簡單，其實就是要永久化擁有台灣。殖民者之所以是殖民者，關鍵因素就在於他們比台灣人還更了解台灣。他們透過各種調查，不僅熟悉台灣的人種，更熟悉台灣的自然環境，最終目的就在於能夠徹底占有台灣。

位階甚低的王雨卿，並不知道教授為何要捕捉那麼多生物作為標本。對他本人而言，只是熟悉自己的生活環境。從蝴蝶到昆蟲，就是他從小成長過程中一起陪伴的生活事物。當他跟著教授學習之際，終於也慢慢地理解了台灣自然環境的奧妙。他不知道這些標本對他的生命具有何種意義，也不知道教授的研究是有何種企圖。在日日夜夜重複的生活過程中，他終於使自己的生命與自己的鄉土慢慢結合起來。這部小說，與過去前行代作家的書寫策略截然不同。在日本人與台灣人之間，似乎不存在著敵對的立場，反而是屬於工作的夥伴。

不斷上進的王雨卿，不僅建立了屬於個人的生物知識，而且也與教授之間建立了相當穩定的感情。所謂台灣博物學，就是在這樣的合作過程中逐步建立起來。王雨卿並沒有要成為知識建構的追求者，卻在無形之中開始有了自己的發現。他受到教授的倚重，最後容許他個人可以進行獨立的標本蒐集，也鼓勵他去發表他自己的發現心得。整個故事的最大轉折，便是他遇到了日本來台的女性佐伯操。台灣人與日本人之間所存在的鴻溝，便在他們相遇的時刻浮現。被殖民者的身分，在工作場域似乎受到遮蔽，但牽扯到男女愛情時，就自然而然彰顯出來。

處於位階最低的王雨卿，卻因為在生物探索過程中建構屬於自己的知識，終於受到教授的鼓勵到日本參加檢定考試。在兩次重要的檢定考試中，他都順利完成。一位籍籍無名的小工友，卻因為檢定合格而翻轉了身分。他不僅可以與台灣知識分子平起平坐，也順利獲得了一個研究的位置。他的勤奮刻苦，也使日本教授感動。這本小說的精采之處，便是王雨卿可以與當時台灣的知識分子往來。在不同場域裡，他與許多抗日知識分子過從甚密。這部小說動人之處，就在於讓我們看見從一九二○到三○年代，知識場域與政治舞台上的台灣人，包括林茂生、杜聰明、連溫卿，以及日本的國分直一、星襄一。這些人物是殖民地文化運動的重要發言人，藉由王雨卿的穿梭，而帶出了整個殖民地時期的文化風景。

日本女子佐伯操，隨著父母來到台灣，卻因緣巧合而遇到了王雨卿。不斷往上爬的這位台灣人，在知識追求上可以說無往不利，最主要的原因是他工作非常勤勞，對周邊的自然環境懷抱高度好奇心。位階甚低的台灣人，在知識領域還未遇到文化歧視。然而牽涉到感情追求時，台灣人之次等於日本人的議題就彰顯出來。過從甚密的兩位男女，其實中間存在著無可跨越的鴻溝。如果沒有日本校長、教授出面進行道德勸說，王雨卿與佐伯操的婚姻恐怕永遠無法完成。佐伯操的父親終於還是被說服了，終於成就了兩個人的婚姻。

鄧慧恩在營造這個歷史故事時，已經完全超脫了壓迫與抵抗的固定模式，同時也超脫了殖民與被殖民的二分法。日本人與台灣人之間的感情流動，似乎揭露了台灣歷史的某些真相。但是真正的幸福降臨時，王雨卿卻落入了生死交關的考驗。在他病危之際，台南運河浮起了奇妙的螢光，那彷彿是一種徵兆，也是一種預言。鄧慧恩的筆法相當細膩，尤其在描述夫妻之間的幽微互動，似乎翻轉了殖民地故事的窠臼。殖民者女性與被殖民者男性，再也不是帝國權力所能主導，最後還是複製了男尊女卑的模式。這是殖民地小說的再鍛鑄，也是壓迫與抵抗模式的再翻轉。作者的功力帶領著新世紀的讀者，重新觀看殖民時期的故事。這是一個小小的突破，卻也預告了台灣歷史小說的未來。

書籍介紹

本文摘錄自《亮光的起點》，印刻出版

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作者：鄧慧恩

榮獲2016年第六屆全球華文文學星雲獎

日據時代第一位台籍博物學家──王雨卿，生平經歷首度在華文讀者面前精采呈現。

出身貧戶的王雨卿，在殖民體制的夾縫中刻苦自勵，

翻轉自身命運，成就日據時代第一位台籍博物學家！

亮光的所在，究竟是幸福的起點？還是夢的盡頭？

一九三○年代日本殖民時期的台灣，一個出身貧戶的台灣男性，和身為街庄協議員之後的日本女子，兩人的遇合會為彼此帶來什麼樣的命運？

學歷僅有公學校畢業的王雨卿，跟隨在博物學者牧茂市郎的身邊，憑藉著自身的勤奮以及對生物知識的熱愛，透過持續地採集、學習與研究，最終成為當代第一位台籍博物學家。

街庄協議員佐伯留雄的女兒佐伯操，自東京女子體操音樂學校學成畢業後跨海來台，因指導傳授日本舞偶然結識了王雨卿，兩人也因此燃起愛苗。然而，跨越社會分際的台日婚戀，最終守候到的是否會是幸福？

《亮光的起點》以王雨卿的生平經歷為軸，藉由他個人對知識的熱望與情感追求，以及人生際遇的起升伏降中勾勒出殖民地的社會風貌。在作者的巧妙交織下，王雨卿也風雲際會地和當時學術界、文化界，以及社會運動領域等知識階層時有往還，更令三○年代台日知識分子神采風貌，與殖民地台灣的文化風景躍然紙上。

Photo Credit: 印刻出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九