日本國民作家向田邦子：森繁久彌的一千種混蛋

文：向田邦子

花束

大約是七年前的事情了。

那時，NHK「銀河劇場」的錄影工作剛剛結束，劇組人員開了一個小型慶功宴。男主角森繁久彌先生，導演和田勉先生，再加上負責劇本的我，大家一起舉起啤酒杯，慶祝任務大功告成。

一陣熱烈的掌聲後，飾演女兒的和田現子小姐向劇中的父親森繁先生獻上一束鮮花。那是一個大得令人驚訝的花束，跟和田小姐的高大身材很相配。鎂光燈不斷閃亮，我跟平時一樣，悄悄地退到一旁。電視劇的編劇是一種影子般的角色。劇組人物好不容易一起合照，其中夾著一個莫名其妙的陌生人，肯定讓人看著覺得奇怪，所以我總是出於本能地退到一旁。

森繁先生在他雋永幽默的簡短致詞裡，對花束表達了謝意，又對和田小姐自然的演技表示讚賞，眾人再度響起一陣如雷的掌聲。接著，森繁先生很自然地退後兩、三步，走到我身邊，那時我正在鼓掌。

森繁先生微微舉起手裡的花束，然後低聲對我說：

「向田小姐，妳的時代來嘍。」

這句台詞真令我羞愧。就連我現在寫出來，也需要極大的勇氣。因為我只是依樣畫葫蘆，模仿別人寫些劇本罷了，根本沒有什麼了不得的才能。即使再過幾十年，也不可能有我的時代來臨呀。十年前，我因為參加了森繁先生的節目製作，才有機會踏進這個世界，當時的我只是個不起眼的DJ劇本作家。經過一番笨手笨腳地摸索，我才剛剛混出一點名堂，森繁先生卻把那個巨大的花束送給了我。他那句令人汗顏的稱許，是我這輩子從沒聽過的讚美。

整理舊照片的時候，我發現一張有趣的照片。

當時我在一家電影雜誌編輯部上班，同時也開始為森繁先生寫DJ的廣播腳本。記得那是「文化放送」播出的一個帶狀節目，名字叫作《幕間三十分》。每次節目的最初三十分鐘，由森繁先生跟來賓進行訪談，譬如像剛發表為舞台劇《放浪記》女主角的森光子女士，或因為〈MEQUE MEQUE〉一曲而名聲大噪的丸山明宏先生，都來節目當過來賓。節目的中段三十分鐘播放音樂，樂曲之間由我撰寫一些小故事、小插曲，擔負起貫穿樂曲的任務。後段三十分鐘則重播著名廣播劇的精采片段。換句話說，這是名副其實的森繁先生個人秀。

拍照的那天，節目總監市川三郎領著一位青年到錄音間來，把他介紹給森繁先生。

「他現在雖是名不見經傳的見習演員，卻擁有特別的才能……」

市川三郎當時好像說了這樣的一段話。

那名膚色白皙的青年似乎對森繁先生十分崇拜。當時市川三郎剛好對攝影非常熱中，便向大家提議：我幫你們拍張紀念照吧。說著，他請森繁先生站在中間，然後叫我們三人排成一排。而那位青年額頭明顯地露出緊張的神色。

「站過來一點嘛。」森繁先生對他說。

「喔！是！」

青年嘴裡只應了一聲，依然堅持老規矩：緊跟吾師身後三步，絕不可踩到吾師的影子。

後來，青年向我們講述自己因肺病而臥床休養的痛苦經歷。他那淡然的語氣，既風趣又幽默，我覺得他不但善於表達，感受生活脈動的能力也相當卓越，並能靈敏地感受聽眾的反應。

那次見面後，大約又過了十年吧。有一天，我正在欣賞NHK電視連續劇《橫堀川》，劇中那個演「青蛙嘴」的演員正在逐漸走紅。我從正面看清他的臉孔時，忍不住發出一聲：「啊！」

原來，他就是那天一起拍照的蒼白青年，現在嘴上貼著鬍子，變成了劇中的「青蛙嘴」。

後來我再度遇到他，藤岡琢也先生，已是七年之後，我才有機會跟他說起在電視上看到他。

那天是在一個宴會上。我忍不住向他問道：

「藤岡先生，以前我們一起拍過照，您還記得嗎？」

藤岡先生用力點著頭說：

「記得啊。」

停了一會兒，他又說了一遍：「我記得。」

第二遍是用一種滿含感慨的聲調說出來的。

那天，令人敬畏的老前輩曾對藤岡先生說了些什麼，我不清楚，但我知道森繁先生是見過大風大浪的人，他肯定說了些什麼，或許是「好好兒幹」之類令人安心的慰問，或許是「骰子丟出去，總會有收穫」之類的上進法則，也或許是森繁先生最擅長的隱蔽鋒芒人生觀，我想，藤岡先生應該收到了類似這樣的禮物吧。

從他說出「我記得」的聲音裡，我似乎感覺出他收到了禮物。

攀登一座大山的時候，山的全貌是完全看不清的。

登山者只知道，山腳下的原野廣闊，山腹中的森林深遠，而大山的樣貌能夠隨意變化。

也是從那時起，我才發現自己認識了一位多麼偉大的演員，偉大得令我感到恐怖。

我也從他那兒學到了無數的知識。

「語言得靠聲音表達。」

其中最有用的，應該是這件事吧。

「混蛋！」

譬如我寫了這句台詞，森繁先生可以根據各種不同的狀況，色調鮮明地用一百種、兩百種不同的聲音唸出來，就連我這寫台詞的人，都忍不住訝異，世界上竟會有這麼多不同的角色。

我甚至還打算發行一張LP唱片留給後人，題目就叫「森繁久彌的一千種混蛋」。

最讓我感到獲益匪淺的，不是身為新劇演員的他，頭戴紅色假髮，唱歌劇般裝腔作勢地唸出哈姆雷特的台詞，而是在長達十年的廣播工作當中，我能跟他相識、相交，讓我聽到了一個身穿日式短褲，嘴裡嘎吱嘎吱地嚼著黃蘿蔔的日本男性所發出的純正嗓音。

誨我諄諄 南針在抱 仰瞻師道山高

我的父親經常調差，所以我從小就換過好幾個小學。

在我的小學畢業典禮那天，大家唱起驪歌的時候，我卻沒法跟其他同學一起嚎啕大哭，因為我在那所小學才上了一個學期的課。記得當時我是懷著有點無聊的心情唱著那首歌。現在回想起來，曾為我師的人物好像都不在學校裡。

其中排名第一的，就是森繁先生。

他總是斟酌字句，對我這匹劣馬進行獎懲並進的教育，有時給我灌點過濃的迷湯，有時又乾脆爽快地指出劇本的缺點。

二十年過去了，當年那個身穿僅有的一套斜紋呢西裝站在森繁先生背後淺笑的女孩，現在已經到了需要老花眼鏡的年紀。撥開頭上的髮絲，也可以看到我頭上已有許多白髮。

當時那種不懂疲累為何物的體力，那種橫衝直撞的衝勁，現在都沒有了。相對的，當時對別人的感覺不太了解，現在才終於能夠有所體會。我想，自己就算到了這把年紀，其實還是沒資格書寫有關森繁先生的文章，現在因為看到這張照片，才發現自己以往是多麼無知。昔日的舊事重新在腦中湧起，我不禁偷偷伸手拭去一把冷汗。

書籍介紹

本文摘錄自《男時女時》，麥田出版

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作者：向田邦子

譯者：章蓓蕾

日本國民作家向田邦子離世前 最後小說Ｘ散文珠玉集

編輯Ｘ編劇Ｘ作家的文筆

中文版首度問世

跨世代的議題

不倫戀、不孕症、同志之情、大女人的歷練……

凝鍊了片刻的狼狽、瞬間的歡快，還有一絲人情練達的溫暖。

內容簡介

本書在出版三十五年後首度發行中文版，收錄向田邦子離世前最後的四則短篇小說，皆於看似平靜無波的生活中有著出人意表的轉折；收錄字字珠璣的散文，有前往肯亞、吳哥窟的旅遊記事，在放肆度日中懷念家人的羈絆，值得紀念的工作經歷、令人感佩的職場前輩，也有從日常小事中心神領會的待人接物、昭和年代的記憶與情懷。

不倫戀、不孕症、同志之情、大女人的暢快與自由、也討厭工作……向田邦子在世代共通的議題上既溫暖又叛逆，她說：

「愛」就是溫暖﹐是一種細微的勇氣﹐想停下來卻無法停住的自然衝動。我曾聽過一句話：「魔鬼就在細節裡」﹐對我來說﹐「愛」就像這句話裡說的﹐是一個細節。

但她也說：

只要旁人看不到﹐我就想幹些不可告人之事。沒有人注意我的話﹐我會把紙屑丟在「禁丟垃圾」的地方。

誠如日本讀者的感想：「集魅力、愛恨、軟弱、羞恥心合一，篇篇都是珠玉之作。」既有佐野洋子的暢快，也有向田邦子短暫一生的魅力流露。

Photo Credit: 麥田出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九