彰化縣政府稱「一日審不完」，4家離岸風電廠商恐損失上千億

經濟部力推離岸風電，去年（2018年）底營建署一口氣通過7個風場的海管法許可，有望續用去年每度5.8元的「優惠收購價」（躉購費率），不過最後卻卡關彰化縣，要求業者補件說明，而今天（1月2日）是申請案核准最後一天，彰化縣仍未放行，4家業者確定無法適用5.8元費率，未來將改用2019年躉購費率每度5.1元，將損失上千億元。

經濟部2017年提出一度電5.8元的躉購費率，以優惠的價格保證收購離岸風電，吸引丹麥、德國、加拿大、新加坡與本土業者投資，更承諾以「市場換技術」，在水下基礎、海事工程、風機零件與本土廠商合作，建立起本土離岸風電供應鏈。

不過，去年九合一大選後，再生能源大縣包括彰化、雲林縣等由綠地轉為藍天，為離岸風電發展增添變數；監察院也加入戰局，質疑5.8元費率過高不合理，要求經濟部改進，或對2019年度躉購費率帶來調降壓力。

去年年底，能源局預告2019年躉購費率大砍12.71％，到了每度電5.1元，引爆開發商不滿，甚至有業者揚言撤資台灣，「不玩了」。

加速通關仍沒用，彰化縣槓上中央能源局

為了讓業者盡速與台電簽署購售電合約、仍適用去年5.8元的費率，內政部營建署、漁業署也加快行政程序，12月21日，一口氣審查通過沃旭、哥本哈根基礎建設基金（CIP）、海龍（加拿大北陸電力公司及新加坡玉山能源合組的風力發電公司）、中鋼等4家業者設於彰化外海的7件離岸風力發電申請案。

不過在2018年12月28日，彰化縣府再次回函，認為先前要求業者回覆的7項問題，仍過於簡略，要求再次補正。根據要求，廠商必須釐清漁業補償、供應鏈在地化、產學合作、社福、環境影響、海域土地補償金等7項問題。

雖然28日應為最後審查期限，但台電表示，12月31日為星期一，當日彈性放假，因此順延至隔年1月1日，但1日又因元旦放假，再順延至2日，為業者爭取了4天的時間。

《風傳媒》報導，連假期間，4家業者緊急補件，1月2日早上一上班，就再將回覆意見送到能源局、轉送至彰化縣政府。然而彰化縣政府態度強硬，彰化縣政府經濟暨綠能發展處代理處長劉玉平說，業者今日補件，但今天收到公文還需花時間審視，已來不及在今日回覆，意即能源局無法在今天下班前發出籌設許可。台電也表示，截至今日5點，並沒有與任何彰化外海風電業者簽購售電合約。

《蘋果日報》報導，劉玉平說，縣府的意見在上月28日都已回覆，如今到今天下午兩點半，能源局轉來開發商補正公文，承辦人要審查厚厚一大疊的計畫書，5點半公務人員下班時間，無法審查完畢，因此，今天無法回覆能源局同意與否。

劉玉平指出，離岸風場開發影響最大是漁民、漁會團體未來發展，開發商要跟漁民、漁會溝通，但從原審查計畫書並沒有看到是否達成共識的相關證明文件，而在地化方案，那些和彰化廠商有關連性也沒看到具體說明，此外，環境保育、社會福利發展方向在計劃書也都是很空泛的內容。他表示，能源局應站在縣府、縣民立場把關，而非「直接把球踢到彰化縣政府」。

《TVBS》報導，申請許可遭「卡關」，目前確定4開發商、6風場已經無法適用2018年的5.8元躉購費率（7件通過海管法審查，僅海龍公司的「海龍三號」1案未提出申請此次的電業籌備許可，因此無須向能源局與彰化縣政府繳交補件資料）。目前傳出有可能會讓開發商無法執行，原本超過6000億元的投資被迫縮編，甚至最糟的情況將會面臨開發中止。

對此彰化縣政府回應，「不同意以發展綠能為由，趕在元旦前去支持一個讓全民多支付上千億金額的方案。」並強調審查部分係屬中央主管機關職權，縣府只是依法辦理，並未卡關。

這次受影響的業者與其風場，為以下6案：

沃旭能源「大彰化西南」（294.8MW）

沃旭能源「大彰化東南」（605.2MW）

海龍公司「海龍二號」（300MW）

中鋼的「中能風場」 （300MW）

CIP的西島風場 （48 MW）

CIP的彰芳風場（552 MW）

依照優惠電價僅限於每年3600小時的購電上限，連續20年收購，影響如下：

2018年舊費率 （5.8元／每度） 2019年新費率 （5.1元／每度） 躉購電價 8769億6000萬元 7711億2000萬元 前後價差 1058億4000萬元

能源局：不要求「一定要」今天回函

為此，能源局長林全能今日出來緩頰。《中央社》報導，林全能強調，不會要求彰化縣府「一定要」在今天回函同意，但基於能源局扮演協助地方與業者溝通的角色，他會親自致電劉玉平，說明業者確實已有具體回應，釐清彰化縣府的疑慮。

林全能也說，若今天未能發出籌設許可，「不代表今天過後我們就不管了」，仍會積極居中協助溝通，將意見收斂聚焦，會持續與地方政府一起努力。

北陸電力的公共事務經理許雅筑表示，2019年的躉購費率只是預告，尚未拍板定案，近期會與其它業者持續和能源局溝通費率的調整，目前無法回應是否有撤資的打算。

沃旭、CIP、中鋼、海龍等4家受影響開發商，12月31日發出聯合聲明，表示並非如外界從數字表面計算，認為是為台電「省下」千億支出，開發商聲稱，躉購電價是扶植離岸風電這個新興產業的關鍵，2019年預告的5.1元，會導致開發商超過新台幣6000億的投資被迫縮編，最糟將面臨開發被迫中止，若無法如期興建，數十家已和開發商簽約的台灣供應商，將可能面臨解約，開發商強調，「這不是為台電省，不是為全民省，而其實是對彰化和全台灣的損失。」

CIP去年已與世紀風電簽下台灣離岸風電史上最大單、超過新台幣165億元的水下基礎合約，世紀風電也下包彰化的新光鋼鐵，準備展開焊工培訓，於彰濱工業區額外投資廠房，若撤資對供應鏈的影響，可謂不小。

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核稿編輯：楊士範