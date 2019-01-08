《最新世界情勢地圖》：歐盟不硬起來，只會變成美國支配下的「區域」

文：帕斯卡・博尼法斯（Pascal Boniface）、于貝爾・凡德林（Hubert Védrine）

單極世界

1991年12月蘇聯解體後，美國以強權（super power）之姿獨霸，甚至被形容為超強權（hyper power），成為世界中心唯一的主軸。有人樂見這樣的「單極世界」，也有人感歎。美國會達到這樣的境界，與其說是一般所期待的結果，倒不如說是一連串歷史事件連鎖反應的巧合。

1799年美利堅共和國第一位總統喬治・華盛頓在任期即將結束前，向國民強烈要求不要參與歐洲的紛爭，小心翼翼地不讓國家捲入紛爭當中。美國爾後在歐洲政策上一直遵循著華盛頓的方針。而這樣的方針一直持續到，美國判斷與英國等協約國聯手對自己最有利的1917年，或是1941年為止。

19世紀期間，美國專心致力於「西部拓荒」，並於1890年開拓完成。接著在邁向20世紀時，美國則致力於穩定保護領地。所謂的保護領地，是指透過侵害西班牙利益而獲得的加勒比海群島、中美等和美國地理位置相近的周邊國家、太平洋群島、菲律賓等。

第一次世界大戰勝利後，干涉主義兼理想主義者的威爾遜總統，提議設立國際聯盟，但在國內的孤立主義政策下，參議院並不支持該提案，因此又自國際聯盟縮手。1941年12月7日，日軍在夏威夷珍珠港攻擊美國艦隊，羅斯福總統得以排除反對言論，全面參與對納粹及日本軍國主義的戰爭。以珍珠港攻擊為契機，美國與一樣是同盟國的蘇聯合作，1945年5月8日降服納粹德國，1945年9月2日讓大日本帝國正式投降。相較於第一次世界大戰後的情況，第二次世界大戰一結束，美國便很有效率地做好駐留在歐洲的準備。

1948年為了執行防範歐洲倒向共產主義而策劃的馬歇爾計畫，美國組織了OEEC（歐洲經濟合作組織）；並且為了遏止蘇聯攻擊歐洲而組成NATO（北大西洋公約組織，根據1949年的北大西洋公約）。從當時開始一直到今天，美國持續握有歐美安全保障的主控權。美國藉著一連串針對蘇聯而組成的軍事同盟以及定期提高核武能力，建立起「阻止」蘇聯的防禦網。另外在第三世界中，到蘇聯解體的45年之間，美國也致力於削減蘇聯的影響力。

蘇聯解體的1991年12月起，美國從冷戰時期的兩大強權之一變成唯我獨尊的超級強權。在此狀況之下，又有核武的防禦能力、完全優勢的軍事能力、強大的經濟實力、國際經濟上美元的影響力、發揮世界規模等級之市場經濟原動力的角色，並且擁有「軟實力」（soft power，文化、語言、電影、生活模式、大學、知識影響力）等，1990年代所有面向都以美國為單極世界的中心主軸而發展。

當法國一發表「多極世界」的概念，美國不只對法國表示疑慮，甚至以為是法國企圖與美國敵對的計畫。2001年9月11日發生的恐怖攻擊事件，證明了即便是超級強權，在面對自殺攻擊時仍是相當脆弱的。伊拉克的現狀也讓人們注意到，超級強權也會有走錯路的一天。另外，中國的興起也令人憂心。即便如此，大多數的美國人（還有其他國家的人們），雖眼見新興國家崛起，卻仍舊相信美國是獨一無二的支配性大國，並將繼續位居世界的中心主軸。

所有面向都以美國為單極世界的中心主軸而發展｜Photo Credit:如果出版

多極世界

1945年開始到1991年為止，美國與蘇聯一直處於「冷戰」對峙的狀態。1991年後，美國成為單極世界唯一的支配性大國。對一部分人來說，美國不管是現在還是將來，都將維持優勢；但就另一部分人來看，世界已經是，或是將要成為「多極世界」。

對法國而言，特別是總統席哈克的時代（1995-2007年）與美國占盡優勢的輝煌時期相重疊。為了與美國抗衡並取得平衡，因而提倡「多極世界」，但卻被美國認定為非友好的表現。

事實上這段時期新興經濟強權正在崛起，也是不爭的事實。可以舉出的例子有中國與印度，還有巴西、南非，以及重新以大國之姿再出發的俄羅斯。關於俄羅斯可以再稍加補充，1990年代判斷該國從世界舞台上退出，其實是太早下定論了。除了金磚五國（巴西、俄羅斯、印度、中國、南非）外，還有大約60個新興國家成長明顯。中度發展的國家變多了。

從這些國家身上可以看到多極體制的發展，譬如已在WTO（世界貿易組織）等各組織中擔任中堅角色。新興國也在IMF（國際貨幣基金）當中要求擴大自己的決議權。另外幾個國家在聯合國安全理事會中，也成為常任理事國的候選國。

2008年秋季，在美國經濟危機與法國呼籲的影響下，G7/G8各國不得不接受將其擴大成G20。這個事件象徵了多極世界的發展，也意味著這20個國家今後將成為主要競爭者。

不過新興大國的崛起並不代表多極世界能安定發展。關於這點，許多人提出疑問。美國今後仍將位居支配世界的中心主軸嗎？還是會被中國趕上，甚至會被超越？這樣的情況在經濟成長的面向上，到21世紀中葉為止，的確很有可能發生，不過在軟實力方面，一般則認為是不可能的。

美國、中國、日本、印度、俄羅斯、巴西，還有與歐洲的關係將會如何發展呢？作為世界多極的各國會與其他國家對立嗎？或是有結成同盟的可能呢？譬如說「上海合作組織」已成為中國與俄羅斯合作關係的架構。

Photo Credit:如果出版

如果這個「多極體制」存在，或是各式各樣的「極」點散落各處，WTO的加盟國161國，或是聯合國加盟國193國等，與非多國體制成員的其他約180個國家的關係將會如何發展呢？

不久的將來，世界上的各極會成為一個集體或是各區域的領袖嗎？譬如說拉丁美洲的巴西、非洲則可能是南非或奈及利亞。要為G7或從2008年開始的G20設立常設祕書處的消息，已經聽到不想聽了，但如果成立的話，今後能夠成為統整新極點各國的祕書處嗎？目前都無法排除這些假設。

歐洲其實丟出了一個獨特的問題。即便目前已經奠定了一般慣稱「歐洲」的形態，而且法國平日就經常主張「強國歐洲」的必要性，但並不確定不久的將來，歐洲是否會明確表態要當多極世界中的一極。

不過統整各種統計顯示，歐洲潛在性地具備作為多極世界中一極的性質。歐洲共有5億800萬的人口，歐洲地區的GDP（國內生產毛額）共計17兆9600億美元（美國則為16兆7700億美元），共同體共通的對外貿易政策對世界具有相當大的影響力。EU的人口占全世界的6％，總GDP占22％，社會支出高達50％。即便如此，EU應該不會成為「歐洲合眾國」。歐盟加盟國自古以來就各自秉持強烈的自我意識，情況與美國建國當初的13州根本無法相提並論，因為13州並不代表13個不同的民族。

雖然歐洲的整合已經進展到相當的階段，不過在歐元區經濟以外的整合，並沒有跨越里斯本條約（2009年）的範圍。而且重要的是歐洲各國大多數自1945年以來，在安全保障、防禦、外交上皆配合美國的方針。但多數人民對於歐洲整體，皆期望能夠捨去過去以大國為中心的外交政策並採用新的做法，對於順從強權方針的過往抱持著厭惡感。

譬如說法國在主張「強國歐洲」時，雖然意指保護歐洲的正當權益，行使影響力，以修正全球化導致世界富裕卻不安定的情況，但對於強權所抱持的厭惡感仍舊不變。

歐洲的人們如果不下定決心將歐洲塑造成一個強權，歐洲未來就無法作為多極世界的一極，也不會成為美國新的同盟夥伴。到時，撇開好壞不提，歐洲將成為美國單極支配領導下，僅僅羅列著西方各國的區域罷了。

歐洲能作為多極世界的一極嗎？｜Photo Credit:如果出版

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書籍介紹

本文摘錄自《最新世界情勢地圖：從各國觀點出發，用地圖建構你的國際觀》，如果出版

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作者：帕斯卡・博尼法斯（Pascal Boniface）、于貝爾・凡德林（Hubert Védrine）

譯者：王立言、許晴舒、吳怡文

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航