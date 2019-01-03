聽完「吿台灣同胞書」談話，身為台灣人，我也想寫封信給中國的朋友們

文：TaiwanWarmPower

哈囉，在對岸中國的朋友們，今年是《吿台灣同胞書》40週年的日子，中國共產黨政府舉辦了很盛大的活動，很多政府要員都分別發表了他們想像中的兩岸未來規劃，身為一個台灣人，我也想寫封信給你們。

其實光是寫信這回事，你就可以體會出兩邊制度上有著極大的不同，在你們那邊，中國與台灣之間的政策，只能由政府來主導，甚至只能由習近平一個人說了算。在我們這邊，用兩隻大姆指敲著螢幕，我可以很放心的發表我自己對於兩岸的看法，不用擔心台灣的政府或警察單位找上門，這是過去40年裡台灣許多為民主奮鬥的先進用生命換來的成果。在中國，也有很多為了國家進步而努力的勇敢的人，希望你們也能夠給他們多一些支持。

很大一部分台灣人的先人是從現今中國東南沿海一帶移居到台灣，這是事實，然而構成一個國家的核心是制度，台灣人相信的不是血緣、種族，我們堅持的是民主、人權、自由與法治。40年前，台灣跟中國一樣，一黨專政，政府對於人民的財產、自由與生命任意掌控，台灣過去發生的事情，我們很難過看到現在在中國仍然在上演，而且隨著科技的進步，你們政府的力量也越來越強大，我們其實很為你們擔憂。

大部分的中國人被定義成漢族，那些過去被納入疆界內的少數族群，正面臨著你們政府很大的壓迫，台灣在這40年裡瞭解到尊重每一個個體的取向與想法、尊重每一個少數團體的意願與發展，這才是國家進步與穩定的基石。我們也還在摸索，但我們真的希望大規模侵犯人權的事例別再發生，你們的政府真的該停手了。共產黨不有句話說：有壓迫的地方就有反抗，這種作用力與反作用力是才是人類社會不穩的源頭。

1971年之前，我們代表了中國，在那之後，這個世界承認了中國由中華人民共和國代表，這個毛澤東與蔣介石的對抗已經結束，中國在共產黨政府代表後，對世界、對我們的意涵也已經完全不同。過去40年，我們已經漸漸走出蔣介石，希望有一天也能看到你們慢慢走出毛澤東、走出習近平。

你們的政府在這40年間發明了好多詞彙，然而重要的不在於共產黨政府的說法，而在於他對自己人（你們）的作法，我們從蒙古、西藏、新疆、香港、維權人士、上訪民眾、低端人口、一般人民甚至名流高官的處境上得到真正的啟發；什麼是餌，什麼是現實，我們分得很清楚，我相信你們其實也明白。

台灣人不會主動去打中國人，台灣人也不想打中國人。台灣制度的承載體就是這塊土地上可愛的人民們，然而只要共產黨政府沒有放棄武力攻台，我們就必須保護前人流傳下來的信念、理想和生活方式。

中國的偉大，不在於得到台灣；中國的復興，不在於超越西方；中國的強盛，不在於買下世界。我們知道其實大多數中國人的夢，跟共產黨的夢是不相同的，真正的中國夢，是過著台灣人擁有的生活。

希望，有那麼一天，不需再等上40年，你們可以擺脫少數人的壓迫，我們可以理解彼此的不同、尊重彼此的存在。

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本文原發表於TaiwanWarmPower

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航