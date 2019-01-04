大學私校連環爆：「私校退場」背後的4大經營亂象

文：洪綾襄

「不誇張，至少10幾家私校來找我，不只虧錢的想退場，賺錢的也想走，大家都知道學校做不下去了。」一位企業負責人私下透露近期私校為求生存，到處找產業捐資入主的急迫。

私校危機並不是現在才爆發。2014年起，屏東高鳳數位學院宣布停辦，開啟私校退場第一槍後，又有永達技術學院、興國管理學院、台灣觀光學院和高美醫護管理專科學校，陸續走上轉型或退場之路。

圖／吳尚哲攝 亞太創意技術學院因董事會與教職員溝通破局,被迫從轉型走向退場。（圖／吳尚哲攝）

2018年適逢龍年新生就讀大學，招生狀況理應有所改善，卻一連5所私校爆發危機。

2月，亞太創意技術學院因接手的怡盛集團董事長黃平璋，被教職員指為覬覦校產的禿鷹，雙方溝通破局而確定走上退場；苗栗地方法院在12月裁定由工會代表進入臨時董事會，處理校產清算與職員退撫。

5月，大華科大因蓋新大樓，出現財務缺口，董事會向外尋求新資金，卻爆出旅美博士陳志光團隊，與香港敏實集團兩派人馬搶買大華爭議，最後確定由敏實集團入主。

10月，才升格3年的康寧大學，因台南校區招生不佳，準備申請降為技術學院，卻被查到違法招收斯里蘭卡外籍生，並涉及非法打工等行為遭重罰；連高註冊率的護理系都被牽連減招，前景堪憂。

11月，南榮科大則因教學品質低落被勒令108學年度停招，但財務也即將瀕臨赤字，而董事會仍未有積極動作。

12月，前身為復興工專的蘭陽技術學院宣布6系停招，只保留餐旅管理系，按時程推算，最快4年後停招科系就會退場。

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亂象1：假留學真打工──未盡輔導責任，外籍生違法工作

不僅上述5校，和春、崇右、中州也面臨註冊率連年低落、財務赤字的問題，如果不是少子化的因素，學校是怎麼把自己搞倒的？「他們不是壞，而是笨。」一位教育界人士直言。

以招收外籍生來說，技職學校為響應政府新南向政策，同時拓展生源，近幾年以「國際產學專班」等名目招收東南亞學生，南華、明道就相當積極。只是正規做法是學校派人到當地國家招收高中生，檢附財力證明並通過英語和華語能力測驗後，才能來台就學，門檻不低；因此有學校砸重金，直接派老師到當地輔導學生語文能力，日後來台也比較容易適應。

然而需求一高漲，就出現所謂的國際留學中介，當然也不乏惡質的人力仲介，反過頭來先幫學生找到工作機會，透過學校與外交部申請學生護照，遂行「假留學、真打工」，再與學校拆分學生來台工作的佣金。而學生為了籌措學雜費，到了台灣也就真的必須去非法打工，而不是念書。

一位教育部官員私下透露，康寧表示自己被仲介騙；或許可能，但校方高層飢不擇食，為了讓這批沒有財力證明的學生來台，竟承諾會發4年全額獎學金給學生，外交部才核發學生簽證。如今被抓包、被教育部要求全額給付獎學金，校方竟然還與教育部討價還價，實在是說不過去。

圖／翻攝自官網 2001年中州升格為科技大學,但長期低註冊率和財務赤字仍無法改善。（圖／翻攝自官網）

亂象2：廣設低門檻學程，學分班學生輕易取得日間部學籍

根據教育部調查，康寧踩到另一條紅線是沒有經過正常管道，就把推廣教育學分班的學生轉成具有正式學籍的學生，因此被勒令停辦推廣教育學分班與非學分班。「這也是笨。」一位私校經營者苦笑，為了迎合學生，讓學分班學生透過很寬鬆的檢定，轉成正式學籍生的狀況並非少見；但再怎麼寬鬆，也都得走完程序，而康寧竟然天真到完全省略。

更令教育界叫苦連天的是，教育部這次不僅罰康寧罰得特別重，「還把大家都當賊在查，」一位私校校長透露，這學期的新南向招生有30幾個學校被停招。

亂象3：辦學不比辦企業──吃緊弄破碗，犯《教師法》天條

至今仍在處理教職員欠薪爭議的亞太創意技術學院，則是讓所有有意接手私校的企業家作為殷鑑—在搞定教職員退撫前，不要貿然進場，因為只要碰到《教師法》第14條（教師聘任後，除有判刑確定等事項者外，不得解聘、停聘或不續聘）和《教師待遇條例》第24條（私立學校未依聘約支給教師薪給時，其所屬學校財團法人全體董事應就未支給部分與學校負連帶責任）這兩大天條，操之過急反而會惹得一身腥。

亞太前身為親民技術學院，早在2001年時就因為辦學每況愈下而被教育部接管。2016年公益董事李金桐力邀怡盛董事長黃平璋接手，怡盛集團為中國前5大物業管理外商公司，在台灣有台北101大樓、宏盛帝寶等客戶，管理近千棟大樓，人力需求很高；卻萬萬沒想到辦學不比辦企業。

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根據亞太教師與高教工會指控，該校易手後，多達19個科系停招，卻未新設科系，黃平璋承諾的資金遲遲未到位，卻已利用校址開公司、安插人事、逼退資深老師，強烈質疑黃平璋是刻意把學校辦到倒，好接手價值達11.88億元的校產。黃平璋起初反告誹謗，但不敵亞太教員強悍，後來索性連捐出的1.5億元都不要了，率眾退出董事會。

教育部次長姚立德坦言，每一所學校退場都是藝術，為平息眾怒，亞太已將校地信託，而設校基金僅存約3000萬元將用以資遣老師，學生已全數轉學到育達等鄰近學校或安置，目前亞太停水、停電，確定走入歷史。

其他私校校長表示，其實只要董事會和職員溝通暢通，亞太並不一定要走上停辦；但這件案例讓有心接手的企業起了寒蟬效應。

亂象4：董事成員家族色彩濃──不時爆弊案，硬撐著不退奈他何？

反觀部分私校董事會要是背景夠硬，教育部要管也是有心無力。在教育圈，有幾個家族特別以經營私校著稱，例如在2018年初驟逝的康寧大學董事長鈕廷莊有私校天王之譽，董事之一吳慶堂為啟英、治平高中董事長，號稱全台最大私立中學體系經營者。位於彰化的中州科技大學，現由醫師柴洵清家族入主，也引進秀傳醫療體系資金，另一董事、隆慶興實業董事長蕭松喜，家族在員林經營大慶商工，同時也是17年前轟動一時的景文案關係人、《國語日報》前董事長林昭賢的舅舅。

但若要論背景最硬的，和春技術學院羅家要算數一數二。其實早在102學年度和春就因教學品質低落被教育部列管，但2017年仍爆發涉嫌找來上百名中年原住民人頭新生，以美化註冊率，詐領教育部上千萬元補助費，遭到行政處分，勒令6系停招。

解法1：公私立同步瘦身，貼緊產業特色

和春董事會由前立委羅傳進家族組成，羅氏家族深耕高雄政商關係，除了教育之外，也經營戲院、環保、保全、護理之家、漁業公司，由家族成員各任要職。羅傳進兒子羅世雄曾任兩屆立委，後轉赴行政院南部服務中心擔任執行長，目前為和春執行長與企管系教授；羅的妻子呂綺修則擔任該校副校長，雖未違反《私校法》規定董事不得兼任校長及其他行政職務，但可見家族參與校務甚深。

「為什麼台灣高教陷入窘境？因為大家都在卸責！」民進黨立委鍾佳濱直言，「這是一個共犯結構，學生、老師、學校都不肯誠實面對。」鍾佳濱認為，解方應該是：公私立學校同步瘦身、縮小規模、特色經營。

中華大學校長劉維琪亦認為，少子化浪潮是危機、是轉機、也是看出退潮後誰有穿褲子的良機，不過現行的《私立大專校院轉型及退場條例》草案卻是一味逼私校退場，對有心辦學的私校並不公平。

未來10年，若大學新生人數會減少10萬人，以一所學校3000人估算，至少要倒30家，而且由教育部的態度來看，該倒的都會是私校。劉維琪直言，教育部這時要講清楚，高等教育到底是要走市場制還是公共化？如果教育部有意走向「天下為公」，卻綁死私校學雜費，它合理嗎？「現在是鬆綁學雜費最好的時機，私校也不敢漲太多，但能給予空間發展特色，否則就算超過3000人也活不下去。」

2017年行政院通過《私立大專校院轉型及退場條例》草案後，教育部便成立專案辦公室，積極輔導問題私校退場轉型。參事張明文分析，有鑑於日韓在私校退場上，日本採取財務控管，韓國則用評鑑機制，台灣綜合兩者，訂出財務與教學品質指標，並且公開校務資訊，一旦有紅字警示，就會要求學校改善、或是董事會持續捐資；但若如華梵大學註冊率低、連年虧損破億元，而校務基金仍有10.34億元，就不會為難校方。

解法2：提供退場誘因，不應一味排拒財團

然而要退場，也須給予配套和誘因。一位校長直言，想轉做長照機構，內政部、衛福部會同意嗎？想改辦高中或五專也沒那麼容易，因為大學的地目是「文高」，要變更地目為「文中」才能改制，一申請就是數以年計。

近來教育部把中信金融管理學院模式奉為圭臬──引進企業、改為獨招、小而美的利基學校；但審查程序仍繁複，許多私校經營者認為，既然校產都已信託就應簡化流程，讓承接者更快上手。

說到底，私校轉型退場只是高等教育規畫的一部分，當局者應趁此時提出更具宏觀的高教政策，讓台灣擺脫過度競爭、過度招生的惡性循環，轉捩點就在此刻。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航