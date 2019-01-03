長輩熱衷選舉、投票，是因為「不想被遺忘」

文：王漪（心靈輔導老師）

過去許多年，我在臺北工作，但戶籍所在地在南部城鎮，我很少刻意返鄉投票。一年多以前，母親的健康問題越來越多，需要人照顧的時間增加了，她雖然勉強還能自理，但家中變得隨時要有人在，為了分擔照顧者（我的弟弟妹妹）的辛勞，我開始每個月回家「輪值」10天，這是我半個世紀以來跟家人互動最多的一個階段，也看到很多我過去沒機會注意到的事。

最近這次的輪值，剛好是在11月九合一選舉前後，既然必須被「綁」在家裡，看電視成了唯一的消遣，我也就毫無選擇的接受了選戰轟炸。一方面看著電視上日夜放送的選舉新聞（有些「新」聞可以連續重複放送上百次，類似洗腦）；一方面也觀察著家人在這次選舉中有怎樣的反應，因為外顯的行為，透露著內心訴求。



在台灣，我的家庭成員6人，共兩代，第三代的外甥女在國外。我們是典型的「熟齡」家庭：小老人照顧老老人，最老的94歲，最年輕的剛過50，佔比例最多的是60多歲的3位。成員雖然不多，但各自的成長背景差異滿大，儼然也就形成了一個不同世代，觀點差異很大的小社會。這個小社會，也可以看成是大社會某些現象的縮影。

Photo Credit:中央社

相信在選舉前後，大家都有看過這一則消息：「英國媒體BBC替2018年台灣選舉做了綜藝化和娛樂化的結論，配合數位時代的來臨，台灣的選舉也跟著轉型⋯⋯」

這個說法究竟是褒還是貶，我個人很難下定論，從一個對政治涉入不深的小老百姓立場來看，我最淺層的感受是-「讓人投入一場綜藝秀般的選舉，總比街頭暴動流血好一點」選舉沒出亂子已是萬幸，至於未來的施政，該做的事很多，就且戰且走吧。

關於選舉的各類分析報導，大家在選舉前後也看夠聽夠了，我就不多說，我想跟大家分享的是在那場「選舉秀」的過程中，我在我家裡這2.5代（60以上，80以上，60以下）的選民中，看到了什麼，也許這些分享也能讓你聯想到自己家中的選民，曾經在那一大場「選」、「秀」經驗到什麼。

長輩投票

他們是「外貌協會」，但，並不只是年輕人看重的「顏值」。先從最老的一代說起吧，父親94，母親88，他們都曾經在教育界服務，是知識分子，還算年輕時也曾認真投票，老了，行動不便了，就改為看著電視品頭論足，用嘴投票了。雖然是現代人，但他們對政治領袖的評斷，大部分是跟候選人政績無關的，他們都曾在威權時代生活過許多年，當年因為不太有選擇權，也就相信「誰有當家的命，就當吧！」

他倆把重點放在「誰比較有帝王之相」哈哈，很「清朝」吧！而且這些想法並非年過80才有的，我記得父親在60多歲時，就評論過某個總統候選人「望之不似人君」，這句話原是出自孟子見過梁襄王之後發出的評論。那時，我們都還較年輕，心裡的疑問是－「那，要怎樣才望之似人君呢？」

我們不想直接問，怕引出更多的訓誨。但從他日常稱讚別人的描述，大約可以歸納出以下結論－「天庭飽滿、地閣方圓、目若朗星」之類的，這種以「相」論人有無領袖命的思維方式，至今仍在。

Photo Credit: davidreid @Flickr CC BY SA 2.0

例如，我母親欣賞呂秀蓮，不太支持小英，理由是：「小英的髮型不好，風一吹就亂，呂秀蓮的頭髮比較整齊，像個總統⋯⋯」當然她對另一位「頭髮不容易吹亂」的小馬哥，仍十分心儀。所以，當她看到「韓流」的場子，她的第一個反應是：「這人是誰啊？長得不漂亮。」母親的論述常令我們發笑，但因為她已經年老，我們也都順著她，不予爭辯，隨她高興就好。

雖然這種「以貌取人」的政治思維看來有點荒謬，但仔細想來，這樣的人不在少數，有人喜歡穿西裝打領帶的，有人喜歡穿襯衫的。這個輩分的人當中，除了重視相貌，也重視「出身」。

相信「天子命」比其他因素更重要。有這類想法的長輩也不會對國家造成多少負面影響，因為，他們正在日益凋零。「帝王」已遠，但每個人對「帝王之相」自有其定見，若真有機會比對一下，可能會出現滿有趣的多重面貌。

60歲後第一次投票 還想證明自己曾經是對的

說完最年長的一代，再談談60多歲的初老之人。我和我的弟妹都是這個階段的人，這些人出生於戰後嬰兒潮，在所謂威權時代成長，趕上過台灣經濟起飛，也面臨最近的年金改革等問題帶給他們不少的困惑與不安。

1987年，政府開放大陸探親，弟弟當時還在軍中，他說：「我們前半輩子都被灌輸要消滅共匪，忽然，兩邊就變成可互通了，那我們以前吃那麼多苦，受訓練，建立的信念，難道全都錯了嗎？」

如果用最少的字來形容這代人的感受，那就是－「小時很苦，後來靠著努力日子越過越好，但沒想到臨老似乎有可能變成⋯⋯『老貧殘』」他們其實知道自己這一票未必能改變什麼，但至少還是要用選票讓自己的聲音不完全被忽略。我60出頭的弟弟是這種選民，生平第一次，他嚴正地告訴我一定要投票，我說：「反正我們這裡不必選也知道結果。」他說：「少輸為贏。」

於是我們排著長長的隊投了票，那些排隊的人龍讓我看到，人們是在乎這個選舉的，而且他們接受以這種方式表達自己的選擇。

Photo credit: 關鍵評論網 李修慧

終於，弟弟的期望如願，當競選結果出爐，他罕見的高興蹦跳，跟我說：「我投的，都如我所願了！」他的一票看似沒改變什麼，但是，從他的候選人得票數來看，是「少輸為贏」他是感到安慰的，因為知道跟他有類似想法的人很多，而且比往年更多。

這群人並不知道彼此是誰，他們的候選人是否當選，也不是真的那麼重要。重要的是一種隱性的同體感，知道自己未必總是贏家，但也絕非社會快速變遷下的孤鳥，沒有主導權，但有制衡力。

後中年期的女性，在選舉期間呈現出來的高度熱情也滿有趣，這些女性平日盡是柴米油鹽，年齡造成的身材容貌走樣，也使得她們不太敢恣意地綻放熱情。但當她們躋身於成千上萬的狂熱人群中，可以盡情釋放一種無需為任何後果負責的熱情，那就瘋狂一下，可以短暫的熱愛某個偶像，也算是一場酣暢的宣洩吧！

不管誰當家 我也得打卡顧三餐

家裡最年輕的是剛滿50歲的弟媳，她還在工作，公司裡的休假是採輪休制，所以選舉日她是要上班的。在投票當日，她曾經利用空檔出來兩三次，想要投票，但都因為看到長長的隊伍而作罷！晚間，她也沒精神看投票結果就睡覺了，撂下的一句話是：「管他誰當選都無所謂，只要我店裡客人多買幾件衣服就好！」

類似的話，我在日常也聽得很多，我在臺北因為住得遠，經常得搭計程車，20多年前，計程車司機的政治立場比較鮮明。我曾經搭過一輛車，行到一半，司機叫我換一台車，車資他也不要了，他跟我說：「我要去集合了，去抗議！」最近幾年聽到比較多的是：「都一樣啦，誰選上，我明天還是得開車啊！」1970年後出生的人似乎比前兩代的人更務實些，要的是生活好，治安好，有錢賺。

最後說說我自己，我是一個資深的媒體工作者，一個做心靈培育的教師，習慣於觀察周遭的事。我覺得這次選舉因開票延誤，被稱為史上最亂糟糟的選舉，但整體來說，我覺得台灣的民主政治是在進步的！

我們需要養成一種能力，可以看見好的事情，說好的話，體恤每個人的付出和需要，祝福這島上的土地和人民，因為這裡是我們共同的家。

本文經愛長照授權轉載，原文發表於此

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航