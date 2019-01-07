你對於教養的完美期待，和對另一半的包容是否產生了矛盾？

文：許嬰寧 心理師

我怎麼對另一半這麼有情緒？

「我不想要小孩跟你一樣！」

「你可不可以不要這樣？超不衛生！」

「你自己小時候這樣，不代表我們孩子就要這樣！」

和對方結婚前，早就知道對方不是完美的。（自己也不是）

我們可以接受另外一半，學歷可能不高，衛生習慣普通，沒有耐心，挑食，會講髒話，有時候說算不算話，闖紅燈⋯⋯這些無傷大雅的事實。

即使如此，還是嫁給了他、娶了她。那為什麼，在有了孩子之後，卻突然缺點都放大，變得無法容忍，甚至希望他不要在孩子面前展現出這些「早就有的缺點」？ 我怎麼突然對另一半有這麼多不滿的情緒？

因為你愛子心切，不希望教養有一點差錯

孩子在我們心目中是全新的生命、全白的白紙、完美的開始。我們希望盡全力給他最好的的環境、最好的教育，讓他成為一個幾乎完美的人（爸媽看著新生兒，誰不是這樣想的？）

但我們看待另一半並非如此。我們知道對方不完美，但我們早已接納。

我們擇偶的條件很多，但最後往往選擇了綜觀大局最合適的那一個。他可能並非頂尖，但你知道自己也不完美，你們在一起有許多包容和愛、透過溝通和調整，你們願意，接受對方的好與壞。

你對於教養的完美期待，和對另一半的包容，產生的矛盾

原本，可以接受另一半的各項條件八十分（例如：EQ、道德、語言能力、耐心、太多了），但在孩子面前，就出現了矛盾的心理。我不希望我的孩子「只有八十分」，我當然希望他可以「青出於藍勝於藍」啊，所以拜託，另一半你可以不要再抖腳、不要再講髒話、不要一直玩手機、不要浪費食物、不要嘴硬、不要不洗手嗎？

這一半：「你就不能做個榜樣嗎？我像是多帶一個大baby一樣！」

另一半：「我們交往以來我就一直是這樣，你現在是怎樣？」

年輕父母的各種不滿情緒，多半來自焦慮和抗拒

留意各自的出發點，講話的方式和時機。洞悉彼此在氣頭上說話的背後，隱藏的是哪一種心理狀態：孤單、抗拒、焦慮、保護或轉移，了解對方，就可以減少在口角上爭執，而真正達到溝通目的。

一、孤單：渴望找個並肩作戰、共同目標的夥伴

「你就不能做個榜樣嗎？我像是多帶一個大baby一樣！」

這句話表面上相是抱怨、要求、抗議，想必是在情急之下講出口，但其實他尋求的是一個有共同目標的作戰夥伴。也就是說，「我希望你也能做給孩子看，讓他知道我們對這件事情的看法是一致的。」或者是，「我們大人如果說的跟做的不一樣，會讓孩子很難配合，這樣教起來會越來越困難。」先放下我們的情緒，帶孩子已經夠累了，要用最有效率的方式和另一半達到溝通，別讓抱怨最後變成耳邊風。

二、抗拒：不願被調整、被汙名化、以及被攻擊

「我們交往以來我就一直是這樣，你現在是怎樣？」

或許說的沒錯，可能他本來就是這樣。只是，現在狀況不同了，現在還有幼兒正再觀察學習。不過即使如此，大人當下還是會產生抗拒，糾結在被對方調整的抗拒當中。交往這麼久，互相體諒包容，那些從來不是大問題的缺點，為何現在都要我改過？為何這樣就變成大baby？為何這樣就會破壞他的教育？為何一直攻擊我？我跟你一樣第一次當爸媽，你現在是怎樣？這些是合理的抗拒。他不是不願意調整，是他需要時間適應，乍聽之下，像是你在要求他，他會覺得莫名。但其實你是為了孩子在與他溝通，而非為了他個人喜好而批評。

三、焦慮：渴望成為最好的父母背後的壓力

「不要每次都讓我當黑臉！」

如果可以，誰都不想永遠扮黑臉。可是當另一半無法好好執行教養管理，自己又不肯鬆懈的時候，自己就成為了黑臉。這背後隱藏著莫大的壓力，是我要當「最好的父母」壓力，在養育的過程中，我們越想做好，就越焦慮。看過很多書、聽過很多分享，連結到自身的成長經驗，更加不敢大意，努力努力再努力。可是，這樣的壓力容易讓自己陷入黑臉焦慮，引發對關係的不滿，造成口角，卻無法感化另一半，因此自我期許過高並不是最好的方法。

四、保護：愛護孩子而延伸的對外攻擊性

「你家是怎樣教的我不管！」「我可不想要兒子和你家XXX一樣！」

很多父母很難想像自己會講出這種話（批評對方或對方家人、透露出不滿和不認同），但是情急之下，卻脫口而出了。因為愛子心切，生物本能就會對外產生攻擊性，有時候為了鞏固自己的做法和立場，甚至會不小心拿對方的成長背景做對比。這些都是出於保護孩子，可是別忘了，婚姻本來就是兩個截然不同的大家庭結合，無須在無關的時候多做批評，如果要深入探討，也要選在心平氣和的時候，才會比較有效。

五、轉移：認清轉移情緒並非消化情緒

「你現在就這樣，那就不要生第二個了！」

父母深知不要把壞情緒遷怒於小孩，因此只好強忍住，不在小孩面前和另一半發飆。可是，累積到後來，無法消化，還是會在其他地方表現出來，例如：對約定的事情不感興趣了、對共進晚餐沒有力氣、對於對方提出的要求不想配合、對對方家人的聚會更是懶得露臉。情緒是正常的，需要正確的出口。別讓情緒累積、轉移，造成關係緊張。

在教導孩子面前，我們都是新手，更是夥伴。別讓情緒使你們對立，失去了最堅強的夥伴關係，也失去了給孩子看的包容典範。

延伸閱讀

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九