米老鼠緊張了！1923年的美國電影、書籍與歌曲正式進入公有領域

美國有線電視新聞網（CNN）列舉了數件2019年最值得期待的事情，其中一項絕對最讓骨灰級影迷、書迷與樂迷感到興奮。

Photo Credit：IMDb 《孤兒流浪記》（The Kid, 1921）劇照

這是美國近20年來再有大批作品進入公有領域，但其實這批作品早在1998年應該就要公有化，好比《孤兒流浪記》（原稱：尋子遇仙記，1921）就是在這之前進入公有領域，然而這批1923年之作卻因為種種因素而拖延了20年之久。

依照1998年前的規定，作品版權期限是自公開發行後75年為限。但據傳迪士尼為了避免在2003年失去米老鼠（該角色1928年首次出現）的版權，所以設法說服國會延長期限以保護其商業利益。

美國國會的最後決議是將作品版權期限往後延長20年，成了95年。而如果是文學作品，原訂作者死後50年進入公有領域，則延長至70年。從此，公有領域整整空轉了20年之久。

雖然作品進入公有領域會導致版權持有人在利益上的損失，但是好處也是顯而易見，有些作品礙於複雜的版權而無法被合法發表，使之最終被遺忘，甚至遭到損壞，處在沒有良好保護的情況底下。進入公有領域之後，反而是讓這些作品重獲重視的大好機會。

回顧歷史，有些作品也正是因為進入公有領域而漸漸獲得認可，法蘭克．卡普拉（Frank Capra）的《風雲人物》（原稱：莫負少年頭，1946）便是在1975年因為版權更新的失誤而意外掉進公有領域。這部原先評價平平的作品，反而就因為在電視台上反覆播映而起死回生，變成家喻戶曉的經典。

在今年會進入到公有領域的電影作品不勝枚舉，除了卓别林電影，還有眾多名家之作，如西席．地密爾（Cecil B. DeMille）首次拍攝的《十誡》（The Ten Commandments, 1956）【註1】、巴斯特．基頓（Buster Keaton）的《待客之道》（Our Hospitality）、華萊士．沃斯利（Wallace Worsley）的《鐘樓怪人》（The Hunchback of Notre Dame, 1923）和哈羅德．勞埃德（Harold Lloyd）主演的《安全至下！》（原稱：銀漢紅牆，1923）等經典電影。

對骨灰級影迷、文學迷與樂迷，這是美事一樁，但對迪士尼而言，每過一年就像是宣告他們死期將至。他們賴以維生的經典角色米老鼠在1928年11月18日首次在8分鐘的有聲短片《汽船威利號》（Steamboat Willie, 1928）中登場。這意味著在2023年，迪士尼將會徹底失去米老鼠的版權，屆時米老鼠可以被任何人合法取用，到時候跑去加入DC的正義聯盟都不是不可能。

預計迪士尼會在這5年間使出洪荒之力要求國會再延長版權年限，值得關注。不過這次迪士尼如果再出招，恐怕會面臨到遠比1998年更劇烈的公眾反抗和輿論壓力。

Photo Credit：IMDb 《安全至下！》（Safety Last!, 1923）劇照

不過美國這波「公有熱潮」對台灣影迷而言影響並不大，因為台灣在1980年代前對電影等視聽著作的保護期限是最初發行日起10年內，很多海內外作品早早就推出了所謂的「公版」。後來是因為美方向台灣施壓，才在1985年修法，最後只允許1965年7月11日發行的作品屬於公共所有。這也是為什麼我們能輕易在市面上找到一些卓別林的經典老片。

後來台灣在2002年加入世界貿易組織，連1965年前發行的公版影片都成了違法。在2004年7月10日的大限過後，這些公版電影不被容許在市面上流通，也不得再重製。

不過也如同各位所見，這些老片還是能夠輕易取得，許多店家照賣不誤。因此對於台灣影迷而言，1923年的美國電影重見天日一事，似乎不是什麼驚天動地的事就是了。

【註1】西席．地密爾一生拍了兩次《十誡》，大家熟知的應是卻爾登．希斯頓（Charlton Heston）演的1956年有聲彩色版。

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