4位獨派大老公開信「逼宮」 蔡英文：誰要選、誰不選，不是誰說了算

昨（2）日中國國家主席習近平發表了《告台灣同胞書》提出探索兩岸一國「兩制」台灣方案，而總統蔡英文也很快的公開回應指出「從未接受九二共識，中國沒有做到心靈契合」。不過今（3）日早上，總統府資政吳澧培和總統府前資政彭明敏、長老教會高俊明牧師、中研院前院長李遠哲聯名在平面媒體給蔡英文一封「公開信」，要求蔡英文放棄連任、並交出行政權。

吳澧培等4位大老聯合發表的公開信中，主要提出兩點訴求，一是「請蔡總統放棄連任」，二是「請總統交出行政權，退居二線」。吳澧培表示，蔡英文過去做得不好，民調很低，很多事情都是在做算計與連任準備，這樣在2020年不會選上的，「這樣會害自己、害民進黨、害台灣」。

以下為吳澧培、彭明敏、李遠哲、高俊明公開信全文：

致蔡總統的公開信－敬請不要參選連任

這是我們極不情願、極不希望也極其痛苦的公開信。面臨如此嚴峻、險惡的關鍵時刻；不寫，不僅有愧身為台灣人／台灣公民／綠色價值支持者的立場與身份；如此岌岌可危的情勢，也不容我們再沉默、再姑息、再坐視下去。

兩個訴求：請蔡總統放棄連任、交出行政權 退居二線

我們的呼籲與訴求非常明確：第一、請蔡總統放棄連任的野望，公開宣布只做一任；第二、請總統交出行政權，退居二線，落實憲法第五十三條「行政院為國家最高行政機關」的明文規定；由新任行政院長全權組閣。

「九合一」選舉血淋淋的現實擺在眼前，台灣派被逼到牆角，非徹底改弦更張不可。台灣人民已對蔡總統投下不信任票，也給民進黨丟出震撼彈，台灣人民沒有欠總統分毫，百分之百是總統您辜負了台灣人民的付託。2016年台灣人民歡欣鼓舞的把您送上總統寶座，又讓民進黨成為立院絕對多數黨，總統您的權力基礎之大之廣，較諸前總統李登輝有過之而無不及。不旋踵開兩年而已，選票硬生生掉了兩百萬之多，四都十三縣市只剩二都六縣市，您午夜夢迴，捫心自問，認為自己還有機會「再站起來」？人民還會支持您再戰二Ｏ二Ｏ嗎？

敗選之後，最嚴重且迫切的危機，就是台灣門戶洞開；四都市長既是「九二共識」又是「兩岸一家親」，從南到北連成一氣，台灣形同不設防的國家，中國勢力排閥而入，譬如水銀瀉地，無孔不鑽，台灣的國家安全閥眼見就要失靈了。蔡總統您還有能力掌國家之舵？本來權力極大化的蔡總統，不只被打趴，而且跛足已現，如今在人民對您能力信任度極小下，還有什麼權威可以領導政府？取信人民？對抗內外交逼的邪惡？

善用行政立法權：阻卻中國統戰 遏制裡通敵國

當務之急，唯有把中央執政的力量發揮到最大。為了阻卻中國統戰、遏制裡通敵國的惡苗孳長，有而且只有強化在握的行政與立法權之一途。執政黨在國會依然多數，該立什麼法就立什麼法；徒法不能自行，還得靠中央政府把關，該嚴格執行就嚴格執行，絕不寬貸。如此雙管齊下，只有選拔一位強而有力的最高行政首長，一舉提振士氣、展現實力，而且馬上可以贏回民心；為二Ｏ二Ｏ奠下勝基。

不能徒託空言，我們也願意提出閣揆人選的條件。既然賴閣非總辭不可，我們認為最好人選，必須有理念、有能力、有行政經驗，而且有成績可以為人稱道，更重要的是完全沒有獵取大位的野心，從而可以抖落包袱，勇往直前。

剖腹相告：端看蔡總統的智慧與抉擇

這是最壞的時刻，但我們對台灣民主充滿信心，對台灣人民充滿信心；這也是最好的時刻，全世界─尤其美國─都已警戒中國的野蠻崛起，而台灣正是民主防線中的砥柱；台灣要自助才能人助。無論國內或國際情勢，「現狀」已證明是不可能「維持」的。交好美、日、歐盟等民主國家，才是趨吉避凶之道。

總統，您當然可以一意孤行，繼續做連任大夢。那麼我們可以斷言，綠營中一定有人起而爭鋒，屆時我們不得不支持另一組候選人。綠營會不會分裂？會，蔡總統您會不會連任成功？否。我們已把損益利害剖腹相告，所以分裂之咎不在我們，責任還是由您承擔。

言盡於此，端看總統您的智慧與抉擇了。

連署人：彭明敏、吳澧培、李遠哲、高俊明

《新頭殼》報導，吳澧培談到對於發起公開信想法的緣起，吳澧培說他與彭明敏本來就常有聯繫，選後也與李遠哲聯絡、討論，發現大家心裡的想法都很接近。至於資政高俊明牧師，吳澧培指出是在2週前聯繫的，他們三人決定要發公開信後，決定再找一位80歲以上、也都無黨籍、也都為台灣有特殊貢獻、及沒有個人政治企圖心的人，就想到高俊明。

前民進黨新潮流系元老、有「台獨理論大師」之稱的林濁水在臉書指出，這是「超級大地震。只是這地震震央居然不是來自於以大改革自我標榜的中生代，而是來自於老老生代。」

在中國媒體產業任職多年的胡采蘋則在臉書說，「買了那麼大報紙版面，四個人加起來快三百歲，還講不出來挺誰喔，什麼叫放出行政權，是叫蔡英文當虛位總統，選一個你們拱的行政院長嗎⋯⋯」

這四位「大老」是誰、又做過什麼？

84歲的吳澧培，台大經濟系畢業，1973年他成為美國阿拉斯加國家銀行副總裁。2000年，吳澧培成立「海外阿扁之友會」並擔任總會會長。陳水扁上任後，任命吳為中華民國總統府資政。2006年初，吳發動台獨人士集資搶救《台灣日報》，同年6月6日《台灣日報》停刊。現任外交部部長吳釗燮是其侄子。 95歲的彭明敏，曾任台大政治系主任，是戰後台大歷史上最年輕的正教授與系主任。1963年，彭明敏獲選首屆中華民國十大傑出青年。1964年，彭與謝聰敏（政大研究生）和魏廷朝（中研院助理）共同起草「台灣自救運動宣言」，因此被國民黨政府判刑8年後，他在海外流亡23年，直至1992年返台。1996年他曾代表民進黨參選中華民國總統選舉（與謝長廷搭擋）最後僅獲得21.4%的選票。1996年彭明敏退出民進黨，組成建國黨。2000年出任總統府資政。 82歲的李遠哲，博士之前都在台灣就讀（台大化學系、清大原子科學研究所放射化學組碩士班）。1986年他以中華民國及美國雙重國籍的身份獲得諾貝爾化學獎，1994年放棄美國國籍，返台擔任中央研究院院長（1994～2006年），李遠哲也在1994年應時任行政院連戰院長邀請，擔任行政院教育改革審議委員會（教改會）召集人。2000年中華民國總統大選前，李遠哲公開支持陳水扁。2006年李遠哲發表四點聲明，提到「執政以來，政績有限，弊案不少。對於該黨未能堅持理想，未能謙卑執政，本人深感痛心。」 李遠哲：老一輩總以為自己是對的，但往往是不對的 89歲歲的高俊明，畢業於台南神學院，1957～1970年擔任玉山神學院院長，1970年當選台灣基督長老教會總幹事，1979年美麗島事件發生，高俊明因為幫助施明德逃亡，自己於1980年4月24日被捕入獄（1984年8月出獄），遭判刑有期徒刑7年、褫奪公權5年。1989年擔任台灣基督長老教會松年大學校長。2000年擔任中華民國總統府國策顧問。2013年高俊明曾拜會王金平並公開反對同性婚姻。

蔡英文：誰要選、誰不選，不是誰說了算

對於總統府資政吳澧培等人發公開信，蔡英文也透過臉書指出：「我知道有幾位老前輩寫信給我，不過這個時刻，向世界表達台灣人的心聲更重要」。蔡英文還回應，對於這些前輩們，她希望他們能夠真正去了解，這個國家所面臨的艱難處境，以及事情的輕重緩急。民進黨提名誰、台灣人民選擇誰，都有民主機制做最好的決定，「誰要選、誰不選，不是誰說了算，相信民主機制就對了。」

總統府發言人黃重諺也轉述蔡英文的看法指出，總統應該為台灣人民而奮鬥，不是為自己的權位。當中國把一國兩制端到台灣的大門口、要強迫台灣人吞下去時，如何守住台灣主權、守住民主生活方式，讓全世界看見台灣人民的意志與堅持，才是當前台灣最嚴肅的課題，「也是我做一個民選總統責無旁貸的責任」。

蔡英文也強調，「捍衛台灣，我不曾在壓力下低頭過。只要我當總統的一天，我絕對會擋住所有壓力」，台灣不會接受九二共識、一國兩制。「人民用選票託付我，就是要我捍衛這個國家，我會堅守我的崗位，用盡每一分的力氣。」

我們始終未接受「九二共識」，根本原因就是北京當局所定義的「九二共識」，其實就是「一個中國」、「一國兩制」。我要重申，台灣絕不會接受「一國兩制」，絕大多數台灣民意也堅決反對「一國兩制」，而這也是「台灣共識」。

We have never accepted the "1992 Consensus." The fundamental reason is because the Beijing authorities' definition of the "1992 Consensus" is "one China" and "one country, two systems." I want to reiterate that Taiwan absolutely will not accept "one country, two systems." The vast majority of public opinion in Taiwan is also resolutely opposed to "one country, two systems," and this opposition is also a "Taiwan consensus.”

對於獨派大老給蔡英文的聲明，民進黨中生代包括蔡其昌、立委羅致政、許智傑等人，均表達不同看法。蔡其昌上午受訪表示，「選舉失敗應該找出病因，如果沒有對症下藥，即使換了人也不會勝選，不會找回人民的信任。」

「從敗選至今，外界的批評與檢討，我都沒有反駁。」但蔡其昌說，找出到底是黨的價值與路線出問題，還是推動方法出問題，這才是面對敗選該有的態度，如果不面對這些問題，採取最便宜行事的作法換一個人，選民不會買單。

民進黨立委羅致政受訪時也表示，可以理解這些大老的焦慮及憂慮，但他認為這是一個時機不對、訴求不宜，而且非常負面；更遺憾的是，這個聲明對於國內、對岸乃至於國際釋出錯誤訊息。

羅致政解釋，所謂時機不對，是指中國國家主席習近平昨天才剛發表對台灣不友善的言論，今天就出現這個聲明，照理說這時候應該是登報表達對習近平的不滿及反對，結果反而槍口對內，製造內鬨。此外，羅致政也說，行政院長的權力來自於總統，如果總統宣布不連任、跛腳的話，行政院長怎麼會有權力；一個跛腳的政權如何叫得動文官、推動重大政策。如果總統宣布不連任，問題才會是開始。

民進黨立委許智傑則說，民進黨有初選機制，請給蔡總統保留一點空間。這幾個月執政黨盡量努力，到時候如果人民對改革有感、肯定蔡總統，她就繼續選，如果到時候民眾無感，當然蔡總統也可以考慮4大老的建議，最後來做決定。

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核稿編輯：楊之瑜