除了說「I am sorry」，還可以怎樣用英文道歉？

文：Shen

人非聖賢孰能無過？我們都難免有意或無意得罪到別人，在此VoiceTube分享五種道歉的方式，讓你在需要道歉的時候，可以用誠摯的心加上順暢的口語道歉，並得到他人的原諒！

儘管無法避免犯錯的人性，不過道歉其實是人生必學的重要課題。有勇氣道歉不但可以有機會和被得罪的人和好，也有助於道歉者的心理健康。讓我們先來看看Wellcast教大家如何道歉。

1. Sorry和apology／apologize的差別

首先，我們來看看sorry和apology／apologize的差別。

根據劍橋字典的解釋，sorry除了是「抱歉」的意思以外，也可以表示「遺憾」，所以你說I am sorry的時候，也可以表示「我很遺憾」，端看上下文怎麼用！例如：

I am sorry to say we decided to hire someone else.

我很遺憾地通知您，我們決定雇用他人。

而apology （名詞）或是apologize （動詞）就是一翻兩瞪眼的道歉。例如，Bernie Sanders在擔任美國參議員時受訪表示美國應針對蓄奴制度表達歉意。

We have got to apologize for slavery.

我們應就蓄奴制度道歉。 同樣的意思還可以這樣表達：

The nation owes an apology for slavery.

2. Randy Pausch示範正確和NG的道歉方式

再來，我們看看因《最後的演講》（Last Lecture）而暴紅的已故教授Randy Pausch怎麼教大家道歉。

合適的道歉

Proper apologies have three parts. 合適的道歉包含三部分。

What I did was wrong. 我做錯了。

I feel badly that I hurt you. 傷害你讓我感到非常糟糕。

How do I make this better? 我要怎麼補償錯誤，讓事情好轉？

NG的道歉

Pausch也介紹了兩種典型的NG道歉方式。

I’m sorry you feel hurt by what I’ve done. 我很抱歉我做的事讓你有受傷的感覺。（這口吻表示道歉的人不想做補救措施。）

I apologize for what I did, but you also need to apologize to me for what you’ve done. 我很抱歉我做錯了，但是你也應該就你做錯的事跟我道歉。（這根本不是道歉，而是要他人跟自己道歉）

3. 實用道歉英文句

了解Paush所提出的道歉原則之後，我們來看看實用的道歉句子：

I’m sorry I spoke harshly. I know I’ve hurt your feelings and I’m so sorry for that.

我很抱歉我話講得很重，我知道我傷害了你的感情，我真的非常抱歉。

harshly當副詞用是「嚴厲地」、「刺耳地」。要說「刺耳的言語」就是harsh words。

hurt one’s feelings是「傷害某人的感情」。

小編的美國朋友曾經說過這句話：

Please feel free to confront me. But please be nice, because I do have feelings.

如果我有錯請不吝指教，但是麻煩好好講，不要傷害我的感情 I was wrong to speak to you in that tone. I shouldn’t have reacted like that.

我用那種口吻跟你說話是不對的。我不應該這樣回應。

這句話也可以這樣說：

I’m sorry my reaction hurt you. I chose the wrong words, which made the situation worse. It was really my fault.

我很抱歉我的反應傷害你，我用字不當，讓整個情況變得更糟，這真的是我的錯。

apologize到底該怎麼用呢？又應該怎麼正確發音這個字？來看看Ash Beckham在TED上激勵人心的演講，順便學習正確的用法！

I keep losing my temper and I know that’s not right. Can you think of anything that could help make sure this doesn’t happen?

我一直發脾氣，我也知道這樣不對。你可以想點方法幫我不再重蹈覆轍嗎？

片語lose one’s temper是「發脾氣」的意思。要說別人「脾氣很壞」還可以用：

Anne Shirley has a very bad temper .

. Anne Shirley is quick-tempered.

I’m so sorry I spoke harshly. I know this hurts you. Will you please forgive me?

我對於講了這麼難聽的話真的感到很抱歉，我知道我傷害你了，可以請你原諒我嗎？

這邊請大家稍微留意一下forgive的用法：

forgive someone／oneself for doing something

原諒某人／自己做某事

接下來，我們來看看牛津字典的例句：

I’ll never forgive her for what she did.

我絕對不會原諒她所做的事。

人生找不到方向嗎？比爾蓋茲夫婦用他們的所見所聞和奉獻，分享給史丹佛大學的畢業生，希望他們在畢業後也能回饋社會，在這段動人的演講中也提到了 forgiveness，不確定怎麼唸好這個字嗎？點擊就可以聽發音囉！

I can’t believe I made such a mistake. Please tell me what I can do to make it up to you.

我不敢相信我竟然犯了這個錯，請告訴我可以怎麼補償過錯？

片語make up是「補償」或是「彌補」的意思，常見說法如下：

I’ll make up to you for my mistake.

我會彌補我的過錯。

不過這個片語合在一起的時候變成make-up，就是「化妝品」的意思，因為化妝品就是為了「補償」女性容貌不夠天生麗質的部份！

最後，學會這些道歉用語，還是得要把自己的過錯給彌補起來，究竟make up這個字要怎麼用呢？一起在影片中看看吧！

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本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航