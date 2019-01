除了說「I am sorry」，還可以怎樣用英文道歉？

文:Shen

人非聖賢孰能無過?我們都難免有意或無意得罪到別人,在此VoiceTube分享五種道歉的方式,讓你在需要道歉的時候,可以用誠摯的心加上順暢的口語道歉,並得到他人的原諒!

儘管無法避免犯錯的人性,不過道歉其實是人生必學的重要課題。有勇氣道歉不但可以有機會和被得罪的人和好,也有助於道歉者的心理健康。讓我們先來看看Wellcast教大家如何道歉。

1. Sorry和apology/apologize的差別

首先,我們來看看sorry和apology/apologize的差別。

根據劍橋字典的解釋,sorry除了是「抱歉」的意思以外,也可以表示「遺憾」,所以你說I am sorry的時候,也可以表示「我很遺憾」,端看上下文怎麼用!例如:

I am sorry to say we decided to hire someone else.

我很遺憾地通知您,我們決定雇用他人。

而apology (名詞)或是apologize (動詞)就是一翻兩瞪眼的道歉。例如,Bernie Sanders在擔任美國參議員時受訪表示美國應針對蓄奴制度表達歉意。

We have got to apologize for slavery.

我們應就蓄奴制度道歉。 同樣的意思還可以這樣表達:

The nation owes an apology for slavery.

2. Randy Pausch示範正確和NG的道歉方式

再來,我們看看因《最後的演講》(Last Lecture)而暴紅的已故教授Randy Pausch怎麼教大家道歉。

合適的道歉

Proper apologies have three parts. 合適的道歉包含三部分。

What I did was wrong. 我做錯了。

I feel badly that I hurt you. 傷害你讓我感到非常糟糕。

How do I make this better? 我要怎麼補償錯誤,讓事情好轉?

NG的道歉

Pausch也介紹了兩種典型的NG道歉方式。

I’m sorry you feel hurt by what I’ve done. 我很抱歉我做的事讓你有受傷的感覺。(這口吻表示道歉的人不想做補救措施。)

I apologize for what I did, but you also need to apologize to me for what you’ve done. 我很抱歉我做錯了,但是你也應該就你做錯的事跟我道歉。(這根本不是道歉,而是要他人跟自己道歉)

3. 實用道歉英文句

了解Paush所提出的道歉原則之後,我們來看看實用的道歉句子:

I’m sorry I spoke harshly. I know I’ve hurt your feelings and I’m so sorry for that.

我很抱歉我話講得很重,我知道我傷害了你的感情,我真的非常抱歉。

harshly當副詞用是「嚴厲地」、「刺耳地」。要說「刺耳的言語」就是harsh words。

hurt one’s feelings是「傷害某人的感情」。

小編的美國朋友曾經說過這句話:

Please feel free to confront me. But please be nice, because I do have feelings.

如果我有錯請不吝指教,但是麻煩好好講,不要傷害我的感情 I was wrong to speak to you in that tone. I shouldn’t have reacted like that.

我用那種口吻跟你說話是不對的。我不應該這樣回應。

這句話也可以這樣說:

I’m sorry my reaction hurt you. I chose the wrong words, which made the situation worse. It was really my fault.

我很抱歉我的反應傷害你,我用字不當,讓整個情況變得更糟,這真的是我的錯。

apologize到底該怎麼用呢?又應該怎麼正確發音這個字?來看看Ash Beckham在TED上激勵人心的演講,順便學習正確的用法!

I keep losing my temper and I know that’s not right. Can you think of anything that could help make sure this doesn’t happen?

我一直發脾氣,我也知道這樣不對。你可以想點方法幫我不再重蹈覆轍嗎?

片語lose one’s temper是「發脾氣」的意思。要說別人「脾氣很壞」還可以用:

Anne Shirley has a very bad temper .

. Anne Shirley is quick-tempered.

I’m so sorry I spoke harshly. I know this hurts you. Will you please forgive me?

我對於講了這麼難聽的話真的感到很抱歉,我知道我傷害你了,可以請你原諒我嗎?

這邊請大家稍微留意一下forgive的用法:

forgive someone/oneself for doing something

原諒某人/自己做某事

接下來,我們來看看牛津字典的例句:

I’ll never forgive her for what she did.

我絕對不會原諒她所做的事。

人生找不到方向嗎?比爾蓋茲夫婦用他們的所見所聞和奉獻,分享給史丹佛大學的畢業生,希望他們在畢業後也能回饋社會,在這段動人的演講中也提到了 forgiveness,不確定怎麼唸好這個字嗎?點擊就可以聽發音囉!

I can’t believe I made such a mistake. Please tell me what I can do to make it up to you.

我不敢相信我竟然犯了這個錯,請告訴我可以怎麼補償過錯?

片語make up是「補償」或是「彌補」的意思,常見說法如下:

I’ll make up to you for my mistake.

我會彌補我的過錯。

不過這個片語合在一起的時候變成make-up,就是「化妝品」的意思,因為化妝品就是為了「補償」女性容貌不夠天生麗質的部份!

最後,學會這些道歉用語,還是得要把自己的過錯給彌補起來,究竟make up這個字要怎麼用呢?一起在影片中看看吧!

