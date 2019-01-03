王丹看《告台灣同胞書》談話：習近平口中的「代表性人士」是誰？

文：王丹（1989年北京學生運動領導人之一，哈佛大學歷史系博士，現為華府智庫「對話中國」創辦人兼所長，哈佛大學費正清中心合作研究員）

1月2日，中共舉辦「《吿台灣同胞書》發表40週年紀念會」。在此之前，中共官方媒體一再預告，習近平將在會上，針對台灣問題發表「重要講話」，這讓外界對習近平講話充滿好奇和關注，想聽聽習近平在兩岸關係上是否提出新論述。帶著同樣的好奇，我收看了習近平講話的直播。我想，絕大多數收看的人應當都跟我一樣，會非常失望。因為習近平一番有氣無力，草草結束的講話，基本上就是老調重彈，並沒有提出任何重大的新的政策宣示。然而，在這一番老調重彈的背後，仔細梳理習近平講話的內涵，我們還是可以多少揣摩到一些，在台灣去年年底的地方選舉之後，中共在台灣問題上的微妙心態。

首先，在習近平講話的前半部分，值得注意的是，他把「祖國必須統一」與所謂的「民族復興」反覆緊密連結在一起。「偉大復興」這個詞被反覆強調，其中的涵義非常清晰，那就是把「統一台灣」這件事正式列入所謂「中國夢」的清單中，把是把收回台灣作為「中國夢」的重要指標。換句話說，習近平講話傳遞出的訊號就是，未來中共在意識形態上，將會把「統一台灣」作為中國是否能夠成為崛起的大國的重要內涵，來進一步煽動民族主義情緒，作為鞏固中共統治基礎的手段之一。台灣問題對於中共來說，已經不是兩岸關係那麼簡單，而是成為中國內部政治發展的一部分。從這個角度來理解「台灣問題是中國的內政問題」這個論述，恐怕會更貼切一些。

其次，習近平的講話始終圍繞著一個概念展開，那就是「兩岸一家親」。他說，「家裡事，要家裡人商量」，這是「兩岸一家親」的概念；他說要讓「台灣同胞」分享中國大陸的經濟改革的成果，這也是「兩岸一家親」的概念；他反覆強調要依靠「台灣人民」，也無外乎要彰顯「兩岸一家親」的概念。看來，在未來的兩岸互動中，「兩岸一家親」將成為中國方面宣傳的主軸。

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眾所周知，「兩岸一家親」是以柯文哲為代表的非藍非綠的政治力量提出的主張，習近平講話如此強調這一點，可以隱約看出中共對台灣2018年11月的地方選舉的結果的某種判斷，那就是：在他們看來，這次地方選舉的結果，是綠營的失敗，但是也不是藍營的勝利，而非藍非綠的力量將是未來台灣的主導性政治力量，中共對柯文哲的看好，幾乎可以說是呼之欲出。

第三，在老調重彈的前提下，習近平的講話也透露出一些新的提法。例如，他在講話中發出「倡議」，呼籲台灣各個黨派推舉「代表性人士」，就兩岸關係，與中方進行「民主協商」。這樣的主張，算是這次習近平講話中罕見的新論述。這裡，「代表性人士」指的是誰，就頗堪玩味了。按理說，長期以來，能夠被中共認可為可以對話，可以協商的「代表性」力量就是國民黨和泛藍陣營；如果是這樣的話，為什麼這次講話提出「代表性人士」這樣的新概念呢？

我認為，習近平口中所謂的「代表性人士」，指的就是韓國瑜。只有韓國瑜，才是區隔舊的「代表性政治人物」的所謂「新民意」的標竿人物。換句話說，習近平的講話，反映了中國方面對於台灣去年的地方選舉的見獵心喜的心態，反映了他們對於所謂「台灣新民意」的期待。正是出於這種期待，才會有這次習近平講話中對於台灣的「代表性人士」代表台灣與中國談判的「倡議」。從這樣的定調可以判斷，未來中國方面的台灣政策，將會向以韓國瑜為代表的地方縣市首長傾斜。

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最後，綜合分析這次習近平的講話，我們可以感受到態度上的「溫和」而不是「強硬」。在講話中，習近平不斷地直接向「台灣同胞」喊話，說統一後「台灣民眾將安居樂業」，台灣將「更加安全，更有尊嚴」。這明顯是受到去年11月的地方選舉的結果的鼓舞的證明。與此前中國不斷進行武力威脅形成鮮明對比的，是習近平講話試圖釋放出善意。這說明，中方對於這次台灣的選舉展現的「新民意」充滿期待，他們認為這次選舉的結果，證明台灣人更在乎的是經濟利益而不是台灣的主權與尊嚴，因此才會不斷地用「分享中國經濟成長」這樣的口號來對台灣人發動軟性攻勢，這也是一種見獵心喜的表現。

從這次習近平講話可以看出，台灣的地方選舉的結果，讓中共對於「和平統一」重新產生了期待。對於從政治到經濟都焦頭爛額的中共來說，完成與台灣的統一根本就是他們的救命符，而他們也心知肚明，武力統一的方式絕對是兩敗俱傷，甚至可能斷送他們的政治前途。而現在看到台灣的政治鐘擺開始搖動，「和平統一」的希望再一次出現，這是他們必須珍惜的機會。

老調重彈，在某種程度上就是重新對「和平統一」抱有期待的表現。只是這樣的期待，是否會實現還是最終會破滅，這，就是台灣人民要做出選擇的事情了。

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本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

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