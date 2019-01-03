【總整理】九二共識有沒有「共識」：看政治人物怎麼說，尤其是香港

對於中共總書記習近平昨（2）日重申以「一國兩制」促進兩岸統一，並重提「九二共識」，總統蔡英文火速開記者會回應，「我們始終未接受九二共識，根本的原因，就是北京當局定義的九二共識，其實就是一個中國，一國兩制。」隔了一天，各方人馬包括陸委會、國台辦，以及各政黨、地方縣市首長都忙著回應，當然也少不了台灣的好朋友「香港」。

（中央社）中國國家主席習近平昨發表五點對台講話之後，中國國台辦結束2年來對蔡英文總統的「聽言觀行」立場，直接點名批判，「民進黨當局領導人蔡英文大放厥詞，赤裸裸地宣示其兩國論分裂立場。違逆兩岸同胞改善發展兩岸關係的意願，進一步煽動兩岸對立，破壞兩岸關係和平發展局面。」

國台辦發言人馬曉光表示，「九二共識」是兩岸關係和平發展的共同政治基礎，其核心意涵是兩岸同屬一個中國，雙方均堅持「一個中國」原則。他重申說，實現祖國完全統一，是包括台灣同胞在內的全體中華兒女共同願望，是中華民族根本利益所在。「一國兩制」是照顧台灣現實情況，維護台灣同胞利益福祉，實現國家統一的最佳方式。

對於國台辦發言人馬曉光點名批評蔡英文是「兩岸衝突的製造者」，陸委會也回應，國台辦發言再次印證中共對台侵犯主權進程擺在眼前。陸委會表示，對於中共這種昭告天下、強逼台灣接受的單邊、霸道行徑，台灣絕不會妥協，「誰在破壞台海和平穩定？誰在剝奪台灣人民利益？誰在傷害台灣人民情感？台灣人民都已經聽到、看到！」

陸委會主委陳明通也開記者會表示，九二從未有共識，國際社會也認定「中國」是指「中華人民共和國」，台灣承認「一中」，等同自我閹割。陳明通說，民進黨政府2016年重新執政後，原想保留空間，因此強調尊重「1992年兩岸會談歷史事實，達成求同存異的諒解」。如今，政府立場不變，但中共卻見不得中華民國存在。

民進黨黨主席候選人卓榮泰今天表示，民進黨目前依照總統蔡英文所說的，絕對不接受一國兩制、九二共識，請中國先放棄他們所設定的一個中國原則，這樣才有助於雙方正常交流。

昨天並未回應習近平談話的國民黨，在今天下午發表聲明指出，依照中華民國憲法的規定，中華民國是一個主權獨立的國家，國民黨堅決反對台獨，這是一貫且堅定的立場，絕不動搖。

國民黨表示，習近平所提「一國兩制的台灣方案」並非「九二共識」的內涵，國民黨堅持「一中各表」的「九二共識」，習近平所提的「一國兩制的台灣方案」並非「九二共識」的內涵，目前兩岸處於「分治」的狀態，現階段「一國兩制」恐難獲得台灣多數民意的支持。

而前總統馬英九辦公室昨天只回應，「九二共識」的精神就是「一個中國，各自表述」，馬辦強調，雖然中華民國憲法的精神是「不排除國家統一」，但馬英九一再強調，目前兩岸還不具備統一的條件。

今天馬英九接受專訪指出，「一國兩制」是在1982年提出，也已經有37年的歷史，但提出那麼久，「一國兩制」在台灣始終沒有市場。而「九二共識」是1992年透過海基會、海協會達成的共識，海峽兩岸堅持一中原則，但對於所認知的含義有所不同，可以用口頭聲明的方式各自表達，後來被媒體解讀為「一中各表」，中國擔心會變成一中亂表，馬習會時表達一中各表的涵義，不會表達兩個中國、一中一台或台灣獨立，因為這是中華民國憲法不容許。至於習近平談話多次提到一中、統一，馬英九表示，「習先生有自己的緊迫性」，立場與過去一貫，只是這次內容比較多、緊迫性比較強。

新黨主席郁慕明今天則表示，新黨願意率先與中國政治協商，尋求邁向統一的和平發展機制；若跑去對岸政治協商要被關5年，他也接受。

郁慕明說，台灣各黨派幾乎都說不接受一國兩制，但究竟是不接受「一國」，還是不接受「兩制」，如果不接受「一國」，那不就是等同台獨的「兩國論」，如果是不接受「兩制」，難道是要「一制」。新黨青年委員會也在座談會上重申「一國兩制」才能增進人民幸福。

根據《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，台灣地區人民、法人、團體或其他機構，除依本條例規定，經陸委會或各該主管機關授權，不得與大陸地區人民、法人、團體或其他機關（構）簽署涉及台灣地區公權力或政治議題之協議。違者處新台幣20萬元以上200萬元以下罰鍰；其情節嚴重或再為相同、類似之違反行為者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。

六都市長：綠營首長稱是警訊、藍營市長盼包容

無黨籍的台北市長柯文哲今天上午表示，兩岸各有立場、各有堅持，才陷入僵局，也因此需要協調，「我主張有僵局，所以才要交流，有交流才會帶來善意，有善意才會比較容易突破僵局」，而他先前在雙城論壇提及的「兩岸一家親」，就是善意的表現，沒有涉及政治層面，僅限於城市交流。

柯文哲說他了解對岸立場，但仍堅持兩岸關係要秉持互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解；他也表示，習近平對九二共識有更清楚定義，但該說法目前還沒有被台灣主流民意接受，「離心靈契合還有點距離」。

國民黨籍的高雄市長韓國瑜則表示，台灣上空有兩思潮一直在碰撞，他無法說出答案，但希望大家共同去思考，也盼政治人物一起思考，勿根據自己的情感自己解讀歷史或思考。

韓國瑜說，很多政治人物表述兩岸是滑過去的沒有講得露骨或透徹，不過他仍說在台灣天空下有兩個不要懷疑，第一是「可以懷疑太陽是不是從東邊出來，但不要懷疑共產黨必須收復台灣的決心」；第二是「不要懷疑台灣人民追求民主自由的決心」。他指出，台灣的處境很困難，不僅要面對困難還要謀求人民過得更好，而當市長的責任，他會謀求讓高雄過好生活。

民進黨籍的桃園市長鄭文燦則回應，習近平的說法，事實上是證明九二共識是沒有一中各表，九二共識也沒有中華民國台灣的存在，對台灣來說，這是個很大的警訊。

鄭文燦表示，這個最新版的九二共識，各表的空間沒有了，中華民國沒有了，政府也不見了，這樣新的定義不會在台灣獲得太大的共鳴，尤其是一國兩制在香港實踐的經驗已經失敗了，要說服台灣人民接受一國兩制並不容易。他認為，北京政府也要了解，台灣的主流民意是不太可能接受北京所片面定義的九二共識。

民進黨籍的台南市長黃偉哲指出，外交、國防、兩岸政策屬於總統職權，其他人不能干預，站在地方政府立場，當然是尊重中央，但在經濟層面，他還是希望兩岸「政治0分、經濟100分」。

黃偉哲表示，習近平說他寄望於台灣人民，但習近平的講法中，「只看到棍子，沒看到蘿蔔」，如果中國大陸政府寄望於台灣人民的話，就要展現一些誠意，沒有誠意，對台灣民眾來說都是空話假話，是爭取不到台灣民心。

國民黨籍的新北市長侯友宜和台中市長盧秀燕也都說，要做好城市交流，彼此因為信賴走得更密切與順暢。

侯友宜說，只要對新北市民有利的經濟發展與建設，任何一個城市他都願意與對方密切往來，希望兩岸搭起友誼的橋梁，大家愈來愈瞭解。侯友宜也指出，選舉的結果很清楚，放下所有的意識形態，努力營造兩岸的和平往前走的和平力量，並促進經濟繁榮，讓人民過好日子。盧秀燕也表示，兩岸之間需要更多理解、包容、耐心，這次九合一選舉結果，新的民意反映出，人民要的是安定賺錢的好日子。

「深受其害」的香港：「一國兩制」早已「走樣」

香港泛民主派人士、民主黨創黨主席李柱銘接受訪問時說，香港主權轉移前，港人一度對前途有很大憂慮，於是紛紛移民，但後來稍為安心。他說，當時港人稍為安心的原因有兩點，一是當時社會上有人覺得，對於北京而言，香港是「會生金蛋的雞」，北京方面不會殺雞取卵。

二是已故中共領導人鄧小平早年提出的「一國兩制」是針對台灣而來，其後在港實施，希望對台有示範作用。當時有人想，為了台灣，北京方面不會破壞香港的「一國兩制」。

但李柱銘說，今天香港的「一國兩制」早已「走樣」。首先，香港在北京眼裡已不再是「會生金蛋的雞」，因為中國的經濟很強，全球經濟實力排名第2。其次，香港早已失去對台的示範作用。他認為，前中共領導人江澤民和胡錦濤「早已認識到無法收回台灣」，對香港的做法完全不是鄧小平的原意。

他舉例說，2014年，北京方面公布一份涉及香港的白皮書，聲稱北京對香港有全面管治權，這是北京方面取締（指取消）「港人治港」、高度自治的開始。當時文件以7國語言發表，顯示北京方面以「全面管治」取代「港人治港」的態度明顯。

接著，北京方面又強調中國憲法高於香港基本法，基本法變成子法。此外，目前北京方面更加強調「一國」，而非「兩制」。最近，高速鐵路香港站實施的「一地兩檢」，讓中國執法人員在香港境內執法，把「一國兩制」變成「一國一制」。

再者，中國全國人民代表大會通過解釋基本法涉及宣誓的條例，並有追溯權，結果令社會民主連線的立法會議員梁國雄失去議席，也證明香港的「一國兩制」已遭破壞。

李柱銘說，如今習近平提出「一國兩制」來解決兩岸統一，但從香港情況看，他不相信台灣人會接受「一國兩制」，也不相信台灣方面會有人按照習近平的提法去跟北京方面商談「一國兩制」，因為那會失去選票，大概國民黨也不會願意這樣做。

泛民年輕黨派、香港眾志祕書長黃之鋒更加悲觀地說，「一國兩制」一直沒有在港落實，是個「騙局」，不相信台灣方面會有人接受。

在「佔中運動」後，泛民一批少壯組成香港眾志，希望藉由參政爭取落實普選。但在參政的過程中，他們先有成員周庭遭禁止參選立法會議員，其後主席羅冠聰也被褫奪立法會議席。如今，香港眾志成員基本上無法參加議會選舉，各成員對香港的「一國兩制」完全不抱任何希望。

新聞來源：

核稿編輯：楊之瑜