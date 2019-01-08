寫給所有人的宗教入門書：佛教認為12歲的我與8歲的我，是同一個人嗎？

文：布克哈德・懷茲（Burkhard Weitz）

佛教徒是悲觀論者嗎？

悲觀論者會說人生中的一切都很糟糕之類的話。佛教徒則會說，人生中的一切都是在受苦。這兩者聽起來十分相似，然而，佛教徒並不想傳播壞心情。他們只是認為，人生就是如此。

佛陀教導了人們「四聖諦」：1. 生即是苦；2. 苦源自欲望；3. 苦可以終結；4. 有8種方法可以終結苦。

有些罹患絕症的人不想承認自己的情況有多糟。他們會說服自己：一切都會好轉！佛教徒認為，所有的人正是在做這樣的事。人們不想承認自己究竟有多少問題。他們害怕貧窮、孤獨、事故。又或者，他們覺得自己不幸福，因為他們負擔不起某些奢侈品。生即是苦，這是所謂「四聖諦」的第一諦，也稱「苦諦」。

四聖諦的第二諦，亦即「集諦」，所說的是：苦源自欲望。人們總會希望自己能夠成為他人，例如成為一位超級巨星。又或者，人們會希望自己的身邊能夠圍繞著許多美好的事物，遺憾的是，他們卻無法全部擁有那一切。

四聖諦的第三諦，亦即「滅諦」，所說的是：唯有當一個人停止想要擁有他無法擁有的東西，他的苦才會停止。他必須過一種知足、素樸的生活；然而，素樸卻又不能夠太過頭！一個人在放棄的過程中必須切合實際，不能一下子做得太過分，否則的話，他又會苦於自己完全不能正確地放棄。

四聖諦的第四諦，亦即「道諦」，所說的則是：有8種方法可以終結苦。其中最主要的是，要習於行善，還有必須正確地冥想。如果一個人行善得夠久，他就會停止痛苦。痛苦的消失也稱為「涅槃」。

是否有過以佛教之名發動的戰爭？

在所有世界性的宗教中，佛教是最和平的一種。幾乎未曾有過以佛教之名發動的戰爭。原因之一或許是佛教徒會試著經常培養善良與和平的態度。

佛教徒不能殺生，梵文的「ahimsa」就是絕對非暴力的戒律。

緬甸遭受著殘酷的軍事獨裁統治。執政的將領自稱是佛教徒。不過，緬甸的佛教僧侶大多反對他們。因為那些將領視生命為草芥，從而增加了許多的痛苦；然而，佛教徒卻是要尋求終結痛苦的方法。

佛教徒認為終結痛苦的方法有很多。冥想（梵文稱為samādhi〔三摩地〕），精神的沉潛，是其中之一。有趣的是，經常從事冥想，會讓一個人的內在變得更平靜、更專注、更自若。

佛教徒認為，人們也能憑藉智慧，亦即藉由正確洞悉事物，進而找到對待它們的正確態度，去終結痛苦。佛教徒所說的「正確」，指的是佛陀教導世人的事情。只不過，人們不應不假思索地接受佛陀的教誨。每個人都應當親自去證悟那些道理。

對佛教徒來說，避免邪惡尤其重要。這代表著，不能殺生、不能竊盜、不能邪淫、不能說謊、不能吸毒等等。不能傷害生命這項戒律對於佛教徒特別重要。某些佛教僧侶會清掃自己前方的地面，避免踩到螞蟻。另有一些僧侶則會過濾飲水，避免吞下什麼小動物。

佛教徒與印度教徒有何差異？

業、轉世、上師、瑜珈，在佛教中的這許多事物都讓人聯想到印度教。佛教是否其實只是某種特殊形式的印度教？

佛教和印度教都有諸如轉世，業和非暴力等觀念。

釋迦牟尼佛出生和死亡都是印度教徒。也因此，印度在1947年獨立後的首任總理班智達尼赫魯（Pandit Jawaharlal Nehru）曾表示：「佛教是某種形式更新的印度教。」

事實上，在北印度和尼泊爾，有些佛教徒會和他們的印度教鄰居一起過某些宗教節慶，或是在同樣的寺廟裡祈禱。儘管如此，這兩種宗教還是有所差異。佛教徒所講述的故事與印度教徒的不同。特別是，佛教徒拒絕將社會區分成種姓。在佛教徒的觀念裡，所有的人生而平等。

此外，有別於印度教徒，佛教徒總是希望能為自己所信奉的宗教爭取更多的信徒。時至今日，大多數的佛教徒其實都是住在印度以外的東南亞。他們在各地都能配合當地的習俗。寮國的佛教徒相信，有32種靈會影響人生；僧侶會在節慶時誦念佛經，並在手腕上綁一些帶子，藉以遠離惡靈、留住善靈。在日本，佛教往往與「神道教」這種君主崇拜相互結合。至於中國人，佛教對他們的幫助，主要是在為死亡做準備方面。在西藏，佛教與某種形式的印度教及民間信仰混合成一種特殊形式的佛教。

如同印度教，佛教也有許多不同的面貌。只不過，有別於印度教，佛教有一套統一的教義，也就是佛陀的思想。

12歲的我們與8歲的我們是同一個人嗎？

有別於印度教徒，佛教徒認為，人並沒有不死的靈魂，總會重新產生出新的「我」。今日的「我」與昨日的「我」並不是同一個「我」。

佛教徒甚至認為，回憶起前世的某些瞬間是可能的。

4名西藏的僧侶跪在繪於地上的一個圓圈前。他們借助一些細微的管子，將紅色、綠色、藍色、黃色、黑色與白色的沙粒準確地撒在圓圈裡。他們用各色沙粒為地上的圖樣上色；一個被火焰圍繞著的內圈，從那裡開啟了4個三角形，每個三角形朝著一個方位。這個色彩繽紛、充滿裝飾的圖樣稱為「曼荼羅」（mandala）；這是一幅描繪自己的心靈和整個世界的圖像，至少繪製這幅圖像的僧侶是這麼想。他們會在這上頭耗費數小時甚或一整天的時間。他們一絲不茍地專注於將色沙準確撒在正確的位置上。在完成後，他們就把那幅曼荼羅交給風和水；一陣微風或細雨，就足以將曼荼羅吹散或沖走。在那幅曼荼羅裡，隱含了僧侶們的許多心血，但他們卻不希望它存續很長的時間。因此，沙畫曼荼羅也是每一刻都是稍縱即逝的象徵。

佛教徒認為，每一刻都會產生一個新的世界。它們是源自於過去的世界。就連「我」，也會不斷地重新產生。去年的「我」只是透過一連串的行為和記憶與現在的「我」相連。12歲的「我」完全有別於過去8歲的「我」。只因為人們在這段期間裡一直在追求著某些願望和需求，而且由於人們也擁有對過去某些時刻的記憶，所以人們才會認為，這些年來自己仍是同一個人。

書籍介紹

本文摘錄自《向下扎根！德國教育的公民思辨課6－「宗教怎麼來的？為什麼人會相信看不見的神？」：寫給所有人的宗教入門書》，麥田出版

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作者：布克哈德・懷茲（Burkhard Weitz）

譯者：王榮輝

繪者：薇瑞娜・巴浩斯（Verena Ballhaus）

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榮獲德國閱讀推廣協會「青少年通俗專業書籍獎」

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佛教徒與印度教徒有何差異？

什麼是「瑜珈」與「業」？

在這個無國界的世界裡，倘若我們對其他宗教有所認識，

不僅能促進和諧，對自己也會有更多的了解。

為什麼了解不同的宗教是如此重要？

台灣的社會多元開放，能夠海納擁有不同文化與宗教背景的人。這雖然有趣，能夠擴大我們的視野，但卻也容易造成不必要的誤解與衝突。所以，了解這些背景，可說是極為重要。因為當我們對其他宗教有愈多的認識，也就愈能以寬容的態度，去對待與你有著不同信仰的人。

本書承繼「向下扎根！德國教育的公民思辨課」系列一貫風格，以簡單明瞭的語言，搭配生動有趣的插畫，在具體明白的提問中，為年輕讀者清楚說明與世界各大主要宗教有關的種種事實及整體脈絡。作者文筆流暢，內容難易適中，主題面面俱到；描述宗教的方式十分宜人，不會令人反感。更難能可貴的是，在處理這些嚴肅且複雜的題目時，仍能讓讀者不失閱讀的樂趣。這是一本內容充實、深入淺出的宗教入門書，不僅適合在學的青少年，更是所有人的入門書。

理解宗教是什麼以及不同宗教的面貌，成為培養新一代公民、向下扎根之工作不可或缺的元素。

本書可說是一本很成功的認識宗教的入門書籍。它涵蓋了世界幾個主要宗教，甚至有一章是與我們的文化切身相關、源於中國的華人宗教。同時，每一部分採用對宗教了解有限的人常會提出的問題做為開頭，藉此引介各宗教傳統裡的各種有趣典故及歷史事件，結合宗教徒日常生活的經驗與需求，讓讀者在脈絡中理解並能感受到，宗教是種實際被各種文化及地區內的人們活出來的產物，而非只是龐大、古板、專制的一套枯燥知識及古怪作法。作者也同時呈現，宗教律令及儀式之所以如此，大多跟宗教徒身處的社會脈絡、人文風俗、物理環境息息相關，亦回應一個實踐信仰的人本身的生物需求、美感經驗、倫理堅持、文化慣習。如此，讀者即使不信仰或認可某教，但基於同屬於人的前提，仍可同理信仰者的考量及作為。──黃克先（台灣大學社會學系副教授）

Photo Credit: 麥田出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九