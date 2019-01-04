誰才是務實的台獨工作者：台灣需要怎麼樣的「獨派」？

文：鹿谷

近日有許多獨派呼籲蔡英文在2020年不該尋求連任，改由比較有勝選機會的賴清德來參選，原因是蔡英文執政兩年後滿意度掉到兩成以下，而不滿意度則升至六成以上，若硬是要參選，將可能會讓國民黨大獲全勝，導致台灣人再次失去政權。

這些獨派的說法若是從2020年總統大選的勝負來看，立論不無道理。歷屆總統在第二任尋求連任時，莫不差點就遭到翻盤，過去的陳水扁是如此、馬英九也是如此。而這次的九合一選舉大敗，黨內許多人更將矛頭指向蔡英文，認為是蔡英文倉促推動改革又進退失據，不僅沒有得到自己人的支持，反倒使反改革派的力量大舉集結。

這些獨派長期以來都在體制外，追求台灣獨立，手段是要推動台獨公投、或是推翻中華民國殖民體制，不允許漸進的改革跟妥協。而蔡英文從一上任就未對中國惡言相向，相比蔡英文，賴清德在答詢的時候直接表示「自己是一名務實的台獨工作者」更能符合獨派的胃口。

但是若回到追求台灣獨立的目標，獨立公投雖然必要，卻不是現階段最合適的手段，在目前的國際局勢下，台獨只能做不能說，也就是說，現階段我們需要的反而是像蔡英文這樣低調而實質的台獨。

什麼叫低調而實質的台獨，就是在軍隊中，稱對岸為中國，確定軍隊是為台灣而戰，而不是一再捍衛中華民國，並推動國防自主，包含潛艦國造、國機國造，發展不對稱戰爭戰略；在經濟上，推動產業轉型，減少對中依賴，並發展新南向政策，結交盟友；在外交上，與美日等大國發展實質的雙邊關係、擴大交流。

這些作法都讓台灣減少對中國的依賴，讓台灣在選擇政治盟友時有更大的空間。但上述的「獨派」卻反而覺得，蔡英文無心追求台灣獨立，因為蔡英文自始自終並沒有明確的宣示。許多藍營支持者更訕笑民進黨早已拋棄台獨的神主牌，但卻沒有看見蔡英文這條路走了多遠。

Photo Credit: 中央社

台灣需要怎麼樣的獨派呢？體制外的獨派擔心的是，當我們不敢大喊台灣獨立，國際上就會以為台灣並沒有獨立的決心。但事實上是，大國之間都很務實，知道台灣的領導人正在將台灣帶向什麼方向，就像是李登輝當時雖然頒布了「國家統一綱領」，但中國一看就知道這個內容是「國家不統一綱領」，根本是往反方向走。目前蔡英文的做法，大國都看在眼裡，也知道葫蘆裡賣什麼藥。

回到2020年是不是應由賴清德出來參選才有勝選可能，倒也未必。離總統選舉還有一年的時間，國民黨是否能成功整合猶未可知，國際情勢會如何變化，包含明年3月到期美國提高關稅的緩衝，以及中國債務危機是否引爆，都仍有很大的變化空間。反倒是還沒選舉就把自己人趕下台，更對民進黨的團結更加不利，只能說，若2020年蔡英文被逼宮下台，那就真的離民進黨大去之日亦不遠矣。

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