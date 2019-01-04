堅持台灣主體性，從搞不清楚狀況的老先生手中奪回話語權

文：田昀凡

自從蔡英文上任以來，果敢維護台灣主體性的言行已經普遍受到青年認可。

面對無數次中國侵襲，蔡英文及他的部會首長們堅定守護台灣的利益，比如金馬獎時，面對中國影人致詞時的「中國台灣」，鄭麗君第一時間以台灣文化首長的地位發出：這裡是台灣，不是中國台灣，抗拒中國吃豆腐的統戰言行；又如昨日（2）的習近平《告台灣同胞書》，不僅蔡英文馬上拋出台灣共識就是不接受九二共識、不接受一個中國、不接受一國兩制，外交部和陸委會也連番發出強力守護民主台灣的聲明，受到極大讚揚。

然而，近期幾位老先生想換下蔡英文，於未分析風險效益也沒有替代方案的情況下，竟然在蔡英文強勢反擊中國的隔日登報反對蔡英文連任。這種荒唐行徑不僅對產生更好的總統候選人毫無幫助，更是丟出素材讓親中媒體濫用。老先生一方面叫總統交出權力，一方面又說要善用行政立法權遏阻中國，這不是自相矛盾嗎？

Photo Credit: Reuters/達志影像

蔡英文始終堅持台灣的主體性，沒有在內外壓力下做出讓步，戰略上更強化和美日南向等周邊國家的關係；此時中國不但使用武力威嚇，更使用大量資源投注及先進訊息戰的方式操弄台灣的政治環境。老先生說蔡英文民調低，原因之一不就是中國訊息戰的成果嗎？

蔡英文才剛宣示面對中國要強化資訊安全、民生經濟、民主體制的防線，並重申守護主權與民主的堅持，到底哪裡做錯了？需要在此時發出聲明？我們認為有可行性的建議才是應該出現的言論。

面對中國統戰，群眾都必須更加聰明，才能在對的時間團結在對的領導人底下。只要有合理的論述基礎，青年樂意接受任何意見，任何提出替代方案的人都應該充分講述風險及效益。但是如果連替代方案都沒有，僅僅因為感覺或者脫離現實的空洞論述就要影響輿論市場，恕青年無法支持，你們沒有資格說話。

昨日（2）蔡英文跟習近平一來一往發表的談話，各界的解讀就是「蔡英文是對中國強硬的總統」，如果在此刻拉下蔡英文，代表的是什麼？我們不能讓這種局面出現。所以在此呼籲青年們一同表態，告別脫離現實已久的老先生。支持蔡英文與否，不僅攸關維護台灣主體性，這也是一場理智與胡鬧的戰爭，要從搞不清楚狀況的老先生手中奪回話語權。

或許我們還無法代表全體台灣青年，但是與現實脫節的老先生更沒有資格對堅持台灣主體性的總統說三道四，做出對台灣只有壞處沒有好處的事情，這是在扼殺台灣青年的未來。

在告別老先生的同時，每一位支持台灣主體性的台灣青年都應了解，中國的統戰策略是威嚇、分化、利誘，如果我們不能在此刻統一戰線，將會被中國各個擊破，離建立正常國家越來越遠。我們不一定要支持蔡英文，但如果沒有更好的人選，蔡英文就是我們最好的選擇。而昨日蔡英文的堅持讓我們更確信，他就是我們的總統，我們想要的領導人。

力挺蔡英文是因為他堅持台灣主體性，守護台灣價值。其實，台灣價值是一切以台灣為主體發展出來的正面價值，以台灣主體為根基，民主是台灣價值、自由是台灣價值、本土文化也是台灣價值。今天是因為蔡英文力挺台灣價值，我們才會選擇蔡英文作為我們的支持對象。

其實不僅是台灣青年，國際上也有許多民主國家支持蔡英文，大量外國媒體與外國民眾力挺蔡英文，為什麼呢？因為蔡英文力挺台灣價值，而台灣價值正是民主國家珍視的主體性、民主、自由、文化，基於相同的意識形態，蔡英文才會受到那麼多盟友的聲援。

希望老先生們面對現實，承認自己沒有戰略眼光或民意基礎，在中國威嚇台灣的隔日竟然登報打擊堅持台灣主體性的總統，我們不該支持這種毫無理性基礎的聲明。請替青年們的未來多想想，除非有更好更沒有風險的人選，否則現在就是團結對外的時刻。2020民進黨總統落選事小，支持九二共識的中國代理人當選的話，輸掉的是台灣青年的未來。

非常感謝老先生們過去對台灣獨立、自由民主的犧牲奉獻，一直以來老先生們在我們的心中都是人格者的存在，我們尊敬您們，請你們相信年輕人，把台灣交棒給年輕人，大局當前，如果沒有比蔡英文更好的人選，請老先生們也和我們一起支持蔡英文吧！

Photo Credit: Reuters/達志影像

最後，青年們對未來台灣總統候選人有幾點要求：

請清楚宣示對待中國的態度與邊界，是否能持續守護台灣人民現有的生活方式及民主自由。 面對中美貿易戰甚至中美即將冷戰的國際局勢，如何確保台灣在區域競合中找到自己的位置，創造台灣在維持民主自由制度前提下的最大利益。 在上述二者的前提下，將如何規劃台灣未來各領域的發展。

無論蔡英文能否順利連任，青年在意的始終是台灣未來將去向何方，以及台灣民意對國際傳達的訊息為何。如果台灣人珍惜台灣價值，珍惜台灣的主體性及民主自由，就應該透過各種宣言及投票，告訴國際我們想要一個更好的未來，我們想要遠離中國霸權，我們想要建立一個有別於中國，獨屬於台灣人民的美好自由民主體制。

本文經田昀凡授權轉載

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航