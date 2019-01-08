《哲學家的工具箱》：什麼是「萊布尼茲同一律」？心靈－大腦的例子

文：朱立安．巴吉尼（Julian Baggini）、彼得．佛索（Peter S. Fosl）

萊布尼茲同一律

在日常言談中，事物與事物「同一」的概念相當分歧。我們可能發現，兩種完全不同的事物，從各個可辨別的層面來看皆屬同一，例如兩輛剛從生產線出廠的新車，不管是外型、顏色等等完全相同。或者，我們可能面對一件事物，卻以兩種方式加以辨識，如晨星與暮星（其實指的都是金星），或比爾・蓋茲與微軟創立者。後者的同一性——我們認為兩個特定詞彙指涉的人或物同一——屬於最嚴格的同一性形式，同時也是萊布尼茲同一律的主題。這個哲學工具由萊布尼茲於《形上學講論》（Discourse on Metaphysics, 1686）中首次提出。

萊布尼茲的同一律以簡單的詞彙陳述，如果X與Y在嚴格意義上同一，則什麼必須為真。萊布尼茲的經典陳述如下：

X與Y同一，當且僅當X的每個性質都是Y的性質，而Y的每個性質都是X的性質。

類似的原則稱為「不可區分之同一性」原則：

如果X與Y絕對不可區分，則它們便屬同一。

然而，值得注意的是，第二句陳述是從事物如何被心靈構想或捕捉加以定義的（如果心靈無法辨別差異，事物便無差異）；相反地，第一句陳述是根據客體本身所具有的性質來定義同一性（如果客體具有相同性質，客體才真正為一）。至於應該選擇哪一種陳述，則取決於不同的形上學與知識論立場。

無論如何，能滿足大多數目的的原則似乎很明顯。例如，如果對殺害麥洛的兇手為真的事對史密斯也為真，則史密斯必定是殺害麥洛的兇手。

心靈—大腦的例子

要通過萊布尼茲同一律的測試並非易事，而且該具備什麼樣的條件才能通過也不明確，這一點明顯表現在心靈哲學以及心靈狀態與大腦狀態同一的主張中。後者的主張引起廣泛爭論，理由是大腦狀態——屬於物質狀態——在定義上只具有物質性質。另一方面，一般認為，心靈狀態具有的心靈性質無法被化約為單純的物質事物；如果真是如此，根據萊布尼茲同一律，心靈狀態明顯無法與大腦狀態同一，因為前者擁有後者沒有的性質。笛卡兒對思考實體（心靈）與擴延實體（身體）所做的「真實」或形上區分，也採取了類似的推論路線。

爭論因此持續延燒，結論可能是心靈狀態與大腦狀態的關係不具同一性，也可能是大腦狀態——與外表相反——能夠且確實具有心靈性質。或者，深入研究也能釐清，滿足萊布尼茲同一律的必要條件實際將造成什麼影響。爭論雖然不斷擴大，但平心而論，沒有人懷疑萊布尼茲同一律的真實性，有疑義的只是同一律的意涵。

空間與時間

需要進一步強調的重點是，當我們談到性質時，絕不能忽略時空位置。如果珍與瑪麗的身體同一，而且擁有相同的思想與情感，可是珍在香港而瑪麗在紐約，則她們不可能是同一個人。如果X與Y同一，X與Y的時空也必定相同。

人格同一性的問題

從近來有關人格同一性的討論中，也可見萊布尼茲同一律的影響。許多哲學家認為，人格同一性是由心理的連結與連續性決定的：如果未來的X與現在的Y在心理上彼此連結且連續，則未來的X與現在的Y就是同一個人。較粗略的說法是，如果X與Y在記憶、意圖與人格上具有同一種類的連續性，如同某個正常人經過一段時間後，記憶、意圖與人格仍保持同一，就表示X與Y在「心理上彼此連結且連續」。

如果這個說法為真，人類就可以在瞬間移動下存活——虛構的運輸模式，我原本的身體被摧毀了，但所有與身體有關的資訊全都收集起來傳送到火星上，也就是我的身體被再製的地方。如果這個過程使火星上的人跟我一樣，擁有同一種類的心理關係，如同我與過去的我之間的關係，心理化約論者就可以認定火星上的人就是我。換句話說，如果火星上的人記得我做了什麼，分享我的看法、計畫與人格，他就是我。

批評者指出反例：若機器故障並且在火星上造出兩個我呢？在這種狀況下，不可能火星上兩個人都是我，萊布尼茲同一律在適用時將顯示這一點。我們可以稱進行瞬間移動前的人為A，火星上的兩個人是X與Y。如果A是X，A也是Y，則X是Y必為真。這是因為X與Y必定在各方面與A同一，而這意味著X與Y彼此必定同一。但是，X不可能與Y同一，因為萊布尼茲同一律表示，如果X與Y同一，則X與Y必定分享相同的性質。很明顯地，如果X割自己一刀，Y並不會留下傷疤；而X存在的地點，Y不可能同時存在。因此，X具有Y沒有的性質，因此X與Y不同一。而如果X與Y彼此不同一，他們就不可能同時與A同一。

變的問題

萊布尼茲同一律似乎也引發了赫拉克利圖斯式問題。先蘇時期希臘哲學家以弗所的赫拉克利圖斯（Heraclitus of Ephesus，活躍於公元前500 年左右）認為，由於河水不斷流動變遷，因此人不可能兩度踏入同一條河中。如果時點被認定是事物的相關性質，則處於時點T1 的X將不同於處於時點T2 的X。但如果處於兩個時點的X並非同一，X勢必成為兩個不同的事物——X與之後的非X。如此將導出人格同一性在時間中不存在的結論，致使一個人在不同時刻下成了不同的人，正如十八世紀哲學家休謨隱約指出的。因此問題在於，如何在「萊布尼茲同一律的跨時間無同一性的主張」與「透過記憶、意圖、常識等心理決定而形成的跨時間同一性」之間找到一個平衡點。

萊布尼茲同一律在運用上不一定反對以下觀點，即人格同一性本質上與心理連續性有關，但是確實產生許多問題，因而需要更詳盡的回應。

類似的工具

假面男子謬誤

類型與個例

相關書摘 ►《哲學家的工具箱》：什麼是「起源謬誤」？演化心理學的例子

書籍介紹

本文摘錄自《哲學家的工具箱：如何論證、批判、避開邏輯謬誤？一套現代人必備的理性思考工具》，麥田出版

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作者：朱立安．巴吉尼（Julian Baggini）、彼得．佛索（Peter S. Fosl）

譯者：黃煜文

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Photo Credit: 麥田出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九