民進黨最該擔心的是，當選民覺得「藍綠本質都一樣」

過去我曾是國民黨的支持者，所以我很了解國民黨的支持者角度的切入點，民進黨這次會輸得這麼慘，除了中央執政不利的原因之外，我認為最大的原因，還是出在泛綠的論述，完全無法打進泛藍，甚至在今年已經完全失去了中間選民的支持，而只剩下同溫層的支持。

然而這個問題，是泛綠在同溫層內根本感受不到的事實。

深綠跟急獨派最擅長的選舉操作，就是立一個假想敵，並且建立打倒假想敵的原因，然後以仇恨跟敵對的語言做發動，並訴求如果不站在一起的人就是政治不正確者，利用群體的同儕效應，來讓泛綠同盟逐漸影響同溫層向外擴張。這個戰術在過去國民黨黑金時期的時候十分有效，民進黨確實靠著這樣的戰術，逐漸拉到不少對黑金政權厭惡的民眾，可是這個對國民黨黑金政權、殺人政權的印象跟描述，已經逐漸隨著兩個點而淡化。

第一個點就是台灣的民主化與民進黨兩次輪替上台執政；第二個點就是民進黨屢屢爆出弊案，讓許多中間選民跟泛藍有了不信任民進黨政權的原因，泛綠一定無法想像，阿扁的貪汙在泛藍族群當中，有多深化民進黨的貪腐印象，現在民進黨屢爆慶富案、大創案、台鐵等，這些案子在泛藍族群中，早已深深抵銷對國民黨黑金政權的描述。

選民覺得「藍綠本質一樣」，自然會用選票懲罰「執政不利」

泛綠有一個最大的麻煩點，就是深綠跟急獨派的音量發聲非常大，再加上深綠、急獨派也確實掌握了很多政治上的主動，比如白綠分手。大家會發現，泛綠同盟裡面主張走中間路線的聲音其實是勢單力薄，而深綠急獨派的音量，卻是又大又廣，這讓許多泛藍同盟跟中間選民感受到一件事情：民進黨是深綠急獨派當家作主，或者深藍或泛藍也會簡化認為，深綠急獨派就代表了民進黨，所謂的淺綠已經不在民進黨中了，在柯文哲的白色裡面。

換句話說，白綠分手所造成對民進黨最大的衝擊，是印象上民進黨沒有辦法讓大家覺得民進黨有走中間路線的能量，獨立建國、深化台獨、激發仇恨對立、檢討台灣價值等等種種，這些能被貼上對立的標籤，已經在泛藍同盟中固定下來，想擺脫也擺脫不掉了。

所以你們會發現，哪怕是什麼泛綠粉專在述說那些泛藍不正當的想法時，這些傳播力量傳達不到泛藍同盟中，他們看到也只是笑一笑，就當你網路新聞、網路笑話看一看，你講什麼中天新聞雙重標準怎樣怎樣，這些都沒用，因為雙重標準最大的，就是民進黨，而泛藍同盟裡面只要不斷的告訴大家，民進黨就是那一個最大的雙重標準的標的。

再來，民進黨只要不處理慶富案，不管你要怎樣講國民黨是黑金復辟，都無法打入泛藍同盟，因為他根本就覺得你民進黨黑金政權，當然，他也了解國民黨是黑金政權，但他要換上國民黨就是因為你做不好，這個是無論你想怎樣論述，都是無法扭轉泛藍同盟的整群大觀感，所以民進黨無論做什麼小改變小花招，都沒辦法讓他起死回生，除非他願意在根本性上處理這些弊案。

不處理，別說泛藍同盟就當你是黑金政權，更還有一堆泛綠也這麼看待你。

Photo Credit: 中央社

民進黨「維持現狀」的論述，已經失去了說服力

台灣的幾次輪替，對選民而言有如破解了民進黨深綠的台獨論述，就讓許多中間選民跟泛藍，都不認為民進黨的台獨論述有正當性，當然這是角度的觀察切入點不同，但是如果泛綠永遠都無法正視這個事實的話，你會發現你講的話，都只能在你的同溫層中流傳，只能讓同溫層點頭，但比人頭比人數，會輸就是會輸，這就是政治現實。

民進黨如果想要力挽狂瀾，就該認清楚你的政治現實：你知道你的整體形象已經讓泛藍認為你完全沒有泛綠淺綠了嗎？你知道泛藍深藍，覺得民進黨就是台獨，就是急獨，就是深綠這些人在把持在決定嗎？

當整個民進黨甚至整個泛綠都套上這一層色彩，你說你是中間路線的維持現狀，那已經是一個天大的謊言了，中間選民在2020年一定會用選票強力來回應你；當你用仇恨發動去追殺白色力量時，藍色同樣冷眼看待你，他會深深認為你狡兔死走狗烹，對你泛綠的評價是堅決不可信，民進黨說的謊言都不能相信，政見都是騙子，因為柯文哲是這樣的下場，那我們如果泛藍還傻到相信你，那我們不是天下最笨的傻子嗎？

白綠分手對泛藍來講，某方面象徵了民進黨的信任感，信任感一崩潰，那是講什麼都當你謊言了，我相信這個切入點，也是泛綠同盟所看不見的。

所以，我認為民進黨最該擔心的並不是掉了2020年的政權，而是如果這樣的標籤完全的套上去，以後民進黨的任何論述，只怕都難以再跨過半數，或獲得大多數民眾信任，民進黨該擔心的絕對不是眼前的2020大選，而是那一個永久，跳進哪條河都洗不清的形象。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航