【圖輯】移民有嘻哈：拉美青年北漂，尋找流行文化的「美國夢」

美國近期最大的政治新聞，就是政府關門。身在台灣的我們或許很難想像，政府不開門會是什麼樣的場景，但這在美國卻時常上演，原因出在預算用完、但國會還沒通過新預算所致。

不過美國這次從2018年12月22日開始的停擺和以往有些不同，這次國會通過臨時性的預算案，不過總統川普（Donald Trump）卻表明不會再簽署這種預算案，主因是預算沒把他念茲在茲的美墨長城經費算進去。

這筆長城預算，是川普要兌現的競選承諾之一，目的是不再讓中南美洲移民跨越美墨邊境進入美國。這群拉美裔移民，除了想來美國討生活之外，其實也有一批人是被美國文化所吸引。

馬丁尼茲站在美墨邊境的圍籬旁｜Photo Credit:Reuters/達志影像

22歲的馬丁尼茲（Jimmy Martinez），來自薩爾瓦多，他就是因美國文化而北漂的移民之一。

從2018年10月以來，馬丁尼茲就隨著大篷車的移民潮北上，穿著寬鬆的低腰短褲，留著和他最喜歡的美國嘻哈音樂人一樣的髮型。

許多拉美的年輕人前往千百里之外的墨西哥，就是希望能有機會進入美國加州，一睹美國好萊塢等音樂或電影重鎮，這便是他們心目中「美國夢」的樣子。

Photo Credit:Reuters/達志影像

「我還想去邁阿密，因為在《玩命關頭》電影中看起來非常吸引人。」馬丁尼茲說，他逃離自己的家園，因為薩爾瓦多的幫派和治安問題非常嚴重，該國是世界上命案死亡率最高的國家之一。

馬丁尼茲還說，這些幫派殺死他父親、叔叔和堂兄弟，並威脅不會放過他。經過好幾週的徒步和便車之旅，馬丁尼茲總算逃到了加州和墨西哥邊境的大城提華納（Tijuana）。還期待能夠有機會在美國攻讀心理學，成為一名心理學家。

「我希望能在加州有更安全、美好的未來。」馬丁尼茲如是說。

隆梅希雅（下排站立者）和她的朋友，以及年僅15歲的特赫達（左1）｜Photo Credit:Reuters/達志影像

另一位在提華納難民營內的年輕人，是22歲來自宏都拉斯的隆梅希雅（Anyi Loan Mejia），她說最夢寐以求的事，就是到紐約街頭看看市區的街景和摩天大樓。「可以在沒有安全顧慮的情況下走在街上，並做到我在宏都拉斯做不到的事情，像是找份穩定的工作、收入、租房子並擁有醫療保障。」

隆梅希雅穿著黑色緊身褲、白色上衣，她表示無論生活多艱難，都喜歡把自己打扮得體面好看。而她就跟其他難民一樣，住在提華納的營區帳篷裡，並沒有足夠的食物、飲用水和盥洗空間。

身穿迷彩褲和運動T恤的特赫達｜Photo Credit:Reuters/達志影像

隆梅希雅的朋友、年僅15歲的特赫達（Damaris Tejeda）穿著迷彩褲和運動T恤，因為這是她印象中在電影和新聞看見的美國人裝扮。「我的夢想是有機會在美國工作。」她不得不提早離開學校，只為了想辦法養家糊口。

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所有的年輕移民都同意一個信念：即使他們現在還進不去美國，但他們永遠也不會放棄屬於自己的美國夢。

「如果我這次失敗了，傷心失望是難免；但我會在必要時，再回來嘗試。」馬丁尼茲如是說。

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