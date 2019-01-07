敢與眾不同——奧美廣告策略長葉明桂的大人學

現職奧美廣告策略長的葉明桂是廣告圈的大師級人物，30多年來，成功打造出數百個知名企業品牌的廣告形象，近年經常往返兩岸為重要客戶的企業品牌與市場定位把關。

這位同事口中的「桂哥」，看來動作慢條斯理，說話溫文有禮，但做起事來總是不愛按牌理出牌，處處帶給人意外的驚喜(或者說是有些驚嚇也不為過)。事實上，一切不是偶然，他刻意選擇跳脫框架，才能走出與常人不同的道路。

逆向思考，打造差異化的定位

從麥斯威爾、全聯、高鐵、City Cafe等知名戰役，葉明桂的廣告生涯貌似無往不利，總有從挫折中站起來的寶貴經驗吧？葉明桂的答案果然出人意料，「失敗，只是代表此路不通，坦白說我沒有從失敗裡學到什麼。」

他解釋，多數人總是想盡辦法研究競爭者的優缺點、盡可能區隔市場，這種做法他並非沒有試過，但為了找出具有差異化的特色，這10年來他早已調整策略，「我向各種產品的heavy user學習，了解這些人的喜好，並且複製使用者愛上該項產品的原因。」結果不僅是各大品牌適用，葉明桂表示，在管理上也可運用相同哲學：「我們要用的是人的特長，與其要人試著從失敗中學習經驗，還不如把時間跟金錢用在強化優點。當我們能將優點發揮到極致，那些微小的缺點也就不那麼重要了。」

就連他個人職場生涯的選擇，也是刻意與眾不同。淡江國貿畢業的他，不願限制自己只有「從商」一種選擇，意外在報紙分類廣告上看到廣告公司職缺，就此展開30多載的廣告人生。一路走來，持續成就葉明桂今日地位的關鍵為何？一般人可能認為他是選對了行業、進對了公司，不過在他眼裡反而是跟對了有能力、有眼界的老闆。他甚至建議在30歲以前，與其選職業、不如選老闆。至於該怎麼選？除了依據個人的夢想、藍圖，有毅力的去執行工作以外，化學作用（Chemistry）其實更是人與人之間不可或缺的一項要素。

基本上，能夠溝通、對話的人，才是真正適合工作的夥伴。葉明桂說，「所謂對話不是辯論或是討論而已，而是透過2個人分享觀點，再創造出第3個觀點，這才稱得上是對話。」

Photo Credit: TNL Brand Studio

承受託付、不斷學習，從A到AA+

站在60歲的當下回望人生，葉明桂認為，小孩的出生讓他了解了「負責」，而升任總經理則讓他懂得了身為「大人」的責任。1983年，他的第一個孩子出生，「那是要擔起對生命的負責，即使再忙再累，也無法計算投報率的。」

1999年，他升任為奧美廣告總經理，需要開始負責業績數字、負責部屬的生計、年終獎金以及升遷機會。「那時突然體會到肩負重任的感覺，因為假使沒有做好事情，就很有可能影響別人的人生。我認為要能承受別人的託付、為別人的幸福負責，這才是『大人』。」稍微停頓後他又補充說，「大人嘛！就是要為小孩(後輩)負責，這就是大小之分。」

談下一代的教育，育有2女1子的他謙稱教育是他的「弱點」，對小孩只做到了「傾聽」、提供紓壓的管道，以及實質上的經濟支援。但傾聽，往往是很多人忽略的事。「傾聽是很在意地聽、絕不敷衍了事，不斷追問問題就是很好的表現。」

延伸到工作，對葉明桂而言，「教育」也是最好的投資，不管對自己的兒女、或對職業身價的無形加分。「包含我們公司，投資在培訓上是最划得來的。最好的企業，無論是Amazon或Google也一定會投資在教育員工上。」

他在工作初期，每年平均出國2到3次學習廣告的新觀念和手法，到後來成為高階幹部則轉而爭取出國當評審的資格。在跨國交流會議上，面對世界各地的廣告菁英，如何成為合格的評審是他對自己的自我砥礪。

他也曾和同事一同參加跨國廣告論壇，當時，同事大多覺得無聊，畢竟95％以上的技術、觀念都是熟悉的，但他卻有不同的看法，反倒認為：要超越別人，就是要掌握自己還未知的那5%，「就因為這5%，造成我們行情的價差，你收的是200萬，我收的是2000萬。」

Photo Credit: TNL Brand Studio

現在的葉明桂自詡為「名醫」，如果不是足夠挑戰，很難請到他親自「開刀」、對症下藥；他在對岸執行專案，一組團隊5個人只花費以往4分之1到5分之1的工作時間，卻可進帳高達7位數人民幣；那對自己的5%投資，30年後結成了豐碩的果，甘美芳醇。

了解自己，對自己負責

而一旦把投資的定義聚焦回傳統的理財，葉明桂認為絕對要相信專家，不建議自己組合嘗試，因為自己再怎麼努力，也不會比專家多元使用不同工具的精密計算，來得更有效益。而如果從負責的主題再延續，葉明桂認為「大人的投資」也要對自己的風險負責。

「如果超過自己的風險承受能力，那不叫投資，叫賭博；在你可以接受的範圍內進行風險管理，這就是負責、就是大人的投資。任何的理財都要先瞭解你的承擔風險，不管實質或心理能承受的壓力，但很多人沒有自我了解，這就是不負責。」葉明桂說。

62歲的他，至今還站在瞬息萬變的廣告第一線，沒有停止學習的腳步。甚至在採訪中，仔細地推敲每個提問，在腦中快速分析後，很刻意地選擇回答跳脫常人思維的看法，期望提供給讀者新鮮的觀點。正因為凡事選擇與眾不同，一路上不停地充實自己，葉明桂打造出屬於自己不敗的品牌地位。