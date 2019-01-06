【插畫】你應徵的是設計師，還是「萬能打雜青年」？

聞氫哥

設計是一門專業，從軟體工具的操作能力，到設計理論、美感、甚至是哲學的涉獵，都屬於學養的一部份，理應是個專精且難以跨越的領域。

話雖如此，許多求職網站上刊登的「基本款」履歷，卻常把設計師當成萬能打雜青年，從素材文案的小編工作到活動的場地陳列，還要兼顧插畫、剪片、攝影，甚至是網頁設計維護的工作，先前還傳出有議員參選人要求設計師幫忙當助選員，做完這些額外的工作，常也拿不到加班費。

在這種低薪、高工時、雜事多的壓榨環境下，設計師再怎麼趕工也做不出專業的成品，還會排擠真正有能力的人才，而我們成天抱怨的「台灣美學」，就在這種不尊重專業的心態下日漸茁壯了。

►設計師要的其實很簡單：不要指指點點，把我當成無酒單的調酒師好嗎？

本文經聞氫哥授權轉載，原文刊登於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航