習近平加上4位獨派大老公開信，卻逼出一萬多份「支持蔡英文對抗中國」連署

中國2日發表對台灣宣言，強調統一決心，總統蔡英文則迅速回應，堅決反對「九二共識」。但就在隔（3）日，4位獨派大老公開要求蔡英文「別連任」，這封公開信卻讓民進黨年輕議員、獨派青年更加支持蔡英文，除了發起「支持蔡英文對抗中國」連署活動，還有獨派青年發起募資，要在平面媒體上刊登聯署書，支持蔡英文。

2日，中國國家主席習近平發表《告台灣同胞書》，重申中國與台灣「不可分割」，也嚴厲指責「台獨分裂思想」，強調「和平統一」的同時，也説不排除「使用武力統一」。對此，總統蔡英文第一時間發表談話強調，「北京當局定義的九二共識，其實就是一個中國，一國兩制」，並說「台灣絕不會接受一國兩制，絕大多數的台灣民意，也堅決反對一國兩制，這也是台灣共識。」

但是隔天，《自由時報》刊登出4位獨派大老給蔡英文的公開信，這封由總統府資政吳澧培、前資政彭明敏、長老教會高俊明牧師和中研院前院長李遠哲聯名的「公開信」，直指蔡英文必須為「九合一大選」的失敗負責，強調蔡英文「辜負了台灣人民的付託」。並要求她放棄連任，將行政權交付給行政院」。

針對4位泛綠大老措辭嚴厲的公開信，蔡英文也在臉書回應，「我知道有幾位老前輩寫信給我，不過這個時刻，向世界表達台灣人的心聲更重要」。她還説，民進黨提名誰、台灣人民選擇誰，都有民主機制做最好的決定，「誰要選、誰不選，不是誰說了算，相信民主機制就對了。」

民進黨青年議員發起「支持蔡英文總統拒絕一國兩制連署」

面對4位加起來350歲的獨派大老公開信，民進黨年輕世代支持蔡英文的聲音沒有減弱，反而增強。民進黨台中市議員黃守達、台北市議員吳沛憶和基隆市議員張之豪3日在網路上發起「支持蔡英文總統拒絕一國兩制連署」，連署文寫道，「若民進黨的檢討，淪為派系內鬥、大老角力、私人恩怨，只會流失更多支持。」並強調，「面對中國習近平強硬的一國兩制方針，我們支持蔡英文總統拒絕一個中國原則」。

這個活動截止4日傍晚18:00，已經收到1萬776份連署，其中還有不少政治人物，包括民進黨新北市議員戴瑋姍、高雄市議員林智鴻、高雄市議員高閔琳、新北市議員張志豪、以及社會民主黨台北市議員苗博雅。

台灣獨立運動先驅史明也在臉書公開支持蔡英文，更直接表示，「ㄧ國二政府的原則，是中共欲（想要）奪取台灣的殖民政策」，「這次總統大選，蔡英文若没上，史明及400年來的獨立運動就全般（全部）的被丢掉」。

《ETtoday》報導，此外，民進黨立委也大多都力挺蔡英文，認為現在需要的是團結一致對外，而非炮打自家人。《蘋果日報》針對民進黨65名立委具名調查是否支持蔡英文連任，有27人表態支持、14人持保留態度。但有24人未聯繫上，無法了解其意向。

支持者發起「一人一信」「捐款買廣告」挺蔡英文

除了民進黨部分立委、議員支持蔡英文，也有不少獨派人士，發起連署、一人一信等活動，支持蔡英文。

獨派青年田昀凡，3日也在臉書發布《台灣青年對抗中國統戰宣言》，文中以「堅持台灣主體性的青年」自稱，並讚許蔡英文政府上任以來堅持台灣主體性，力抗中國統戰，並批評民進黨大老在中國發布宣言隔天發布公開信，等於「丟出素材讓親中媒體濫用」，是非理性的行為，他說，「我們不一定要支持蔡英文，但如果沒有更好的人選，蔡英文就是我們最好的選擇。而昨日蔡英文的堅持讓我們更確信，他就是我們的總統，我們想要的領導人。」

並呼籲大家共同連署，截至4日18:00，已累積2286份連署。田昀凡甚至發起募資，表示將登報發布公開信，根據他4日13時左右在臉書的進度更新，表示已經收到26萬9834元的捐款。

此外，在噗浪上也有網友發起一人一信寫信到民進黨部，或是寄往總統府，表態支持蔡英文。

而這次中國《告台灣同胞書》和4名大老要求下台，也讓蔡英文的網路討論度大幅提高。在這次事件前，在蔡英文官方臉書上，到1月1日為止，大多數貼文讚數都落在1萬～2萬間。

但2日回應中國「不接受九二共識」的貼文，截至1月4日15:00有超過13萬人按讚（1.5萬人分享）。另外，蔡英文3日共發布了3則貼文，回應獨派大老的「逼宮」，第一篇在3日上午10點多發布，強調現階段更該堅定回應中國，獲得15萬人按讚（超過4萬人分享）。第二篇則強調，現在正是堅決拒絕九二共識的實機，「民進黨提名誰、台灣人民選擇誰，都有民主機制做最好的決定。誰要選、誰不選，不是誰說了算，相信民主機制就對了。」獲得11萬人按讚（近1萬人分享）。第三篇於傍晚發出，提及近期引發恐慌的非洲豬瘟疫情，但也在文末強調「『責任』永遠比『連任』更重要」，獲得7.1萬人按讚（超過2千人分享）。

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核稿編輯：羊正鈺