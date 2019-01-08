從日本鄉鎮地方手冊，看見「島內移居」的可能

Pamphlet（小冊子）這個詞的起源是12世紀時，有一首著名的愛情詩Pamphilus seu De Amore（《為人人所愛》），以未裝訂的活頁形式廣為流傳，且受人喜愛，因此大眾變給她取了個別名叫做pernphilet。之後，所有類似的薄紙小冊子統稱為pamphilet，最後又簡寫成pamphlet。

在日本旅遊，時常會看到各車站擺放著五花八門的宣傳小冊子（パンフレット），洋洋灑灑提供很多當地食、衣、住、行、歷史、物產、觀光、交通、甚至當地的工作、托育......等，厚度從薄薄4張摺頁傳單到45頁的小冊子，編輯設計的風格多樣，有景點圖、插畫、攝影冊、繪本故事書、魚形的資料夾等表現形式；承載的內容，有些可能是將要與其他單位合併的村落、沒有人煙的小島、因少子高齡化而漸凋零的空間，賣力地宣傳地方特色，希望為旅人所愛。

觀光導向的地方手冊，告訴旅人我這地方有什麼不一樣

位在東京日本橋站的一般財團法人地域活性化中心，於Plaza Building（日本橋プラザビル）一樓經營著「故鄉情報專區（ふるさと情報コーナー）」，展示各地方政府2600本地方手冊，另外，每年舉辦一系列與「地方小冊子」有關的活動，包括「故鄉冊子大賞」（ふるさとパンフレット大賞），以及「市區町村人氣手冊前100」（市区町村人気パンフレットベスト）的活動，選出每年優秀、以及最受歡迎被取閱的手冊。

甫過去的（2018）的故鄉冊子大賞評審為插畫作家南伸坊、日本交通公社JTB出版社顧問楓千里、漫才搞笑藝人團體パックンマックン、地域活性化中心常務理事岩崎正敏。得獎名單出爐，大賞是由秋田縣「県勢情報誌"One and Only JAPAN AKITA"」獲獎，共發行7個語言版本。

秋田縣封面 | 作者提供，擷取自秋田縣廳網站

石川縣小松市

福岡県吉富町

天草・宇土半島

群馬縣嬬戀村

群馬縣嬬戀村的「妻との時間をつくる旅 公式ガイドブック」 | 作者擷取提供

群馬縣沼田市

群馬縣沼田市的「天空の城下町 真田の里 沼田」 | 作者擷取提供

2017年的獲選的地方，則有旅遊書風格的京都府和束町「和束のいとなみ」、魚形資料夾風格富山縣冰見市「魚々のまち、ひみ。」 、繪本風格神奈川縣開成町「かいせいびより」、演員攝影風格熊本縣熊本市「悠久 OLD IS GOLD、旅遊書風格的東京都青島村「世界が憧れる島」、藝術攝影風格的熊本縣和水町「あなた×和水町」、手繪風格的長野縣青木村「信州あおきむら」、以及旅遊書的福島縣「来て」。

日本的「島內移居」，哪裡最合適？

想知道這個答案，就去「一般社團法人移住交流推進機構（JOIN）」的地方內容網實櫥窗找尋吧！

距離東京Plaza Building約300公尺，有一處由日本總務省主辦，委託一般社團法人移住交流推進機構（JOIN）經營的移住交流情報園地（移住交流情報ガーデン），這裡提供日本全國地方移居、地方振興協力隊的諮詢服務，同時也是地方政府在東京舉辦說明會免費的場地空間。

Photo Credit：作者提供

為什麼會有這樣的交流機構呢？根據筆者訪問的機構人員——從北海道名寄市公所派遣來的古田由香——表示：

「我們都知道地方創生政策是為了解決高齡少子化、地方人口減少的問題，同時希望振興地方。總務省為此做了調查，發現首都圈20至30歲的年輕人中，有半數以上的人有興趣移居地方，然而最後決定不宜居的原因，有3成是因為沒有相關資訊。因此，總務省開辦此機構，希望讓想移居的民眾，除了透過網站獲取情報外，還能在實體的空間中，交流全過各地方政府的移居配套方案、特色、地方政府說明會、移居體驗、服務等資訊。」

「有些年輕人認為在首都圈工作通勤時間太久、孩子養育的負擔很高，因此萌生移居的想法，但對於到底能搬到哪，在地方能有什麼工作，通常是沒有具體的想法。還曾遇過來諮詢的民眾只表示『想住在看得到海的地方。』接著我們就會與他深聊，看他想從事什麼樣的工作、家庭組成狀況，同時跟他介紹政府有什麼樣的補助政策。」

「我們提供很多服務，網站上有每月更新的訪談與民調特輯、給地方政府自行上架資訊與活動頁面、全日本的工作與空屋檢索、以及地域振興協力隊的交流平台網站。實體方面，我們主持移居交流和振興地方的實體博覽會、地方政府和社團法人會員的交流會、資訊調查與顧問、地方講師派遣等服務。」

實際到機構訪問，發現各地方政府的出版品琳瑯滿目，每一本都像是一位地方業務員，把握住每一位潛在客群，希望你選擇他成為新的居住地。也像是地方政府在首都的櫥窗，展示著遠方的特色，有漂亮的照片、在當地築夢的經驗談、有公務陪伴支援系統、有微居試住體驗，透過設計、編輯等編排方式，重新轉譯了地方移居的政策，同時也打開民眾對「日本島內移民」的想像。

Photo Credit：作者提供

反思臺灣，城鎮的吸引力不能只有五月天，也不會只有白冰冰

臺灣的城市行銷，首先盤點「文宣品」的種類有什麼？要吸引什麼樣的旅人來？摺頁上的資訊是否堪用？關鍵績效目標是什麼？要找什麼款的代言人？要利用怎樣的通路平台、產品、價格、促銷、氛圍、過程應該可以怎麼做？地方的優勢、劣勢、機會、威脅是什麼？競爭者、潛在進入者、替代品、供應商是誰？以及總體的政治、經濟、社會、科技、法律、自然環境是什麼？

盤點地方政府的觀光網站與相關出版品，先看看包括台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣、花蓮縣、宜蘭縣、金門縣、連江縣、澎湖縣等縣市的作法，再參看由高雄叁捌地方生活接受高雄市觀光局委託，邀請日本媒體公司製作的高雄旅遊入口網站。

此案的承辦人邱承漢曾表示「我想透過他們的眼睛來看高雄，再透過他們的口語來詮釋與介紹高雄，比起我們自己一廂情願地強推我們自己的好，日本人比我們要更知道什麼是他們想要的。因此我們花了一些時間帶著他們團隊，包含社長，上山下海、大街小巷地深入高雄不同角落，沒有什麼預期，就只是『想讓這群朋友喜歡上高雄』。」

製作觀光內容這件事情，在分眾觀光行銷中格外重要，特別是數位文宣品，包含網站、影片，或是傳統的摺頁手冊，吸眼球還不夠，而是要傳遞出城市品牌魅力，才是讓人進來，產品賣出去，共享好生活的真正方法。

參考資料：

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航