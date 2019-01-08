2019/01/08, 城市

從日本鄉鎮地方手冊，看見「島內移居」的可能

從日本鄉鎮地方手冊，看見「島內移居」的可能
Photo Credit：作者拍攝提供
我們想讓你知道的是

宣傳小冊常是人們對城市的第一印象，看看日本2018年的「故鄉冊子大賞」得獎者，再比較台灣各縣市的宣傳文宣，我們能從裡面學到些什麼？

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Pamphlet（小冊子）這個詞的起源是12世紀時，有一首著名的愛情詩Pamphilus seu De Amore（《為人人所愛》），以未裝訂的活頁形式廣為流傳，且受人喜愛，因此大眾變給她取了個別名叫做pernphilet。之後，所有類似的薄紙小冊子統稱為pamphilet，最後又簡寫成pamphlet。

在日本旅遊，時常會看到各車站擺放著五花八門的宣傳小冊子（パンフレット），洋洋灑灑提供很多當地食、衣、住、行、歷史、物產、觀光、交通、甚至當地的工作、托育......等，厚度從薄薄4張摺頁傳單到45頁的小冊子，編輯設計的風格多樣，有景點圖、插畫、攝影冊、繪本故事書、魚形的資料夾等表現形式；承載的內容，有些可能是將要與其他單位合併的村落、沒有人煙的小島、因少子高齡化而漸凋零的空間，賣力地宣傳地方特色，希望為旅人所愛。

觀光導向的地方手冊，告訴旅人我這地方有什麼不一樣

位在東京日本橋站的一般財團法人地域活性化中心，於Plaza Building（日本橋プラザビル）一樓經營著「故鄉情報專區（ふるさと情報コーナー）」，展示各地方政府2600本地方手冊，另外，每年舉辦一系列與「地方小冊子」有關的活動，包括「故鄉冊子大賞」（ふるさとパンフレット大賞），以及「市區町村人氣手冊前100」（市区町村人気パンフレットベスト）的活動，選出每年優秀、以及最受歡迎被取閱的手冊。

甫過去的（2018）的故鄉冊子大賞評審為插畫作家南伸坊、日本交通公社JTB出版社顧問楓千里、漫才搞笑藝人團體パックンマックン、地域活性化中心常務理事岩崎正敏。得獎名單出爐，大賞是由秋田縣「県勢情報誌"One and Only JAPAN AKITA"」獲獎，共發行7個語言版本。

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秋田縣封面 | 作者提供，擷取自秋田縣廳網站

  • 石川縣小松市
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優秀賞石川縣小松市的「こまつまなび～こまつの文化にふれて～」獲得優秀賞 | 作者擷取提供

  • 福岡県吉富町
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福岡県吉富町的「聞かれすぎて慣れました吉富町ってどこ？」也有入圍獎項 | 作者擷取提供

  • 天草・宇土半島
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天草・宇土半島地域廣域合作事業執行委員会的「天草・宇土半島 ワイルド島と男メシ」 | 作者擷取提供

  • 群馬縣嬬戀村
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群馬縣嬬戀村的「妻との時間をつくる旅 公式ガイドブック」 | 作者擷取提供

  • 群馬縣沼田市
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群馬縣沼田市的「天空の城下町 真田の里 沼田」 | 作者擷取提供

2017年的獲選的地方，則有旅遊書風格的京都府和束町「和束のいとなみ」、魚形資料夾風格富山縣冰見市「魚々のまち、ひみ。」 、繪本風格神奈川縣開成町「かいせいびより」、演員攝影風格熊本縣熊本市「悠久 OLD IS GOLD、旅遊書風格的東京都青島村「世界が憧れる島」、藝術攝影風格的熊本縣和水町「あなた×和水町」、手繪風格的長野縣青木村「信州あおきむら」、以及旅遊書的福島縣「来て」。

日本的「島內移居」，哪裡最合適？

想知道這個答案，就去「一般社團法人移住交流推進機構（JOIN）」的地方內容網實櫥窗找尋吧！

距離東京Plaza Building約300公尺，有一處由日本總務省主辦，委託一般社團法人移住交流推進機構（JOIN）經營的移住交流情報園地（移住交流情報ガーデン），這裡提供日本全國地方移居、地方振興協力隊的諮詢服務，同時也是地方政府在東京舉辦說明會免費的場地空間。

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Photo Credit：作者提供

為什麼會有這樣的交流機構呢？根據筆者訪問的機構人員——從北海道名寄市公所派遣來的古田由香——表示：

「我們都知道地方創生政策是為了解決高齡少子化、地方人口減少的問題，同時希望振興地方。總務省為此做了調查，發現首都圈20至30歲的年輕人中，有半數以上的人有興趣移居地方，然而最後決定不宜居的原因，有3成是因為沒有相關資訊。因此，總務省開辦此機構，希望讓想移居的民眾，除了透過網站獲取情報外，還能在實體的空間中，交流全過各地方政府的移居配套方案、特色、地方政府說明會、移居體驗、服務等資訊。」

「有些年輕人認為在首都圈工作通勤時間太久、孩子養育的負擔很高，因此萌生移居的想法，但對於到底能搬到哪，在地方能有什麼工作，通常是沒有具體的想法。還曾遇過來諮詢的民眾只表示『想住在看得到海的地方。』接著我們就會與他深聊，看他想從事什麼樣的工作、家庭組成狀況，同時跟他介紹政府有什麼樣的補助政策。」

「我們提供很多服務，網站上有每月更新的訪談與民調特輯、給地方政府自行上架資訊與活動頁面、全日本的工作與空屋檢索、以及地域振興協力隊的交流平台網站。實體方面，我們主持移居交流和振興地方的實體博覽會、地方政府和社團法人會員的交流會、資訊調查與顧問、地方講師派遣等服務。」

實際到機構訪問，發現各地方政府的出版品琳瑯滿目，每一本都像是一位地方業務員，把握住每一位潛在客群，希望你選擇他成為新的居住地。也像是地方政府在首都的櫥窗，展示著遠方的特色，有漂亮的照片、在當地築夢的經驗談、有公務陪伴支援系統、有微居試住體驗，透過設計、編輯等編排方式，重新轉譯了地方移居的政策，同時也打開民眾對「日本島內移民」的想像。

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反思臺灣，城鎮的吸引力不能只有五月天，也不會只有白冰冰

臺灣的城市行銷，首先盤點「文宣品」的種類有什麼？要吸引什麼樣的旅人來？摺頁上的資訊是否堪用？關鍵績效目標是什麼？要找什麼款的代言人？要利用怎樣的通路平台、產品、價格、促銷、氛圍、過程應該可以怎麼做？地方的優勢、劣勢、機會、威脅是什麼？競爭者、潛在進入者、替代品、供應商是誰？以及總體的政治、經濟、社會、科技、法律、自然環境是什麼？

盤點地方政府的觀光網站與相關出版品，先看看包括台北市新北市基隆市桃園市新竹縣新竹市苗栗縣台中市彰化縣南投縣雲林縣嘉義縣嘉義市台南市高雄市屏東縣台東縣花蓮縣宜蘭縣金門縣連江縣澎湖縣等縣市的作法，再參看由高雄叁捌地方生活接受高雄市觀光局委託，邀請日本媒體公司製作的高雄旅遊入口網站

此案的承辦人邱承漢曾表示「我想透過他們的眼睛來看高雄，再透過他們的口語來詮釋與介紹高雄，比起我們自己一廂情願地強推我們自己的好，日本人比我們要更知道什麼是他們想要的。因此我們花了一些時間帶著他們團隊，包含社長，上山下海、大街小巷地深入高雄不同角落，沒有什麼預期，就只是『想讓這群朋友喜歡上高雄』。」

製作觀光內容這件事情，在分眾觀光行銷中格外重要，特別是數位文宣品，包含網站、影片，或是傳統的摺頁手冊，吸眼球還不夠，而是要傳遞出城市品牌魅力，才是讓人進來，產品賣出去，共享好生活的真正方法。

參考資料：

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航

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