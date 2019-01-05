勞動部預告客運業「鬆綁七休一」，最多可連上9天班

（中央社）勞動部昨（4）日預告，汽車客運業在年節、紀念日或國定假日，因應公眾生活便利所需等情況下，可以鬆綁七休一，但限定最多連續工作9天，且不得連續4天以上單日工時超過11小時。

為了配合春節疏運，勞動部預告客運業在年節、紀念日或國定假日，因應公眾生活便利所需等情況下，可以鬆綁七休一。（行政院公報）

勞動部官員表示，經過勞資政學代表審慎研議後，認為汽車客運業駕駛員年節期間的工作時間，的確跟公眾生活便利息息相關，但仍應重視勞工健康及道路安全，建議交通需提配套措施，並加強監督、檢察機制。

勞動部官員說，經過交通部研議後，決定客運業在例假調整期間，最多連續工作9天，且鬆綁期間，司機單日工時不得超過12小時，也不得連續4天以上工作超過11小時。

勞動部官員指出，預告期約10天，這段時間還會再聽取外界意見，並且會在春節前對外公告，讓這次春節的交通疏運不會受到影響。

對此，台灣汽車客運產業工會理事范光明表示，勞動部此舉根本無視目前司機超時工作、未依規定發加班費的現況，接下來鬆綁七休一，只會讓駕駛在春節期間冒更高風險，因此工會下週將到法院控告勞動部長許銘春瀆職。

他說明，駕駛人員長時間開車，體力負荷本來就重，過去還曾經發生客運司機連續上班，導致心肌梗塞發生車禍的事件，若是過年期間再鬆綁七休一，工時恐怕更長，對駕駛來說是很大的負荷，萬一出了事恐無人負責。

國光客運總經理吳忠錫表示，資方也很在乎疲勞駕駛的問題，也不可能冒著乘客跟駕駛的生命安全要求駕駛上路，因此會自律遵守法規，讓駕駛有足夠休息時間。

勞動部部長室僅回應，客運業的七休一例外草案，目前尚在預告期間還未定案，對於社會各界的聲音與建議，都會列入參考。

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核稿編輯：楊之瑜