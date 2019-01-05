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勞動部預告客運業「鬆綁七休一」，最多可連上9天班
我們想讓你知道的是
台灣汽車客運產業工會理事范光明表示，過去還曾經發生客運司機連續上班，導致心肌梗塞發生車禍的事件，若是過年期間再鬆綁七休一，工時恐怕更長，對駕駛來說是很大的負荷。
（中央社）勞動部昨（4）日預告，汽車客運業在年節、紀念日或國定假日，因應公眾生活便利所需等情況下，可以鬆綁七休一，但限定最多連續工作9天，且不得連續4天以上單日工時超過11小時。
為了配合春節疏運，勞動部預告客運業在年節、紀念日或國定假日，因應公眾生活便利所需等情況下，可以鬆綁七休一。（行政院公報）
勞動部官員表示，經過勞資政學代表審慎研議後，認為汽車客運業駕駛員年節期間的工作時間，的確跟公眾生活便利息息相關，但仍應重視勞工健康及道路安全，建議交通需提配套措施，並加強監督、檢察機制。
勞動部官員說，經過交通部研議後，決定客運業在例假調整期間，最多連續工作9天，且鬆綁期間，司機單日工時不得超過12小時，也不得連續4天以上工作超過11小時。
自從《勞基法》修法於2018年3月上路，勞動部同年2月就公布第一波21種形態，15個行業通過「鬆綁七休一」，因為基於「時間特殊」、「地點特殊」、「性質特殊」及「狀況特殊」等原因適用14休4的例外工時，也就是可連上12天班不違法。同年7月又預告第二波，新聞媒體、屠宰業等10行業於國外採訪或是因應防疫措施時，可列入鬆綁勞基法七休一適用範圍。
勞動部官員指出，預告期約10天，這段時間還會再聽取外界意見，並且會在春節前對外公告，讓這次春節的交通疏運不會受到影響。
對此，台灣汽車客運產業工會理事范光明表示，勞動部此舉根本無視目前司機超時工作、未依規定發加班費的現況，接下來鬆綁七休一，只會讓駕駛在春節期間冒更高風險，因此工會下週將到法院控告勞動部長許銘春瀆職。
他說明，駕駛人員長時間開車，體力負荷本來就重，過去還曾經發生客運司機連續上班，導致心肌梗塞發生車禍的事件，若是過年期間再鬆綁七休一，工時恐怕更長，對駕駛來說是很大的負荷，萬一出了事恐無人負責。
國光客運總經理吳忠錫表示，資方也很在乎疲勞駕駛的問題，也不可能冒著乘客跟駕駛的生命安全要求駕駛上路，因此會自律遵守法規，讓駕駛有足夠休息時間。
2017年2月，「蝶戀花旅行社」承辦的武陵農場賞櫻團發生嚴重翻車事故，造成33死。同年10～12月，大台南公車發生4起車禍，其中多為司機駕駛公車時身體不適，釀成1名心臟病死、3傷的悲劇，其中一位蔡姓司機未依《汽車運輸業管理規則》休息10小時，確定是「疲勞駕駛」。
2018年4月，國道1號發生車禍，國道公路警察局2名員警和大貨車駕駛共3人，在路肩遭另一輛大貨車追撞，3人當場死亡，調查後發現肇事司機已連續上22天班，加班時數更高達66小時。
根據交通部的統計，分心與疲勞駕駛占交通事故原因達兩成，2016年更多達2,304人次疲勞駕駛而肇事，造成2675人次傷亡。交通部道安會執秘謝銘鴻直言，疲勞駕駛高風險不亞於酒駕。
勞動部部長室僅回應，客運業的七休一例外草案，目前尚在預告期間還未定案，對於社會各界的聲音與建議，都會列入參考。
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核稿編輯：楊之瑜