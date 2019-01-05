朱立倫上央視談「九二共識」，王炳忠在中媒發文誓做「堂堂正正的中國人」

（中央社）為紀念發表《告台灣同胞書》40週年，中國官媒央視近日播出歷史紀錄片「台海紀事」。剛宣布參選2020年總統大選的中國國民黨前主席朱立倫也現身該紀錄片談「九二共識」。此外，新黨發言人王炳忠則在中媒《觀察者網》發表5000字長文，強調「中國統一不能再拖下去，並誓做堂堂正正的中國人」。

央視稱，「台海紀事」是中國第一部全方位展現「告台灣同胞書」發表40年來，中國共產黨為實現國家統一、推進兩岸關係所做出的積極努力的紀錄片，具有重大的歷史意義和現實價值。「台海紀事」共有10集，每集約30分鐘。

在第4集「接觸商談」中，朱立倫現身（14:11分處）表示，「九二共識」是一個重要的基礎、重要的里程碑。就是因為從「九二共識」開始，兩岸才可以進行交流，相互走向和平。

「台海紀事」第4集稱，1992年10月28至30日，兩岸海基會、海協會在香港就事務性商談中「如何堅持一個中國」進行討論。最終，經過兩岸雙方授權，兩會通過香港工作性商談和此後互致函電，達成了「各自以口頭方式表述，海峽兩岸均堅持一個中國原則的共識」，即著名的「九二共識」。

紀錄片稱，「九二共識」的核心是「堅持一個中國原則」，在兩會經過協商、相互認可的兩段表述文字中，兩會都表明了「努力謀求國家統一，海峽兩岸均堅持一個中國的態度」。但對於一個中國的涵義，海基會表示「認知各有不同」，中國海協會表示「在事務性商談中不涉及」，雙方做了「求同存異」的處理。

中共總書記習近平2日提出5項對台原則，以「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」作為「九二共識」內涵，倡議透過「民主協商」、「政治談判」探索「一國兩制台灣方案」。

朱立倫昨（4）日對此表示，「九二共識」跟「一國兩制」完全是兩回事。中國國民黨對「九二共識」的立場清楚，堅持「一中各表就是中華民國」，「中華民國是自由民主，立場不會改變」。

王炳忠撰文5000字挺習近平

新黨發言人王炳忠雖然被控為中共在台灣發展組織，涉嫌違反國家安全法，2018年5月8日遭檢方限制出境迄今，昨天應中媒《觀察者網》邀請，發表5000字長文置於首頁頭條，標題為《我王炳忠，堂堂正正的中國人》。

文章稱，中共總書記習近平2日發表對台講話後，除了獨派與蔡英文總統的激動，他聽到更多的是一般台灣人對此展開熱議，包括將來會是「和統」或「武統」的猜測，其實就是開始「談統」。

王炳忠強調，這本應是中國早該做的事，就是必須率先「打開天窗說亮話」，明白告訴台灣人談統的重要，統一是不能迴避的問題。而且，「統一離我們並不遙遠，不會是一代又一代拖延下去，就在你我有生之年，我們都將會看見」。

他說，習近平的重要講話，正展現過去沒有過的統一決心。講明白談判統一的重要，台灣人也才知道，不能當作統一問題不存在，也才會產生對一國兩制「台灣方案」的討論。

王炳忠反問，如果中國長期不積極直接對台灣人民說明主張，一切都通過島內「不統不獨」的政客及買辦，甚至還自我限縮說是「不干預島內事務」，結果放任台灣表面「不統不獨」，實則「務實台獨」，事態已嚴重到侵蝕中國的領土主權完整，難道還不干預嗎？

他直指台灣陷入惡性循環，想奪得政權者絕口不提統一，對中國則騙稱「要先選上」，等選上後只要能忽悠得過，中國也就「與之交流」，紅利全落入這群政客、買辦集團，黑鍋由中國來背，還因為長久沒人談統，自然也不會形成「談統民意」。「如果還要繼續接受選舉結果，那何不乾脆接受台獨？」

王炳忠在文中砲火四射，點名批評蔡總統、前總統馬英九以及台北市長柯文哲，還自曝曾遭「大陸對台智庫」奚落。

王炳忠稱，他和多位統派學者向「大陸對台智庫」反映台灣民間都說「沒有九二共識，地也沒動，山也沒搖」，表達多數人不認為中國真要求統。結果，竟得到對方稱「所謂地動山搖可能只是北方口語，不是真的會如何」，甚至回以「那就讓大陸再多見見你們嘛」的奚落。

王炳忠強調，他們這些懷抱中國心的島內愛國人士，不是計較領導人見他們幾次面，而是「統一真不能再這樣拖延下去」。

王炳忠說，雖然處在這重重的壓力下，但他仍要從心底吶喊：「盡最大力量促進以和平方式完成國家統一的正義事業，畢一生之力投身統一後的建設工作！」

他最後宣示「我王炳忠，生於1987年兩岸冰融新時代的台灣人，兩岸統一的青年政治工作者，誓做頂天立地的男子漢，堂堂正正的中國人！」

王炳忠一文發表後，獲得許多中國網民按讚肯定。有人稱他「擲地有聲！未來台灣省長儲備人才」；還有許多人為他加油，「堅持下去，今後必成國家棟梁之才」。

王炳忠昨天也進一步用國台語夾雜在臉書發表談話，他認為自己的態度，就跟五年前太陽花時一樣，願意提供他的臉書，給人們一個打屁發洩的地方，不過發洩過後，日子還是要過，記得去領便當。

我更要告訴你們，我就是正港台灣人，咱台灣人過去被國民黨要求「反攻大陸」，後來又是「不接觸、不談判、不妥協」，通通不能跟大陸談，結果國民黨自己去談了，卻又騙我們「九二共識」沒有要統，什麼「不統不獨」，到現在沒得混了，就睜眼說瞎話，騙我們說習近平講話「沒什麼新東西」。至於民進黨呢，高舉反國民黨的大旗，講了多少年「台灣獨立」，到現在都完全執政了還獨不了！兩大黨騙了多少年，輪流執政輪流分贓，我這個台灣人不想再被騙，號召願意的一起去和大陸談，看統一能怎樣給咱台灣人更大的發展，有什麼不可以？

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核稿編輯：楊之瑜